入選《富比世》的台灣藝術家 江宥儀：藝術是必須的存在

盛夏才揭開序幕，我們邀請國際能見度極高，IG超過20萬追蹤者的台灣藝術家John Yuyi 江宥儀陪我們在疫情時間一起玩。

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好玩這件事很重要

John Yuyi 江宥儀，她是《富比世》選出的2018年最具潛力傑出人士，被《New York Times》9頁滿版報導，更是Gucci、Kenzo、Alexander WangNike品牌寵兒。3月24日那天，她在紐約疫情爆發之際回到台灣，跟Vogue一起完成這次饒富興味的封面故事。

為了這次七月號「Play」的封面故事，藝術家John Yuyi小江一人身兼多角，她同時是攝影師、藝術總監，也是模特兒和統籌；她也設想了好幾種場景，打造出有著撲克牌、麻將、蝴蝶、Switch和透明大球的異想世界，她說：「玩在創作裡是很重要的元素：怪誕、詼諧、奇幻、有趣、幽默、黑暗都象徵著某種層面的好玩，就算很隱晦，重點還是在於腦子裡那個好玩的小宇宙。」其中最主要的是麻將，這也是她一直以來想做、很有感覺的主題。「我從以前就想要用麻將做一個Concept，因為麻將真的太漂亮了，不管是背面顏色或花色都是美學極致。我對東方的東西向來比較有感覺，是我過去至今創作的核心。」小江這麼說。

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除了麻將，小江這回也製作了大型蝴蝶翅膀，如果有在關注她，就會知道她之前也曾做過超大包款、高跟鞋和玫瑰花，除了呼應本來就很喜歡的大尺寸道具外，蝴蝶的想法也是因為隔離這段時間，讓她比平時更關注大自然。她三月從紐約回到台灣時得先隔離14天，這半個月的時間，她時常看著樹葉放空，甚至養了蠶寶寶，隨著時間的流淌觀察大自然的變化。

小江表示：「因為有時間靜下心來接觸大自然，才發現平常太強調人與人之間的交流，忽略了人與大自然的關係，所以才有蝴蝶這個想法，另外一組照片是夕陽下的透明球，也與自然息息相關。」

因為希望作品能夠反映生活的當下，小江也特別選擇了人手一機的Switch──因為這是現在最受歡迎的打發時間必需品。這組照片故事無疑是一個對後疫情時代的想像和投射，你我是否會從後疫情時代，加速進化到虛擬世界？人與人之間的交流是否在將來會以不同的方式詮釋，這都是在「Play」封面故事背後值得深思的議題。

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自己跟自己玩 Play with John Yuyi

悠然遊走於藝術、時尚圈和社群媒體，John Yuyi江宥儀從刺青貼紙、Face Post和獨樹一格的自拍獲得國際極高關注，本來就有網路成癮症的她，理所當然地將自己的作品以社群為舞台在群眾間發酵；她精心挑選過的圖片，讓IG就像是一張視覺名片，也是一個當代美術館。她擅長用自己的臉孔和身體做出極具識別度的作品，也熱衷於創作大尺寸、衝擊視覺的美術場景，因為這般無遠弗屆的想像力，打破了眾人對藝術家的想像，更被媒體譽為「藝術圈的威利旺卡」。

小江說：「藝術的本質或許有些矛盾，仔細想想，藝術是必須的存在，要不然不會存在這麼久。人類溫飽後，甚至沒有溫飽時就開始創作藝術，這代表它可以滿足一部分的精神需求。我也認為藝術的存在，不只是美學，更重要的部分是可以反映這個時代的社會和文化，用比較隱晦的方式講述，或是用好玩的套路詮釋，生活不應該有這麼多教條規範，有時候可以讓生活多一點刺激。」