妹妹頭爆紅！寶藏男孩持修：對我來說男子氣概無關外表

【photographed by Kuo Huan Kao、styled by Joey Lin、editor and text by Nicole Lee】

25歲的持修頂著妹妹頭上台領金曲獎，震驚了好幾秒後說出：「我從17歲就開始等這一天！」那樣單純開心的他，吸引了所有觀眾的目光。

2019年10月，持修在StreetVoice上傳了第一首作品〈Imma Get A New One〉，不到三日即登上平台熱門冠軍與編輯推薦。三年過後，沒有人想像得到這個男孩能拿下金曲獎最佳新人，並且成為阿妹愛徒。

愛情究竟是什麼呢？

爆紅的他全然沒有因為第一張專輯的成功而停下腳步，依舊不斷創作新曲，〈用破碎的心修好破碎的心〉MV還由他和何帛儒共同操刀導演，用影像和音樂帶給樂迷不同刺激。就像他在歌詞寫下的：「我不知道什麼是愛、完整、永恆」。持修說：「至於這首歌，我想提問的仍是什麼是愛？這也是我還在不斷探索的事情。」愛情，似乎是25歲的他創作裡的重要提問，連首場演唱會都名為「以結婚為前提」音樂會。

持修說：「我其實戀愛體驗比較少，可是我會從動漫角色情感間的聯繫中得到靈感。比如說我很愛的《探險活寶》，主角Finn跟火焰公主分手後展現了很多不成熟的面向，但最後觀眾也看到他的成長。」

事實上，不只著眼於感情，喜歡觀察別人的持修剛好是天蠍座，對於人的心理狀態特別感興趣。「我還滿常寫有關自我心理的感受，比如說自卑、歇斯底里、痛苦等等，第一張專輯的歌曲比較多愛情面向，但之後也希望能在音樂裡和歌詞中探索情緒的不同層次。」

鋼鐵直男的反差萌

跟持修聊天就會知道，雖然他長得清秀漂亮，聲線細膩高昂，但你眼前的這位大男孩，就是一個喜歡打電動、鐵錚錚的鋼鐵直男。我問他，「曾經會因為自己的外型困擾嗎？」社長大人笑了，他說：「如果只把人類單純分成男或女兩種，其實還滿困難的，應該要有中間的選項。我的性別認同是男生，但我覺得沒有什麼衣服只有男生才可以穿，就像我也可以留妹妹頭長髮。我喜歡中性這個詞彙，它是一個比較中間的選項。很多人覺得我的外型比較女性化，其實我女性化的特質反而是內心層面，像是我思考的東西很細膩、比較敏感、在意別人的感受等等。」

留長髮至今已經三、四年，他一開始只是覺得好玩，看可以留多長，沒想到現在成了他的註冊商標。持修說：「每個人心裡的那把尺不一樣，每個人覺得男女生該有的樣子也不同，別人怎麼想是他們的自由，對我來說男子氣概無關外表，而是要負責任。你可以有很大的野心、有想法，但是該做的事就要做好，不要花太多時間抱怨嘆息。我是勝負欲很重的人，雖然結果沒辦法控制，只能做到最好，這就是男子氣概，不廢話，跟外表一點關係也沒有。」

我想，或許就是因為這樣的反差萌，無論男女，都被霸道社長圈粉。

愛上了音樂

持修並不是那種從小開始學樂器，對音樂特別有感的孩子。他高中讀師大附中數理資優班，本來要成為台大學霸的他，因為學校音樂風氣盛行，無意間接觸了社團，開始彈吉他、唱唱歌，沒想到卻意外開啟另一扇窗。他笑說自己高中時只會彈唱一首歌，但他依舊會拿著吉他跟朋友在北車表演，「有時候有些人聽到我的歌聲會停留，有些人不在意繼續趕路，但我覺得那個瞬間好像找到我自己。」

因為那樣單純的快樂，持修決定要繼續做讓自己開心的事情，所以他沒去唸台大，每天瘋狂寫歌，〈Imma Get A New One〉就是那個時期的創作。他有時候做製作人助理的工作，把歌詞印好，東西都聯絡好，到錄音室幫忙，有時候去不同大學當評審，有時候晚上去駐唱，不知道未來會是什麼樣子，但活在音樂裡，對於持修而言就是最美好的事情。

科技冷漠又怎樣？

對於持修而言，音樂是熱情，表演是享受，但還能獲得歌迷的支持，知道自己的創作可以帶給人繼續努力的力量，就是最大的犒賞。「音樂畢竟是我的工作，有時候會忍不住思考『這首歌會中嗎？會賣嗎？』，但只要樂迷跟我說，『謝謝你持修，這首歌在我難過的時候幫助我很多』，我覺得就值了。音樂是一種語言，是我跟別人溝通的橋樑，讓我覺得自己是有用的，可以帶給別人一些什麼。」持修笑著說：「我只有看到歌迷回覆我的時候，會感到自己終於有點用了！畢竟我其他時候這麼廢，每天只會打電動啊！」

對於虛擬世界，持修也有話想說：「很多人抱怨這個世代科技冷漠，他們不喜歡這樣的生活型態，可是我覺得這是必然的轉變，我們的科技就是進步了，要接受這樣的挑戰。對我來說，網路有很多可以利用的地方，像是我開了自己的伺服器和一個頻道，公開了這個網址之後已經有三千多個成員，他們成為一個社群，裡面有小朋友、國高中生甚至大學生和社會新鮮人，大家互相扶持，我有時候也會進去跟他們一起鬧，很像有一群新朋友，這個社群也帶給我很多啟發。」

你音樂播放清單裡的救世主

沒有通告的時候，持修的一天除了創作，就是玩卡牌、玩玩具、打開自己的伺服器玩Minecraft，當虛擬世界的創世神。當然，這位社長大人也不會忘記要繼續當你音樂播放清單裡的救世主。

推出第一張全創作專輯《房間裡的大象》就讓持修拿下31屆金曲新人獎，自此之後採訪邀約應接不暇。一年過去了，他依舊讓人驚艷也依舊做自己。他喜歡吃麥當勞、玩卡牌、每天泡在網路上打Game，但是你無法忽略他的音樂創作實力。