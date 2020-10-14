沒有人天生成熟豁達！徐若瑄和林依晨大談出道以來的成長

在臺北最重要的時尚大月裡，我們邀請徐若瑄和林依晨跟VOGUE一起迎接這美好的時裝週現在，就讓我們跟著雙女神一起走進秀場第一排，看見無與倫比的新銳能量和時尚語彙吧。

2020臺北時裝週X VOGUE FNO

林依晨和徐若瑄也在此次封面故事裡穿上臺灣設計師的服裝，無論是 Jenn Lee、Shiatzy Chen、Nicole & Felicia或Bob Jian的創作都獨具特色且滿溢精緻的手工細節，也讓人驚艷臺灣時尚設計師的創作力。兩位封面女星面對鏡頭的強大表現力，讓這組時尚故事不只是好看而已，更有著女人獨特的深度，並娓娓道來臺灣時尚設計的亮眼之處。

在封面故事的訪談裡，她們也侃侃而談過去參與的國外時裝週如何影響她們對時尚的感受和品味。不管是Vivian在巴黎遇見卡爾相見歡，或是依晨在秀場上遇到終身偶像伊莎貝雨蓓的悸動，對她們而言，每一場15分鐘的秀，背後的故事和無數幕後人員的努力策劃，都是參與之人永難忘懷的美好回憶。

黑色西裝外套_Nicole___Felicia_珍珠母貝頸鍊_Stacia_Jewelry

徐若瑄：「沒有人天生成熟豁達，要經歷過挫敗，才能成為最強大的自己。」

即將參與臺北時裝週的徐若瑄，今年的確是她忙碌的豐收年。演出兼監製的《孤味》即將上映，日本電影《信用詐欺師JP：公主篇》也將上檔，新歌加精選《I'm V》更是強勢出輯。14年沒有發專輯，之所以是新歌加精選，是因為剛好跨越了傳統媒體到數位時代，想喚起舊粉絲的回憶，也想讓新粉絲參與到Vivian的過去。她笑說，如果沒做這個整理跟回頭，自己都不知道這30年裡成長了多少。

出道已經30年的Vivian，當下的人生觀也隨著時光流逝有所改變。「如果用紅綠燈來作比喻的話，20歲的我像是綠燈，不管愛情事業都很衝。30歲的我是黃燈，有些猶豫和思索，開始在找生活的平衡點。現在到了40歲，感覺像是紅燈的階段，雖然我還是個努力家，但不會拼命而賠上健康，也因為有了小孩，背負更多責任。」徐若瑄這麼說。

已經結婚六年的Vivian目前的感情觀成熟又豁達，她說：「不要太黏，也不要分開太久，要有自己的事業。結婚之後，也要有自己的舞台，才不會失去自我。」正因如此，她重新站上舞台，接受觀眾的掌聲。「雖然這個階段很辛苦，要兼顧家庭、小孩還有事業，但我依舊會咬牙撐過去，不能失去自己喜歡的表演工作，要不然我會枯萎。」

雙魚座的她，外表甜得像蜜，但內心卻如鋼鐵般堅強，或許因為家裡環境，她從小就扛起了照顧家人的重責大任。當我問到「大眾對你最大的誤解是什麼？」Vivian說：「可能從小父母離異，照顧家裡的責任就成了自己的使命。我從14歲開始就像個扛家的男人，很多人會因為外表覺得我很浪漫小女人。我很溫柔，但浪漫從小就不存在我的生活裡。從小家裡的貧困讓我沒有時間去幻想，我的浪漫只有停留在卡通《小甜甜》裡。」

談起過去的事情，Vivian微笑了，彷彿一切雲淡風輕。當下的她，或許就跟她的新歌〈好了啦〉一樣，更懂得用幽默的方式回應人生難題。「剛剛好就好了，不要太多也不要太少，悲傷有尺度，不要一直鑽牛角尖，這首歌也在提醒我不要這麼糾結。沒有人天生成熟，也沒有人天生豁達，要經歷過挫敗和跌倒，才能成為那個最強大的自己。」可以是鋼鐵V也可以是不敗的媽咪，徐若瑄內心的強大讓她不管多辛苦，總是能在鎂光燈前展現最好的一面。

