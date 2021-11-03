彷彿在用槓鈴跳舞 舉重女神郭婞淳：用一輩子做好一件事情

【Editor and Text: Nicole Lee Executive Editor: Christy Yang】

與重量對抗，用槓鈴和身體的平衡跳出一支優雅的舞，從幾乎要因傷結束選手生涯，到奪下東京奧運金牌，郭婞淳的故事勵志之外，有更多關於女人的柔軟、韌性與美麗。

炙熱的高溫伴隨著夏末的狂風，不留情面地揮灑在每個人臉上，比誰都敬業的郭婞淳躺在沙上，整個人已然被砂礫包覆。你忍不住想到近期熱映的電影《沙丘》，也想到三毛筆下的摩洛哥撒哈拉沙漠，不過她全然不足以為意，「雜誌拍攝真的很好玩欸！」雖然臉上、眼睛裡都是細沙，她笑眼彎彎，一派輕鬆又調皮地對我說。

你或許已經知道郭婞淳的名字緣由：她出生時差點活不下來，所以取名為婞淳（倖存），媽媽的唯一願望，就是希望這出生時臍帶繞頸的羸弱女孩能夠好好活著。27年之後，她不但活得健康，還成了台灣的驕傲。1993年出生的郭婞淳這回是第三次參加奧運，她之前在2012年倫敦奧運獲得第六名、2016年里約奧運獲得銅牌，這次在東京奧運女子舉重59公斤級賽事終於奪下奧運金牌，這也是她在世大運、亞錦賽、世錦賽、亞運封后後的最後一塊金滿貫獎牌。

2021年7月27日，全台灣都沸騰了，她得牌的消息激起一眾人的愛國漣漪。回台後媒體更是鋪天蓋地的報導，郭婞淳當然比誰都激動，但對於外界的目光她依舊優雅自若，客氣謙虛地道謝，僅感謝大家對她的關注，更希望讓台灣選手獲得更多資源。截稿之際，新聞報導郭婞淳再度毫無懸念地拿下2021全運會金牌，抓舉、挺舉和總合都破了大會紀錄。

近距離接近這位阿美族的舉重女神，你會發現婞淳這兩字代表的不只是倖存，也是幸福，更是純真。就像她東京奧運官方推特被瘋傳的那張照片：照片裡的郭婞淳挺舉141公斤新世界紀錄失敗時，俯視攝影機拍下跌坐在地卻滿臉笑容的她，展示了最迷人的運動家精神，還有最燦爛的笑容。

這次封面的拍攝，在攝影師的掌鏡下，台灣觀音草漯沙丘的景色中，是自信的郭婞淳。不受限於女性的刻板印象，以運動員體態，自在從容的駕馭各種造型， 展現出另一種力與美，這是身體自主的力量。VOGUE亞太區編輯總監孫怡表示：「我也感到無比榮幸，能邀請台灣運動家、奧運金牌得主、世界冠軍和舉重記錄保持人郭婞淳，來擔任十一月封面人物。當她在今年東京奧運摘下金牌的那一刻，她已成功打破許多刻板印象。我可以想像，未來她將會為所有年輕女性帶來怎樣深刻的鼓舞與激勵。」誰說時尚只能有一個樣子，也為VOGUE明年Body Positivity 展開第一頁篇章！

Photographer: Zhong LinStylist: Joey Lin

好像在用槓鈴跳舞

台東長大的她從小就喜歡運動，因為優異的身體素質，幼稚園時就成為運動會的要角，國小加入校隊一路到國中，高中就進國家隊。小時候在台東成長的過程裡，無時無刻都離不開運動，只不過她以前其實喜歡的是籃球，因為籃球的制服很帥，再加上她喜歡跟眾人一起努力的團體項目，國小的畢業紀念冊裡，她一字一句地寫下「以後想當籃球國手」。只不過因為那少見的協調性和爆發力，婞淳沒往籃球這條路繼續走，倒是被教練發掘，開始練舉重。

