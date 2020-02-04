爆曾一度想放棄周董 昆凌：對感情有某種不安全感

【撰文 許麗玉】

昆凌說現在的自己，正走在長大的路上，學習在人生經歷更多的累積與接觸中，用心去感受世界、感受人，在看見別人的時候，也看見她自己。

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旅行是一場生活的體驗

我覺得古巴算是把我upgrade到另外一個level。昆凌說。以前覺得旅行就是一種放鬆，所以關注的是要吃的好、住的好，覺得度假當然就是要一切舒舒服服的；然而到了古巴之後，卻突然有一種，這個世界好大的感覺。

因為它和我以往所認識的世界不同，因為它，確實沒有那麼方便。昆凌笑。因為我以往去的地方，突然想吃什麼，或者想要知道哪裡是熱門的打卡點，只要滑下手機就可以查到，但這裡的網路……，嘿嘿嘿，所以就變成你得要自己去尋找，自己去試，有可能會踩雷，也有可能有意外驚喜，你得用自己的感覺去體驗，才會知道yes or no，right or wrong。我們已經太習慣讓網路來幫我們決定很多事情，然而在無法依賴的時候，你便只能心甘情願的親身去體驗。

我從第一天沒有網路很慌，到慢慢習慣這裡的慢步調，然後開始享受沒有網路束縛的生活，開始真實的去感受這個彷彿被時間凍結的國度，各式各樣的古董車在街上跑、街角震天響的音樂和隨性舞動肢體的人們、迎面而來和你熱情招呼的笑容，在這裡，你會覺得人和人之間的距離，很近。

古巴哈瓦那，昆凌自在的在陽光下隨性起舞，仰望著天空，俯瞰城市，她說世界還有很多需要去知道與學習的，她想要慢慢，並且真實的去體驗與感受。

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現在的自己，正走在長大的路上

「也因為……」，她的語句停頓，思考著什麼樣的字眼才能夠貼切表達自己的想法。「是叫做迎合嗎？就我以前會比較順著大家的想法，即使自己心裡覺得怪怪的，覺得還不太確定，但因為時間的壓力因為人的壓力，就會順著說，如果大家這樣比較好處理事情的話，那就這樣吧，但往往看到結果之後，又會覺得後悔。那為什麼要因為急，而去承擔自己不想要的事情呢，可以選擇慢下來，先不跨出那一步啊，不都說成熟人不做後悔事嗎，我現在或許不夠成熟，但我至少是走在長大的路上吧」。

我覺得勇氣應該是你先把一件事情設了個坎，但你又有種衝勁敢去嘗試你覺得自己不能的事。我人生至今最大的勇氣，應該是年紀輕輕就結婚了吧，在大家充滿質疑的目光下嫁給Jay，在交往過程中，我曾經一度也想放棄，但可能是因為我性格中的那種衝勁，也可能是我以愛為天，也或許是我想要擁有一個Wonderful Family，跟我所愛的人，於是我對自己說，why not。

我最大的樂觀是，天不會因為一些小事就塌下來，只要活著就有機會，而可能因由於從小父母離異，對於感情其實存在著某種不安全感，對於感情有著某種悲觀，但幸好我的另一半給我很多很多的愛，讓我不會感覺不安。

情緒低潮時候，我喜歡看那種很正面的書，常常就可以從中找到站起來的力量。然後我真的覺得，只要活著的那一天，就還有重來的機會，放棄，才叫做真正的結束。

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昆凌Hannah：能夠讓自己引以為傲的，才能成為真正的成就感

以前因為一直想要證明自己，所以非常在乎別人的看法，期望能夠打破大家對她的刻板印象，但後來慢慢領悟到，關心愛你的人對你的看法，比關心不是你身邊的人對你的看法來得重要，「因為那些人所認識的你，是他們想像中的你，不見得是真實的你」；「而且想要控制別人太難了，與其想要改變別人，不如放下自己，把自己放在舒服狀態中」；「我覺得舒服真的很重要，因為只有你自己內心覺得對跟好的，才是你自己的成就感；能夠讓你的內心真正引以為傲的，才會成為真正的成就感」。

如果化身成採訪者，昆凌說她最想問昆凌的問題是，一切看似都走在軌道上，還有什麼特別想要去嘗試或突破的。她給自己的答案是，有，我想要去學心理學，這是我真的很認真想過的。

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因為參加真人秀節目《你怎麼那麼好看》，她感覺自己經歷了一個人生想法的大提升，過往比較活在熟悉而固定的世界中，因為真人秀，她走進了不同素人的家裡，在他們各自人生所遭遇的事件或困境中，她看見了人的需要，看見一顆顆破碎的心，看見許多人明明是從愛為出發，但因為態度與角度，卻讓愛變成了劃出傷口的利刃……。這節目對我的壓力和挑戰都好大，我不害怕去看見不快樂的世界，但我害怕自己會言不及義，害怕沒有辦法給予別人真正需要的安慰。而且在深入參與感覺到好多問題的無解之後，我真的覺得，每個人都應該要有個心理醫生，畢竟人生中會有太多的遭遇，我們可以不用像我們想像中的那麼堅強，不用以我們覺得的方式去安慰自己，因為或許，其實可以有更好的出口。

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