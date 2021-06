妹妹頭爆紅！寶藏男孩持修：對我來說男子氣概無關外表

【photographed by Kuo Huan Kao、styled by Joey Lin、editor and text by Nicole Lee】

25歲的持修頂著妹妹頭上台領金曲獎,震驚了好幾秒後說出:「我從17歲就開始等這一天!」那樣單純開心的他,吸引了所有觀眾的目光。

2019年10月,持修在StreetVoice上傳了第一首作品〈Imma Get A New One〉,不到三日即登上平台熱門冠軍與編輯推薦。三年過後,沒有人想像得到這個男孩能拿下金曲獎最佳新人,並且成為阿妹愛徒。

愛情究竟是什麼呢?

爆紅的他全然沒有因為第一張專輯的成功而停下腳步,依舊不斷創作新曲,〈用破碎的心修好破碎的心〉MV還由他和何帛儒共同操刀導演,用影像和音樂帶給樂迷不同刺激。就像他在歌詞寫下的:「我不知道什麼是愛、完整、永恆」。持修說:「至於這首歌,我想提問的仍是什麼是愛?這也是我還在不斷探索的事情。」愛情,似乎是25歲的他創作裡的重要提問,連首場演唱會都名為「以結婚為前提」音樂會。

持修說:「我其實戀愛體驗比較少,可是我會從動漫角色情感間的聯繫中得到靈感。比如說我很愛的《探險活寶》,主角Finn跟火焰公主分手後展現了很多不成熟的面向,但最後觀眾也看到他的成長。」

事實上,不只著眼於感情,喜歡觀察別人的持修剛好是天蠍座,對於人的心理狀態特別感興趣。「我還滿常寫有關自我心理的感受,比如說自卑、歇斯底里、痛苦等等,第一張專輯的歌曲比較多愛情面向,但之後也希望能在音樂裡和歌詞中探索情緒的不同層次。」

鋼鐵直男的反差萌

跟持修聊天就會知道,雖然他長得清秀漂亮,聲線細膩高昂,但你眼前的這位大男孩,就是一個喜歡打電動、鐵錚錚的鋼鐵直男。我問他,「曾經會因為自己的外型困擾嗎?」社長大人笑了,他說:「如果只把人類單純分成男或女兩種,其實還滿困難的,應該要有中間的選項。我的性別認同是男生,但我覺得沒有什麼衣服只有男生才可以穿,就像我也可以留妹妹頭長髮。我喜歡中性這個詞彙,它是一個比較中間的選項。很多人覺得我的外型比較女性化,其實我女性化的特質反而是內心層面,像是我思考的東西很細膩、比較敏感、在意別人的感受等等。」

留長髮至今已經三、四年,他一開始只是覺得好玩,看可以留多長,沒想到現在成了他的註冊商標。持修說:「每個人心裡的那把尺不一樣,每個人覺得男女生該有的樣子也不同,別人怎麼想是他們的自由,對我來說男子氣概無關外表,而是要負責任。你可以有很大的野心、有想法,但是該做的事就要做好,不要花太多時間抱怨嘆息。我是勝負欲很重的人,雖然結果沒辦法控制,只能做到最好,這就是男子氣概,不廢話,跟外表一點關係也沒有。」

我想,或許就是因為這樣的反差萌,無論男女,都被霸道社長圈粉。

愛上了音樂

持修並不是那種從小開始學樂器,對音樂特別有感的孩子。他高中讀師大附中數理資優班,本來要成為台大學霸的他,因為學校音樂風氣盛行,無意間接觸了社團,開始彈吉他、唱唱歌,沒想到卻意外開啟另一扇窗。他笑說自己高中時只會彈唱一首歌,但他依舊會拿著吉他跟朋友在北車表演,「有時候有些人聽到我的歌聲會停留,有些人不在意繼續趕路,但我覺得那個瞬間好像找到我自己。」

因為那樣單純的快樂,持修決定要繼續做讓自己開心的事情,所以他沒去唸台大,每天瘋狂寫歌,〈Imma Get A New One〉就是那個時期的創作。他有時候做製作人助理的工作,把歌詞印好,東西都聯絡好,到錄音室幫忙,有時候去不同大學當評審,有時候晚上去駐唱,不知道未來會是什麼樣子,但活在音樂裡,對於持修而言就是最美好的事情。

科技冷漠又怎樣?

對於持修而言,音樂是熱情,表演是享受,但還能獲得歌迷的支持,知道自己的創作可以帶給人繼續努力的力量,就是最大的犒賞。「音樂畢竟是我的工作,有時候會忍不住思考『這首歌會中嗎?會賣嗎?』,但只要樂迷跟我說,『謝謝你持修,這首歌在我難過的時候幫助我很多』,我覺得就值了。音樂是一種語言,是我跟別人溝通的橋樑,讓我覺得自己是有用的,可以帶給別人一些什麼。」持修笑著說:「我只有看到歌迷回覆我的時候,會感到自己終於有點用了!畢竟我其他時候這麼廢,每天只會打電動啊!」

對於虛擬世界,持修也有話想說:「很多人抱怨這個世代科技冷漠,他們不喜歡這樣的生活型態,可是我覺得這是必然的轉變,我們的科技就是進步了,要接受這樣的挑戰。對我來說,網路有很多可以利用的地方,像是我開了自己的伺服器和一個頻道,公開了這個網址之後已經有三千多個成員,他們成為一個社群,裡面有小朋友、國高中生甚至大學生和社會新鮮人,大家互相扶持,我有時候也會進去跟他們一起鬧,很像有一群新朋友,這個社群也帶給我很多啟發。」

你音樂播放清單裡的救世主

沒有通告的時候,持修的一天除了創作,就是玩卡牌、玩玩具、打開自己的伺服器玩Minecraft,當虛擬世界的創世神。當然,這位社長大人也不會忘記要繼續當你音樂播放清單裡的救世主。

推出第一張全創作專輯《房間裡的大象》就讓持修拿下31屆金曲新人獎,自此之後採訪邀約應接不暇。一年過去了,他依舊讓人驚艷也依舊做自己。他喜歡吃麥當勞、玩卡牌、每天泡在網路上打Game,但是你無法忽略他的音樂創作實力。