13歲練上舉重，並不代表戀上。她小時候從沒喜歡過這項運動，覺得舉重不好看，練習時間又得一個人，時常覺得孤單，只是因為有天份，被嚴厲的教練一路訓練拉拔。真的戀上舉重，開始有成就感，是因為多年前粉絲的一句話，婞淳說：「那個粉絲形容我舉重的時候很像在用槓鈴跳舞，因為這樣的稱讚，讓我在舉重這條路上開始有成就感，找到自己的熱情。」

後來她也從教練和學姊身上學到許多觀念和道理，不只在訓練場上，更多的是在生活上。「我的教練對生活非常自律，我面對外界和長輩的禮數很多都是從他身上學來的。舉重不只帶給我自己不一樣的生活，更多是帶給媽媽、外婆和家人生活上的改變。舉重把郭婞淳這三個字撐起來，現在最感謝自己當初沒有放棄這項運動。」

不對稱針織洋裝STELLA_McCARTNEY Photographer: Zhong LinStylist: Joey Lin

挫折讓我更樂觀

當我問到「曾遇過最大的低潮和挫折是什麼？」婞淳笑了，她說，現在想想，那些挫折和低潮其實都不算真正的挑戰，甚至讓她的心理素質更好，更不怕困難。她口中的受傷是2014年為亞運練習時不慎手滑，140公斤的槓鈴就這樣砸到自己的大腿上，右大腿肌肉70%重傷，當時外界還傳言她的運動生涯可能會因傷終止，沒想到一般運動員最懼怕的事情，反而讓她變得更堅強。

「我受傷前其實是個很內向的人，不太敢主動跟別人聊天，受傷之後好像換了一個人，變得活潑外向，因為我會希望氣氛是輕鬆快樂的。回過頭去想，我不覺得那是生涯最低潮的時候，反而因為那次受傷，讓我看待事情的方向和角度有所改變。」後來婞淳努力復健，回到國際舞台的時候還拿下了第四名，但她沒有忘記當初只差幾公分，膝蓋就會造成不可逆轉的重傷。「我一直覺得自己非常幸運，可以在受傷後繼續出賽，也能夠透過自己的經歷帶給大家力量和希望。」婞淳美麗深邃的眼睛泛著淚說。

皮革胸衣SCHIAPARELLI Photographer: Zhong LinStylist: Joey Lin

永保感恩的心

也因為這樣的過往，待傷好重新回到訓練中心之後，婞淳更關注需要幫助的人。她2013年亞錦賽拿到冠軍，領到獎金後第一件想做的事情就是捐贈救護車，因為自己受傷過，她知道在需要的時候，最渴望的就是聽到救護車的聲音；2019年，她用「無名氏」的身份捐款醫院，也捐贈獎學金到以前的學校鼓勵學弟妹。她做這些善事並不是要被看到，而是真心驅動使然。「我自己也是過來人，從小家裡環境不好，也因為練習而受過傷，但我沒有放棄，也希望學弟妹不要因為經濟因素放棄運動生涯。能夠幫助別人讓我很開心，讓我覺得自己有影響力，所以特別喜歡回饋。」

身為一個舉重選手，每個階段都有不同的困難，在漫長的訓練中，有時候是壓力潰堤、有時是撞牆期，更多的是與自己的心魔對抗。「東京奧運前，有一個禮拜我就是舉不起來，我的個性很不認輸，沒有舉起來就不肯休息，要練到舉起來為止。我對舉重有點完美主義，不只要舉起來，還希望動作要到位、俐落、漂亮。」

無袖洋裝CHLOÉ Photographer: Zhong LinStylist: Joey Lin

三代阿美族女性的故事

單親家庭長大，郭婞淳童年過得刻苦艱辛，父親的角色消失在成長過程中，郭婞淳的媽媽小時候也由外婆帶大，後來媽媽和外婆又把她帶大。「我從她們身上看到強大的女性特質，她們柔軟卻又無比堅強，外婆一個人帶大六個孩子，媽媽拉拔了四個孩子長大，這是比什麼都偉大的事情。我想，我會這麼堅強可能也是因為她們。」

