做自己是一輩子的功課 阿爆與布拉瑞揚的島嶼微光

【editor Nicole Lee】

對他們而言，新的開始是回到初心，是慢慢從世界走向自己。布拉瑞揚的舞蹈加上阿爆的母語歌曲，從音樂到表演藝術，讓我們回到南島原鄉，發散出藝術最純粹璀璨的光芒。

《VOGUE》聯合推出全球性主題-「New Beginnings」

「全球在地化」是當前發燒關鍵字，我們必須延續既有的強項，推出同時反映時代與本土文化的精采封面故事。《VOGUE》集結國際共27個版本，聯合推出全球性的主題「New Beginnings」，每個版本用自己的方式詮釋了「嶄新開始」的概念，以日出為共同象徵，代表對疫情過後的世界重燃希望。

隨著時尚產業的日新月異，為了符合更國際、永續與多元的目標，盡可能探索新型態的能源、擁抱廣大的國際資源脈絡，以及轉向更包容和諧的群策力工作型態。《VOGUE》往後會更著重在世界級、多元、跨文化以及屬於《VOGUE》的獨家內容。團隊也會繼續製作精采的在地報導，讓更多本地人才得以登上國際舞台發光發熱。

「新」是初心 象徵著家鄉的名字

台東太麻里，在2000年1月1日的時候，是迎接二十一世紀第一道曙光的神聖之處。為了九月號封面，《VOGUE》來到了這個能夠見到第一道曙光的地方，為了紀錄被颱風肆虐連日豪雨後的天光。

阿爆梳著高馬尾優雅站著，布拉瑞揚直挺挺地矗立猶如雕像，兩人與布拉瑞揚舞團的一眾舞者，身上彷彿有著隱形的羈絆，默契十足。在台東崎嶇陡峭的地貌上，滾著翻騰的海浪，一幅宛如舞台劇，帶著極強張力的影像故事就此誕生。搭配著阿爆特別為《VOGUE》獻唱的15秒曲子，以山和海的名字為出發，她吟唱的聲調像浪花一樣溫柔，歌詞的意思是：「過來，過來，換你唱了。」

布拉瑞揚和阿爆是表兄妹，兩人來自台東縣金峰鄉嘉蘭村。這對相差九歲的排灣族表兄妹離家得早，對彼此的印象只能從親戚的口中模糊勾勒輪廓，直到布拉瑞揚回到台東之後，他們才拾起了對彼此的記憶：「那個小小身軀、長頭髮、很會唱歌的妹妹」以及「那個長得很像外國人、舞蹈很厲害的哥哥」。繞了一大圈，兩人現在都成為原民文化的創作者。阿爆吟唱出母語歌曲，更不遺餘力培育年輕原民音樂人；布拉瑞揚也在台東找到了棲身之所，跟一夥不太有舞蹈經驗的原民們從生活中衝撞想像，體現藝術。

人生說長不長，說短不短，但或許總是充滿意外的可能。面對生活的擺盪、挫折以及自我懷疑，布拉瑞揚和阿爆都恰巧選擇將原民根源作為永恆的繆思女神。什麽是新開始？對布拉瑞揚和阿爆而言，新是初心，也或許象徵著家鄉的名字

印花雪紡洋裝_GUCCI photographed by Zhong Lin、styled by Joey Lin

阿爆：「在我的生活當中，生命象徵著新的開始。」

音樂從小就環繞在阿爆的生活裡，這件事情再自然也不過。外婆跟媽媽都愛唱歌，耳濡日染之下她就出落成了一個愛唱歌的小女孩。她五歲時還不會看字，卻已經在工地卡拉OK唱出了林淑容的〈我怎麼哭了〉。小時候的她因為唱歌得到了大人的鼓勵掌聲，被正向激發，唱歌這件事情變成可以帶來成就感的事，覺得自己跟別人不一樣。她笑說，或許是因為比較早失敗，後來會比較清楚自己在做的事。「我23歲拿了第一個金曲獎，後來才知道，人生不是因為你獲得了最高的榮譽，往後所有的路途就會順遂。或許因為很早就跌過跤，所以現在一點點的鼓勵我都非常感激。對阿爆而言，每首曲子都有其獨特意義，拿下2020年年度最佳歌曲的〈Thank You 感謝〉當然是其一。

今年年初，阿爆的媽媽離開了，面對長輩和至親的離開，阿爆坦言這是不容易的關卡，她說：「人跟人之間相處的緣分很短暫，陪伴一個人度過他生命當中最後一刻的時候，這個過程會讓我對生命有不一樣的體會。所以我現在想要把握每一天，從很小的事情開始。認真過生活，好好對待身體和心靈，生命其實可以自己定義。」她愛上了聽媽媽以前收藏的黑膠唱片，其中有一首老歌謠叫做〈再見心上人〉，是首浪漫的曲子，被古老的調子轉音圍繞，類似演歌的唱腔，搭配只有一把吉他的純樸美感，阿爆被這首歌深深吸引，也開始思考把老一輩的東西加入當代元素，變成大家喜歡聽的樣子。