在感情上，Vivian也以過來人的身份分享：「並非找到另外一半就不會孤獨，如果遇不到對的人，還不如一個人。遇到不適合的對象真的會很辛苦，很多人一輩子不結婚，只想談戀愛也很好。婚姻有它的好跟不好，如果時機未到，沒有一定什麼年齡就一定得結婚，快快樂樂的過生活是最重要的。」

拚接V領洋裝_JENN_LEE_鑽飾耳環_GUCCI

林依晨：「我不是晨神，我只是凡人」

提到被媒體奉為「晨神」，依晨一臉苦笑但也戲謔地說著，反正現在人人都是女神，所以其實也沒有太困擾。「我就是一般人，我有自己不好的脾氣或是偏差的觀點，比較在意的是，你是神的話，要怎麼去演普通人？怎麼帶給觀眾信服力？所以我會盡量保持低調，不要脫離一般人的生活太遠。可是為了避免人事紛擾，有些場合還是得保護自己，所以我的保護色比較重，但絕大部分時間，會希望自己跟一般人一樣的生活著。」

所以她低調之餘也越來越懂得生活，在海裡深潛，在寂靜的內太空世界跟自己相處對話，聽見比平常更清晰的呼吸聲，感受到自己真切的存在，暫時逃離都市生活嘈雜的聲音跟未完的行程，只要好好呼吸那一氣瓶的供氧就夠了。或是一有空的時候就往戶外跑，騎單車環島、去花蓮溯溪，把生活過得多姿多采。「我這幾年也才發現自己跟我父親很像，喜歡山水，大自然比較能讓我平靜。」

回顧依晨的戲劇光譜，從開刀、念書、休息，暫停過好幾次，她也坦言已經兩年沒拍戲，今年的《打噴嚏》更是意外曝光。「也許到六十歲之後回頭來看，我的演藝生涯很常暫停但不是終止。休息是必須，等待是美德，我希望以更好的狀態回來，這圈子裡還有很多優秀的演員，百花齊放也不是壞事。」或許依晨已經告別了那個為別人而活的自己，她長成了一個更完滿堅定的女人。

紅色洋裝__ALUFAI_刺繡馬甲_SHIATZY_CHEN

從單身到走入婚姻，這六年的時光讓她明白了人妻的責任，她也坦言期待未來從人妻生活走入家庭生活。「我覺得愛是有質量的陪伴，真心去理解體諒對方，尊重彼此的不同。而單身與婚姻最大的差別是不同自由的形式，現在有老公、公婆，以後可能會有小孩。有些人可能會覺得小孩會限制外在的自由，但我不知道為什麼，隱隱有預感，小朋友可能會點亮我內心的某些角落，然後會有另一種形式的自由。」

她現在也喜歡不要太早把行事曆排滿，留更多時間給自己。她熱愛變髮，一個月內換了三次髮型；她早睡早起，每天做瑜珈沉澱心靈，運動完去溜狗後，還有一整天的時間能運用。或許看場電影，自己下廚，看一本書，跟家人聚會，每天的時間都是相對自由而不可預知的。

在各種女神出沒的世代裡，林依晨的神級不只是人設，而是低調淬煉出的深度。

這回出席臺北時裝週，也讓她回憶起過去出國參與時裝週的經驗。紐約對她而言就是個很有回憶的城市。不只曾短暫留學，英國的碩士學位也在這裡面試，更不用說她被求婚也是在紐約；而巴黎時裝週則讓她看見了偶像伊莎貝雨蓓，這些時裝週都伴隨著她最美好的回憶。「每個城市的時裝週都有獨特的氛圍，我會希望看見臺北時裝週保留這塊土地的特色，不管是原住民文化或是過往的復古年代，都是我們寶貴的資產。」