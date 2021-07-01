想給這世界帶來正能量 「人間芭比」LISA曝：練習生心酸內幕

【Edits and Text - Nicole Lee、Translator - Chris Chiang】

今年24歲，BLACKPINK的LISA已經成為全世界最有影響力的女生之一。

這位被評為「亞洲最美臉孔」的K-Pop明星，私底下熱愛攝影、是貓奴，更是與生俱來的正能量女孩。

Jewelry_by_BVLGARI

2016年出道的BLACKPINK幾乎是瞬間在世界颳起旋風，劃世代的音樂、編排完美的舞蹈、令人目眩神迷的MV和四位風格各異的高顏值團員，讓這股風潮一路從韓國擴散到全亞洲，而後影響力持續發散世界。她們在YouTube上締造了超過十億的點擊量，也是擁有最多訂閱數的音樂團體，並成為了首個登上《富比世》亞洲傑出青年榜單的女子團體。如今以世界最強女團稱呼她們，相信不會有人有異議。

BLACKPINK的首支單曲是一首有點壞、有點挑逗、帶點極簡風格的舞曲〈口哨（Whistle）〉，14天就登上韓國排行榜冠軍，打破女子團體史上最快登頂紀錄。從那一刻起，她們就註定要以音樂征服世界。

最酷的女生

2019年，BLACKPINK成為第一個登上美國科切拉音樂祭（Coachella）的韓國女團，Lisa穿著宛如女戰士般的華麗表演服，以一段帥氣到不行的流利饒舌和驚人舞蹈天份震撼全場，成為網路熱搜。正因為表演時的髮型是高馬尾與齊瀏海，歐美網友稱呼她「瀏海正妹」和「馬尾女孩」，在Twitter延燒好長一段時間。

來自泰國的Lisa，從時尚、音樂、舞蹈到個人風格，影響力已經跨越國界。她的Instagram有超過5,400萬追蹤者，是首位超過5,000萬的K-Pop名人；她個人的YouTube頻道「Lilifilm Official」有著她那讓人無法忽視的專業舞蹈魅力，性感而純真，甜美而率性，搭配著與生俱來的韻律感，身體跟著節奏轉換，更像音樂是跟著她的身體自然流動。那幾乎不科學的完美身材，更是讓畫面看起來宛如進入二次元世界，也因而有了「人間芭比」之美稱。

在Netflix紀錄片《BLACKPINK: Light Up The Sky》裡，BLACKPINK的製作人Teddy Park是這樣評價Lisa的：「她總是掛著冷靜、從容、彷彿一切都沒問題的微笑，但到了特別時刻，當音樂一下，關鍵時刻又會顯露出一股殺手本能。」

黑色修身洋裝_COPERNI_Jewelry_by_BVLGARI

旋律在身體裡自然流動

她從小就喜歡唱唱跳跳，Lisa的阿姨在她小時候組了一個樂團，樂團裡有個麥克風架，她總是喜歡把麥克風架調到自己的高度又唱又跳，媽媽這才發現原來她喜歡表演，於是替她報名舞蹈課，到處參加比賽，練就了一身技能。她十幾歲時剛好碰上YG娛樂到曼谷徵選，Lisa在4,000個女生中脫穎而出。YG娛樂的創辦人梁玄錫是這麼說的：「Lisa參加選秀的影片讓我印象深刻，我當過舞者、歌手和製作人，所以幾秒內就能看出她的潛能。Lisa當時只有14歲，但她的氣勢和姿態異於常人。」

潛力被看見後，為了成為練習生，Lisa離開泰國隻身前往韓國。或許是牡羊座不願意妥協、做事全力以赴的個性使然，即便每天得練習14個小時，兩週只能休息一天，過著每個月都得目睹夥伴被淘汰的高壓日子，她還是努力想要做到最好，或許哪一天可以成為一個真正的明星。實境秀等級的戲劇張力，在她們的世界裡就是真實，但這沒有打倒她，反而使她更堅強。

Lisa五年後成功出道，她更是YG娛樂裡第一位外國藝人。不僅被譽為BLACKPINK裡的跳舞機器，舞技精湛的她這兩年還被邀請擔綱中國偶像女團選秀節目《青春有你》第二季與第三季的舞蹈老師，在節目裡可愛的應對和賣萌表情更被網友做成無數表情包。BLINK（BLAKCPINK的粉絲）說，「Lisa最棒的就是跳舞時也總是在微笑，傳達正面的感覺，這是她最迷人的地方。」團員們也說她的個性最穩定，總是在大家低氣壓的時候帶來正能量。

喜歡攝影的可愛貓奴

有著甜到骨子裡的笑容和嗓音，卻總是在表演時以氣勢壓制全場，加上絕對滿分的帥氣饒舌與舞感，許多Lisa粉絲愛的是她的反差萌和身上自由的氣息，連歐美音樂人也懾服在她的魅力之下，美國知名的DJ Snake便用女王來稱呼她，

去哪都是鎂光燈焦點，但私底下的她卻意外著迷攝影，她不只記錄自己的生活，也紀錄團員裡的點點滴滴。她喜歡小動物，熱愛攝影，收藏許多照相機。去年推出底片攝影集，今年生日時推出第二本攝影集《Lisa Photobook [0327 VOL.2 -SECOND EDITION》。

在工作之外，她想要把焦點放在別人身上，她笑著說：「想要給這世界帶來正面影響。就算變老也無所謂，被新世代淘汰也無所謂，只要還有人在討論我們就好，因為他們會記得我們有多麼閃耀。」