就像布拉瑞揚說的：「妹妹是我認識最誠實的人。」或許因為這樣的誠實，阿爆的言行也被網友譽為正能量女王。前陣子有網友評論她的膚色，她高EQ的回答造成熱議。阿爆說：「網路這個東西就是這樣，上面的名字就是代號，有暱稱的時候可以不設限傷害別人。因為是匿名的，我不太會理會，雖然我不會因此受傷，但有些人可能會因為這樣的一句話明天就去預約美白針。有千千萬萬的人對你品頭論足，你不可能改變你自己，不要因為別人說你怎樣就飄移。這一輩子跟你相處最久的就是你自己，所以不要去理會別人的評價，這是我一貫的態度。」不畏懼他人言語，因為阿爆很清楚知道自己是誰。

瀏覽阿爆的臉書和Instagram，會發現她的社群媒體現在就像是原民文化的資料集散站，她笑說自己的生活真的充滿了原民文化，她像是一顆恆星，逐漸拉攏聚集了越來越多相同磁場的人，尤其音樂這塊更是。她主導的那屋瓦計劃發掘了許多優秀創作者，今年入圍金曲的žž瑋琪就是其中一位。

阿爆：粉膚色羊毛摺飾大衣_GUCCI_布拉瑞揚：蕾絲襯衫、燈芯絨長褲、黑色西裝外套、皮鞋_all_by_GUCCI photographed by Zhong Lin、styled by Joey Lin

布拉瑞揚：「做自己是一輩子的功課。」

他是台灣表演藝術界無法替代的存在，被美國舞蹈雜誌稱為「擁有強大而傑出的天份」，征服過紐約、溫哥華、法國等世界級舞台。在紐約闖得風光之際，毅然決然於2014年返回台東，創立布拉瑞揚舞團，現在他在台東糖廠的老廠房裡領著一票非典型舞者，並拿下連續兩年的台新藝術大獎，在生活瑣碎的切片裡找最真摯的藝術。

布拉瑞揚說，在諸多原因中，最關鍵的還是2011年他在紐約林肯中心牽著瑪莎葛蘭姆舞團舞者謝幕時，突然有一種難以言喻的感傷情懷，他突然好想念父母，好想念家鄉，他當時心裡想，如果我在台上牽著是自己家鄉的舞者，那剛有多好。「人年紀越大就會慢慢走向自己的文化。在台灣做一個原住民是會迷失的，雖然我1995年就改了漢名，意識到自己要成為布拉瑞揚，但我整個二十年過的漢化，也可以說是洋化吧，每天好幾杯咖啡，視覺和想像我離我自己越來越遠。」他想，那我就回台東吧。其實一開始帶著有點想要逃避的思緒，因為生活變得不如預期。他回家，關起門來，自己做自己的事。2015年初，布拉瑞揚找到台東糖廠的倉庫，創辦舞團的夢想在此生根，只是沒想到這關起門來找自己的舉動，卻被更多人看見。

阿爆：黑色洋裝、腰帶_LONGCHAMP_布拉瑞揚：流蘇繡飾大衣、黑色西褲、休閒短靴_SALVATORE_FERRAGAMO (1) photographed by Zhong Lin、styled by Joey Lin

布拉瑞揚還在台北生活時總是戰戰兢兢，因為所有作品的創作、人設的表現不只代表自己，還有雲門舞集。布拉笑說：「人家都說我以前有包袱，我不抽菸、不喝酒，連買個咖啡都要很體面的樣子。我還開始修正講話的方式，不可以有口音。從部落離開後，我一直偽裝成別人，因為我看起來太不一樣了，要很辛苦才能融入這個社會。」後來布拉瑞揚到了紐約，前前後後待了六年，他本來以為自己一輩子都要住在紐約了，因為這是他一直想要的生活，沒有壓力做自己，可以一直創作。紐約四通八達的多元有益於創作者，布拉瑞揚喜歡漫無目的地在紐約散步，也喜歡坐地鐵，雖然髒亂又臭，但可以看到各種人種。「在紐約總是會發現自己的渺小，而那樣的渺小讓我很自在，因為沒有人在乎你是誰。你會在地下鐵發現很多有才華卻沒被發掘的表演者，只能在地下鐵勉強餬口演奏，即便如此，他們還是很開心，那是真心喜歡一件事情的模樣。」

即便這麼喜歡這座城市，但還是想家了。於是布拉瑞揚買了一張機票，回到的不是台北，而是家鄉台東。那些在台北的包袱，以及在紐約的執著，都在回到台東的時候變得輕盈。布拉瑞揚跟一群幾乎沒有受過舞蹈訓練的人一起跳舞，他變得放鬆，因為把自己完全歸零。他再也不需要武裝自己，既然舞者什麼都不會，他也不需要設限，全部打掉重練。布拉瑞揚變了，他的人和作品都變了。

布拉瑞揚跟阿爆一樣，知道唯有誠實面對自己才是創作目的，這也是這一對表兄妹靈魂上最契合的主因。「我一開始是成為舞者，後來成為編舞者，然後我要成為布拉瑞揚。這些年來我一直在提醒自己要做自己，但做自己到底是什麼？我又是誰？回台東之後我開始明瞭了，這其實是一輩子的功課。」本來在紐約找自己，追尋一種西方的舞蹈形式，但後來發現，這初衷原來在自己的家鄉。「現在我很喜歡的一個浪漫的想法就是，我還在回家的路上，進行式。」布拉瑞揚這麼說。