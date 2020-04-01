從咖啡烘焙師到影后 陸弈靜爆：年輕時也曾否定過自己

氣候變遷的動盪時代，你還奢望地球能一切安好如常？這攸關人類存亡的議題，我們該如何直面以對？未來下一代的生活又會是什麽模樣？這次我們請來影后陸弈靜，與新鋭攝影師、模特兒、服裝設計師和藝術家合作，以劇場的形式，在紙上呈現永續環保的議題。

生態浩劫的紙上電影

陸弈靜看著模特兒的眼睛，她們互動著，跟著對方的肢體舞動。在宛如電影《星際效應》裡的拍攝場景，也幾乎像是超現實的Robert Lepage劇場，陸姐與模特兒在遼闊荒蕪的場景中，詮釋了一種可能的末日景象，也上演了一場關乎於生態浩劫的紙上電影。當我們的藍色星球只剩下垃圾，你該怎麼自處？「我今天扮演的角色是地球人」，陸姐悠悠地說，「他是女人、男人或是無性別，都不重要，他也沒有職業和情緒，因為這個世界只剩下垃圾和自己，傳遞的訊息只有一個：我們該如何活下去？」

陸姐說，在疫情肆虐時答應這樣的拍攝，不僅因為喜歡眾人結合的創意，也覺得用劇場感覺的形式拍攝非常有意思，最重要的，這也可以說是人類當下的集體潛意識。「當人類不斷消費、不斷製作垃圾的當下，地球想要用這樣的方式跟我們對話，這不只代表地球與人類間的對話，也是你和自己身體的對話。」

陸姐看著今天一同參與拍攝的年輕模特兒，若有所思的說：「不知道我們還可以留給下一代什麽？」或許，很多時候地球已經給了我們暗示，只是我們有沒有接收到。就像永續環保這樣的議題，終究還是要回歸到人，回到純粹，沒有貪心和非分之想，才不會延伸出斷捨離。

咖啡的本質是苦的，人生也是

三十歲之前，陸姐過著不同的人生。本來是咖啡烘焙師的她，因為在店裡認識了蔡明亮，成為了朋友，誤打誤撞成為演員。從蔡導的《天邊一朵雲》《你那邊幾點》、備受好評的《闔家觀賞》到近年的《德布西森林》和《3天2夜》，陸姐把每個角色都和自己的靈魂揉合在一起，因為演員就是一個照妖鏡，對生活的關注和每一天的點點滴滴，都是塑造成自己的養分。「一部戲是一個人的一生，如果我要演一個人的一生，我就要去推敲這個角色。你是他，他是我，我也得經歷這樣的人生，我常覺得演員可能像牛，有四個胃，時常要做功課反芻。」

她也從烘焙咖啡中，學到了難以言喻的人生道理。「香氣是咖啡的靈魂，但要烘焙出香氣前，得先經過兩百多度的考驗，咖啡豆才會爆裂。如果一顆豆子都是這麼神聖地在呈現自己的生命，那我們人呢？咖啡的本質是苦的，烘焙的時候要把香味調出來，就跟茶一樣要回甘。仔細想想我們的人生到後來，絕大部分是有點苦，但我們為什麼還活著？就是為了要找到一點什麼。」

圓仔花有圓仔花的美

坦言以前也曾自我否定，陸姐說年輕的時候從沒保留過自己的照片，照片留一張撕一張，是因為年輕時不滿意自己，直到現在才懂得欣賞自己的美。她笑說，如果要以花來比喻的話，自己應該是圓仔花，「圓仔花有圓仔花的美，沒有人可以取代，永遠相信自己的優點，不要跟別人比較。然後同時也可以欣賞玫瑰，或是覺得自己是圓仔玫瑰，這個世界多采多姿，不只有單一的美。」