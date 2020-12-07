表演如一場遊戲！ 舒淇曝拍完「這部片」的角色 讓她最難離開

從峰迴路轉到水到渠成，一個女演員能夠體驗的事，舒淇都經歷過了。她帶著燦然美好的姿態，讓大螢幕上每秒24格的真理，編織出錯綜複雜的角色故事，虛幻且真實。

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演員不只是份工作

誰能料到這個有著靈動雙眼，小時候志願是幼稚園老師和空姐的女孩子，長大後會成為最不會辜負長鏡頭的女星。身為演員的使命感，舒淇坦言自己是入行好幾年後才有體悟。她一開始演戲時，只把它當份可以養家活口的工作，是五、六年後才真正對這份工作揚起不同的悸動。

她到香港的前幾年時常一年拍十幾部戲，每天睡眠時間加起來不到兩小時，總是從一個片廠被工作人員載到另一個片廠，是一種真正的漂泊。幾年後，她總算可以喘口氣，看表演以外的人生風景，她當時在心底暗想，這兩年絕對不碰戲劇。沒想到只放了一年的假就開始覺得無聊，看以前拍過的所有戲，慢慢發現自己好像滿適合表演。 「我記得是2004年，我25歲的時候拍了《見鬼二》，那個時間點開始理解表演，也突然覺得要對自己負責，想把成績單作得更漂亮、更好一點。」

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最難離開的角色

將全部的自己投入戲劇，為藝術犧牲的代價總是巨大。舒淇說拍完《最好的時光》是她最痛苦的時候，這也是她最花力氣告別的角色。她拍完後很長一段時間情緒抑鬱，剛好楊登魁找她演電視劇，本想拒絕的她被侯導鼓勵，他說：『身為演員要不斷的演，才可以在不同情況下進出自如。』舒淇花了整整一年時間才脫離那個深沉憂鬱的情境。舒淇說：「跟侯導拍戲是沒有上下班時間的，可能六個小時就收工，也可能十六個小時都在戲裡面。《最好的時光》三段都是挺悲情的角色，最主要是中間藝妓那段讓我走火入魔；一穿那個衣服，自然而然就出不來了。」舒淇回憶起唱南管那段，她說當時好像被催眠一樣，唱到情緒收不回來，旁邊的人說Cut了都沒聽到。下一個有印象的畫面，就是侯導的臉在她眼前，說收工了，沒事。她後來知道不能再這樣消耗自己的能量，要找另一種方法，不能陷下去。

做一個導師

去年，陳國富、周迅、陳坤共同創辦的山下學堂發布了一則訊息：「宣布舒淇成為聯合創始人」。舒淇透過這個機會跟演藝圈好朋友們一同成為導師，為表演有興趣的年輕人開另一扇窗，重新看到那些年輕人的夢想希望。她說自己很久沒看見別人身上初生之犢不畏虎的精神。

舒淇回憶起剛入行的自己，連在街邊拍戲都會不好意思，但學員們非常有表演慾，在嘈雜的情況下還能聽到老師講話的專注力更是厲害。「我不是從正規演藝學院出來的，本來也很質疑要不要做這件事，但陳坤跟我說，你的資歷和經驗，還有一路走來的過程對學生而言才是最重要的。我入這行二十多年，豬肉吃多了也會學豬走路。感覺有點像是取之於社會用之於社會，不只單純做一個演員，可以傳承表演的感受、技術、經歷，很有意義，也突然覺得自己有一點點小偉大。」她笑著說。

四十歲的我

提到四十歲，她噘了噘嘴說，過了四十最大的感受就是體力下降、酒量變差，但為人處事的確越來越圓滑了。「年紀小做什麼都會被原諒，當你超過二十五歲還這樣做就會被討厭。我以前就是大喇喇，說話大聲，比較衝動，做人太真，時常脫口而出『你氣色怎麼這麼差』這種話。小時候可以被原諒，可以被寵，年紀漸長就沒有這個保護盾，作人處事要圓融，現在真的要時刻提醒自己提升成長。」

她知道長大之後，必須得隨著世俗的眼光學會當個成熟的大人，但她還是想保有她那討喜的任性，在容忍範圍內做自己。她說不喜歡自己的懶，但又沒辦法拒絕賴床的感覺；她從不勉強自己，在各種事情之下都微妙地保持平衡。舒淇撒嬌般地說著：「其實我每個地方都滿討厭自己，但每個地方也都滿喜歡自己。」

幸福的各種模樣

2016年，舒淇與結識多年的馮德倫結婚，兩人自然的婚紗照在網路上瘋傳，大家都說，舒淇嫁給了愛情。四十歲結婚，舒淇曾經說過結婚不是人生必要選項，不過遇到了就是遇到了。「單身很好，單身真不錯，雖然我已經有老公了，所以人家就會說你沒差。可是我真的覺得，如果沒辦法找到一個好對象，兩個人不能共同面對未來生活，彼此互相扶持和包容，一個人真的沒有不好。」

舒淇說，兩個人的結合其實是兩個家庭的結合，在做任何重要決定前，女人還是要仔細想想自己是否願意照顧愛人以外的人。她也坦言自己是遇到一個特別好的婆家，讓她可以暢快生活。「不只是先生要諒解你，婆家也要，我有一些結婚的朋友因為生活瑣事彼此摩擦，但也不想離婚。兩個人在一起不快樂，還是一個人寂寞好，你選一個。」

我知道自己是誰

聊到幸福的一天，舒淇笑著說：「我這個人很簡單，有東西吃、有酒喝就好了。」現在的她更懂得自由自在，自得其樂，她讓自己變成一張白紙，讓導演和電影將它幻化成各種角色。也或許就像她說的：「表演就像是一場遊戲」。而人生更像一場永無止盡的愉快享受。「我的心思會花在當下的事情，多過未來尚未發生的，我是那種船到橋頭自然直的人，很少有預設立場要做什麼。因為人生，最有意思的就是未知啊。」