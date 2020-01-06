憂鬱症後最大的體悟 曾之喬：人不可以一個人孤獨的活著

【撰文 許麗玉】

曾之喬說自己最大的意義是分享，她喜歡把自己所體會與得到的，不斷的分出去，她說分了不會變少，反而會感覺越來越豐富。

請停止名為反省，實為自責的自我恐嚇

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反省當然應該，也絕對不是一個不好的能力，但一旦太過，會很傷元氣的。這其實是我最近意識到的，就是我發現，我還是會常常自責，而且速度超快的。當然我不會發一個很大的脾氣說，你是豬頭嗎，你怎麼不去死，我不會那樣子罵別人，也不會那樣子罵自己，但我會用一種聽起來很溫和的反省口氣自我對話：你為什麼這麼做，你怎麼還是這樣，或者是說，你真的不要再這樣嘍，你這樣是想怎樣，你還要繼續這樣下去嗎，妳一輩子都要這樣嗎，你難道要等到來不及之後再說抱歉嗎？我告訴你，來不及了……，在那看似溫溫當中，卻其實有著很重的力道，在責怪自己沒有做好。這種話其實很恐怖耶，甚至有著某種程度自我恐嚇的意味。

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或許很多人會覺得說，對自我要求高是件好事啊，有什麼不對，但別忘了，它同時是很值得留意的負面能量。過度的反省會變成自責，甚至變成自我否定，這是很傷很傷元氣的。畢竟如果花很多時間迂迴在類似的點上，或者沒有了元氣和動能，你其實是沒有辦法往前走的，反省可以，但請同時照顧好自己的心。

如何保持心靈健康，能聽能說能靜心；如何擁有身體的基本健康，能吃能排能睡著。

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所有的道理其實都非常簡單，基本上就是一個循環，這些能力其實是每個人曾經都擁有的，只是我們習慣把事情複雜化，在不留意之間失去了這些能力。

我蠻小的時候曾經失去過「能聽」的能力，因為我是老二嘛，姐姐太漂亮了，又是家裡的長孫女，所以我老覺得自己是沒有被看到的，骨子裡就老想要贏。在那個狀況中的我，不能夠去聽別人給的意見，也沒想要去聽，只是不停的說著我有什麼夢想我有什麼願望，我想做什麼……，然後到了一個程度之後，我連「能說」的能力都失去了，因為我發現，我講的這些事情我根本做不到，因為我失去了和別人一起生活以及team work的能力，於是當運氣或者一些小天賦用完之後，我被迫承認自己沒有辦法真的達到自己想要的目標。

當「能聽」與「能說」這兩個能力都很模糊時，我變得越來越脆弱，最慘的時候，吃不下也睡不著。

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但老天爺真的很公平，當你虛弱的時候，就會有很多人對你很溫柔，人一般不會對一個看起來很虛弱或生病的人咆哮，正常人都不會這樣嘛，比方他們會很友善的跟你說，你一定會好起來的，或者你要相信，你是值得被愛的，又或者不管別人怎麼說，我看到的你就是很棒，你一定要相信你自己……等等等等，就這樣我慢慢獲得了一些「能聽」的能力，一開始還是不敢講，是又隔了好長的一段時間之後，才慢慢拾回了這個能力，慢慢敢開口說自己想要做什麼。

只要能吃能排能睡著，這個人的身體基本上就不會太爛。這是醫生跟我說的，而我自己的體會也是這樣，因為你可以吸收可以排掉，然後又可以休息，基本上就是一個可流動的循環；相對的心靈也一樣，不論是好的或者不好的，你能分享，也能夠關心別人的聽別人分享，又能睡得著，基本上就不會不健康了。

人真的不可以一個人孤獨的活著。

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曾經有一段時間，我覺得我其實是孤獨的活著，憑藉著我相信的去努力，甚至去拼，覺得別人都不瞭解我，所以我不需要跟別人講，我要自己證明給你們看，所以連我的家人都不知道我到底經歷了些什麼，工作上、心裡上，甚至戀愛；我的第一個男朋友完全不瞭解我，因為我什麼都不講，沒時間講，也覺得沒必要講。

我知道人很難改變，但真的有可能因為某一個事情，而突然有一個開竅或什麼的，就像對比當年，我的個性真的是一百八十度的大轉變。

經歷憂鬱症之後，我最大的體會，是人真的不可能一個人活著，不論你再怎麼特別，再怎麼優秀，都不可能一個人活著。但這不代表你不能獨處，事實上，學會和自己相處是非常重要的，也就是說，你要給自己一個空間，也要懂得融入人群，這兩樣，一個都不能少。