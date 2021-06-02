活出最美的樣子！突破框架 勇闖米蘭的跨性別變性模特兒Aura

【文．Nicole Lee、攝影．Chou Mo】

成為女生，是多數人稀鬆平常的自然事，但她花了26年才爭取到完整的自己。認識勇闖米蘭的台灣跨性別變性模特兒Aura。

突破框架！台灣首次 跨性別模特兒登上時尚雜誌封面

疫情大爆發前幾天，已經是盛夏30幾度的高溫，為了拍攝封面在天色昏暗時妝髮，凌晨出發。每一卡拍完，Aura都得在炙熱無情的陽光下、在滾燙的沙裡，走上十分鐘回車上更衣，但她一點也不以為意。「我太期待今天的拍攝了，感覺自己好像一直在等這一天。」Aura興奮地說。

《VOGUE Taiwan》總編輯孫怡表示：「我一直希望Vogue Taiwan的封面故事可以打破社會當前的陳規，激起些許爭議的火花以引起正向討論。我想挑戰美麗的定義，因為美麗，就像性別議題一樣，沒有單一標準。多元性的概念，不管放諸種族、基因、生理特徵，甚或心態與觀念，都是適用的。」

那個不一樣的孩子

他從小就是師長口中那個「不太一樣的孩子」。國中成績好的她，是代表學校受市長頒獎的模範生。只是沒想到典禮的前一天，主任特別用叮嚀的口吻告訴她：「明天別太『娘』啊！」，更不用說小時候因為外型被班上男生捉弄霸凌，已經成為家常便飯。因為性別教育的匱乏，她小一時發現自己喜歡男生，直到國中才知道「同志」這件事情，不過知道後卻更困擾她，「我喜歡男生，但我不覺得自己是個男生，反而希望成為一個女孩子。」Aura這麼說。

因為母親，我想要做自己

大概國高中時期Aura已經很確定自己是跨性別者，但沒有想過要去挨生理上的那一刀。她坦言，因為母親生病過世，加上出國留學，才有了變性的念頭，「到義大利唸書的第一年我還是男生的身體，從外觀上，沒有人看得出來我是男的，但我也不敢說出來，我在那邊的好朋友就時常勸我『你應該動完手術後再來義大利，才能好好享受人生』。」

即便身邊的友人不斷給予信心與支持，但Aura直到母親生病過世，才有這樣的覺悟。她雖然跟媽媽很親，但從來沒有真的出櫃過。當醫生跟她說媽媽只剩下一個月生命的時候，Aura才告訴她這二十幾年來心裡的感受—從高中開始就希望可以成為女生。「我希望媽媽可以全然接受我，她是我一直以來努力的原因，我一直希望將來賺很多錢跟她一起生活。她跟我說：『我其實都知道，很抱歉我沒辦法在你最彷徨的那段時間陪伴你。做自己最想做的事情，我會在天上守護你。』」

媽媽最後還是走了，但這句話影響了Aura很多。有一部分的跨性別族群不需做手術就可以達到自我認同，但她知道自己想要成為女人，無論是心理或生理上。

在義大利唸碩士第二年的時候，她在聖誕假期回台灣動了手術，休息一個月後，忍耐著身體的不舒服，回義大利繼續唸書。這並不是誰都可以執行的手術，台灣的法令除了成年之外，還要有兩位精神醫師的診斷證明性別不安症，而這些證明早在她出國前就已準備。「我終於完整成為一個女生，但並不是做了手術後一切問題就解決了，做完手術後還是要生活，還是有很多挫折要面對。」Aura苦笑著對我說。

手術只是開始

米蘭比想像中保守，大多廠商或義大利本土品牌也不太選用跨性別模特兒，接案子的過程遭遇各種挫敗。「我當時也很焦慮，但只能繼續努力。當模特兒的時候一直被拒絕，沒有經紀公司要簽我，很多業界的人都說我不適合做模特兒，巴黎的友人更直接對我說：『你沒背景、沒資源，又是亞洲變性人，被拒絕真的很正常。』但沒關係，我就是要做給你們看。」Aura這麼說。

「你覺得自己是裝錯身體的靈魂嗎？」，Aura笑笑對說：「比較像是，我一直知道自己是個女孩子，只是要符合社會期待扮演一個男孩子，這可能比想像中還要辛苦。所以如果你身邊有像我一樣Diversity、跨性別的朋友或孩子，盡力的接受和愛他，你不會後悔的。如果是跟我一樣的朋友，不用急著去證明自己，反而要花時間接受自己、認識自己，並內在和外在的強化自己，有一天時間會替你證明一切。」

飛過整片海洋的大鵬鳥

「我爸從小就跟我說，你是一隻大鵬鳥，展翅的時間也許比別人晚，但你飛過的不只是枝頭，而是整片太平洋。他每次送我到機場，在我出境的時候都會說，大鵬鳥要飛了。我以前不太清楚自己確切的夢想雛形，但我現在知道想要幫助跟我一樣的孩子。因為無論是在亞洲或世界，Diversity的孩子很容易被淪為批判的理由。我一直都知道，模特兒不會是我的最終站，比較像是一段過程。」

跟Aura聊著美國針對跨性別族群的新法律，以及最近登上Time雜誌的跨性別演員Elliot Page，以及數個世界知名的跨性別名人。這世界無疑正在改變中，然而Aura也認為，中性這個選項可以提供一個舒適的空間，讓自我定位沒有這麼明確的人，在性別光譜中找到自己舒服的樣子，就像Aura一樣。