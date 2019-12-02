當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

【撰文 許麗玉】

他們說，在決定結婚的那一刻，他們心裡唯一的念頭是：在一起，不管怎麼樣，都要在一起。AKIRA與林志玲，在大家的祝福中，一起走未來的人生路。

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林志玲說：「幸福是溫暖的顏色，像太陽。」

AKIRA說：「幸福是太陽的顏色，而幸福讓他聯想到的是「微笑中的我們。」

林志玲結婚了，嫁給EXILE AKIRA的她，嫁給了愛情。同樣愛吃、愛笑，同樣充滿正能量的兩個人，在滿滿的祝福中，細細說起屬於他們的愛情、他們的幸福，以及，他們想要一起創造的未來。整個拍攝過程中都感受到天賜良緣的幸福。彩虹、鴛鴦、粉紅富士山、黃金燦陽下的歸巢鳥群。兩人的所到之處更引來粉絲們的祝福以及驚呼。

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林志玲：他僅僅只是在電話的那頭陪著我，我卻可以感覺他就在我的身旁，那是一種陪伴，是我一輩子都不會忘記的感動瞬間

我第一次看見他是EXILE的演唱會上。然而，第一次見面正式交談，是在舞台劇《赤壁．愛》的會議上，那齣劇的台詞是古文，對當時連日語都說得不太好的我來說，是非常困難的，我有點擔憂的一句，這台詞好難哦，他聽到之後說，對於日本人來講，這其實也非常困難，你不要擔心，我們一起努力。印象中EXILE整個團都是比較陽剛比較酷，他卻給我一種溫暖而陽光的感覺，我很喜歡他的笑容，感覺當他笑的時候，眼睛都會笑。

去年祖母過世了。那天的深夜，祖母歷經了一次又一次的急救，在我的面前離開我了。祖母是我生命中非常非常重要的人，晚上當我自己一個人回到家之後，我難過到覺得快要無法呼吸，這時候我第一個想到的是他，我拿起了電話打給他，我只說了，我的祖母……，他就說，祖母怎麼了，過世了嗎？聽到他講這句話之後，我開始大哭，沒有辦法停止的、一句話都講不出來的就只是哭，哭到累倒、哭到不知不覺就睡著了，我不知道自己睡了多久，醒來的時候，發現自己還在電話上時，迷迷糊糊的就說了聲，哈囉，然後，他在電話那頭說，我在這裡。

就是這個人了吧。這件事情是我們決定牽手走未來人生路很重要的一個關鍵點，他僅僅只是在電話的那頭陪著我，我卻可以感覺他就在我的身旁，那是一種陪伴，是我一輩子都不會忘記的感動瞬間。

以前我覺得生命中的每一個決定都是我自己一個人的，我自己面對，我自己承擔，而現在就會覺得，每個決定都是屬於兩個人的，他的未來、他的一切對我而言非常重要，而我也不會再覺得以前有時會有的孤獨感。就很像，你感覺你生命中有某個缺角，但你一直不知道缺了什麼，然後現在有一個人填補上了那個缺角。這是在我以前的人生當中不曾有過的，那是一種心的安定感。

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AKIRA：和志玲第一次近距離的接觸。看到志玲溫柔有禮的跟大家打招呼，我人生中第一次有被電到的感覺。

第一次知道志玲是在電影版《赤壁》的時候，當時在電視上看到來日本宣傳的她，就覺得世界上怎麼會有這麼漂亮又有氣質的女生，如果人生中能遇到這種女生的話，該有多好。第一次見到志玲本人，是2010年，來看了我們EXILE的Fantasy巡迴演唱會，演唱會結束後她到後台打招呼，那次我們沒有交談，只有點頭打招呼。在那之後，成為我們命運轉折契機的，是我們一起演出舞台劇《赤壁．愛》，當時所有演員第一次見面的時候，也是我和志玲第一次近距離的接觸。看到志玲溫柔有禮的跟大家打招呼，我人生中第一次有被電到的感覺，那是一種很奇妙的感覺。

EXILE_AKIRA服裝（All_by_Ralph_Lauren）Chiling白襯衫、牛仔褲（All_by_Polo_Ralph_Lauren）耳環（Tasaki） 分享 facebook

其實在舞台劇結束之後，我就已經開始對志玲產生情愫。在演出的過程中，我們很努力的溝通，一起研究劇本，我深深感受到志玲那溫柔又溫暖，可愛又具包容的心。經過這將近兩個月的時間，我慢慢發覺自己對志玲產生了好感，我很清楚那種感覺，並不是因為還沒有從劇中的角色走出來，然後在《赤壁．愛》殺青酒的時候，志玲送了我袖釦當禮物，當時我很好奇為何送袖釦，查了一下，發現送袖釦似乎有「想訂終生對象的人」的意思，當下就覺得是不是志玲對我有意思，心中小鹿亂撞了下（笑），真的是有種又期待又怕受傷害的感覺。雖然也很想知道志玲的感覺，但因為各自工作都很忙碌，沒辦法經常聯繫，所以相識八年來，一直都是維持著友情的關係。

認識了八年，我們共同經歷了許多好與不好的事，後來覺得，她應該是自己可以攜手共度下半輩子的另一半。剛好又遇到了志玲祖母過世的人生重要轉折，在去年時候，我們兩人見了面好好討論了未來，深刻感受到在我們未來的藍圖裡，都有對方的存在，於是，我們決定結婚，在一起。

我心目中理想的生活，是不管到了幾歲，都能一起牽著手，依偎著對方走人生的路。我對志玲唯一的期待是，她能一直待在我身邊，志玲的存在就是我的一切，所有的事情，都能一起完成。