除了媽媽和外婆，婞淳也非常喜歡許芳宜老師。會認識芳宜老師，是因為愛閱讀的她買了她的兩本書：《不怕我和世界不一樣》與《我心我行》，這兩本書總在低潮時刻帶給她力量。「就像芳宜老師書裡面說的，要懂得運用你的身體，練對方向，長時間練習會讓身體變得聰明，就可以幫你分擔力量。」後來有次見面，芳宜老師還給了婞淳一句話，也成為婞淳的座右銘，「芳宜老師跟我說，要勇敢面對未知的挑戰，但也不要忘記初衷。這句話我一直記得並時時刻刻提醒自己。」

提到屬於自己的女力，婞淳說：「因為我是從事舉重這個項目，屬於我的女力應該是打破框架。一般人覺得舉重是比較男性的運動，女性可能不會這麼出色，但是我做到了，所以女力在我身上應該是跳出刻板印象，顛覆大家對舉重運動員的想像。」

那個練舉重的女生也練鋼琴

喜歡粉紅色和女孩子氣的可愛物件，坦言自己有著滿滿少女心的婞淳，對打扮、保養一直很有興趣，出賽時會戴上精緻的耳環，也會做光療指甲，還有那讓人津津樂道的完美表情管理。不同於其他選手舉起槓鈴時，容易因極度負重造成臉部變形，郭婞淳優雅且淡定的神情，讓她成為賽場最美的風景。「我們站上國際舞台不只代表自己而是代表台灣，希望展現出最好的一面，也希望自己看起來是漂亮的。」她堅定地這麼說。

這位揚名海外的舉重女神，卻意外對鋼琴情有獨鍾，她小時候住家旁邊有間鋼琴教室，看著進進出出的小女孩們跟老師一對一教學，她在窗外看著彈鋼琴的小手多麽有氣質，格外羨慕。後來舉重有了成績，2014年開始跟老師學琴，卻因受傷中斷學習，但她沒有放棄，後來自學、看YouTube，在房間買了一台電鋼琴，慢慢地可以彈上自己喜歡的曲子，最近還學會了喜歡的曲子《夢中的婚禮》。「彈琴跟舉重有點相似，重點是要放鬆。大家會覺得舉重得用全力，其實要學的反而是放鬆肌群，跟鋼琴一樣，如果手指僵硬，彈起來就不會柔順悠揚；如果不懂得放鬆肌肉，就沒辦法抓舉重量。」

在東京奧運上，最樸實無華而簡單的項目或許就屬舉重了。選手握住槓鈴，舉起，放下槓鈴，離開。沈重的槓鈴壓制著許多選手的夢想，尤其是那會致人重傷的魔鬼級重量。婞淳說：「如果選手恐懼重量，成功率就會打折扣。克服恐懼沒有特別的方法，就是要練強一點。心理素質是經驗的累積，我一開始也會失常，隨著大大小小比賽參賽，越來越有自信，失敗了去反省自己哪裡還可以做的更好。」

我還可以更好

雖然已經拿下金牌，但對於希望打破紀錄的婞淳，這樣的表現顯然還不夠。現為舉重女子59公斤級抓舉、挺舉、總合三項世界紀錄保持者的她，現在唯一的對手就是自己。「我希望拿下金牌並破紀錄，所以我不覺得這次奧運有完成夢想，更希望有完美的ending。自己還可以再進步，想要破紀錄，也希望學弟妹更上一層樓，帶他們一起出國比賽。」

對於已經站在舉重頂端的婞淳，在比賽之外，她的生活依舊極為單純，沒有太多物質和世俗的慾望，只想有時間放鬆歸零，好好跟家人旅遊，帶媽媽去她想去的地方，或許讓舉重讓更多人知道，也或許用自己的力量，讓更多女性願意投身這項運動。

對她而言，最幸福的一天其實再簡單也不過，就是在台東的老家跟家人一起度過，平凡地跟自己所愛的人珍惜每一個時刻，就是她在賽事外唯一想做的事情。