堅信任何事情的發生都是有意義的 許瑋甯：所有的發生都是最好的安排

【文．許麗玉】

分享 facebook 沒有人能保證在人生的道路上不會跌倒，然而，與其讓自己在挫敗中自怨自艾，不如去相信，相信所有的發生都是最好的安排，而因為相信，許瑋甯擁有了往前走的力量與勇氣。

堅信任何事情的發生都是有意義的

堅信任何事情的發生都是有意義的，她說與其讓自己在挫敗中頹廢，不如相信所有的一切都是最好的安排，而因為相信，她擁有了繼續往前走的力量與勇氣。

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活在別人的眼光中，她看待自己的標準，就是別人給她的標準，而在別人的標準下，她挫敗的發現自己竟然是不及格的。「你知道我從來在學校的成績都是很好的，於是走到社會裡，有人說你某方面不及格的時候，那個打擊是非常巨大的。」

等待是磨人的，一個不知道期限的等待，更是一件容易讓人慌張容易灰心的事，然而等待同時

是一種堅強的力量，因為相信一定會有最好的安排，於是能夠擁有力量與勇氣。我是一個不給自己留後路的人，對我而言，相信就是相信，於是我不會去做任何不相信的準備，一路的過程中，因為這個相信，讓我得到了很多很多的東西，相信法則在我的生命裡是成立的。

分享 facebook 我是一個還蠻有耐性的人，我挺喜歡自己的這種個性，我也很喜歡自己的韌性，以及，有著很強的心臟。因為你把我放在越高壓的環境下，我就會長得越快越好，說起來，這應該也算是一種被虐性格吧。然而相對的壞處是，高壓下的緊繃會讓人容易發脾氣，而我發脾氣的對象，通常是和我最親近的家人，這點，很不好。

於是在動與靜之間，許瑋甯似靜卻又動。溫吞吞的、講話慢慢的，有點距離感，不說話時候會讓人以為她心情不好，但她裡面的火山其實一直在爆發，在熟人面前完全無法隱藏喜怒哀樂。許瑋甯同時似動卻又靜。當發條轉滿，當決定之後，就是一股腦的往前衝，不給自己任何退路的義無反顧，然而內在強大的韌性，讓她可以不動如山的，耐得住漫長等待的焦慮，而也正因為這樣的韌度，讓她在不斷的風風雨雨後，仍舊許瑋甯。

我還蠻容易動情、動心的，哈哈哈，但要讓我真的付諸行動，很難，那必須要經過長期的觀察，確認這個人、確認彼此的感覺、彼此的感情是對的，然後，才會有真正的開始。

角色劇烈轉換消磨熱情 休息和學習踩穩腳步

分享 facebook 想要學習，不是突如其來的念頭，只是過往把自己填得太滿，連續三、四年的時間吧，不捨得不把握，也不願意放棄的，戲一部一部地接，有空時候就拿來休息，或者拿去旅行。其實旅行也算是一種學習啦。她笑。是一種人生歷程、人生經驗的學習。學習怎麼獨立、怎麼跟人相處，學習適應孤獨適應寂寞。所以我其實一直都在學習，只是現在轉換了另外一種形式。

轉換的契機點發生在去年底，因為某些因素，已經答應的兩部戲居然撞在同一段時間拍攝，一部是喜劇，一部是截然不同的另一種人格，於是就像是一種錯亂，原本還沈浸在歡樂的氣氛中，接下來就要進入黯沈的黑洞裡，沈重著心緒的低落之後，又要立刻跳出來變得很開心……。整個人的元氣真的蠻傷的。半年的時間下來，她瘦到只剩44公斤。然後最可怕的事情……。她的情緒突然一轉。我必須很誠實的說，那個時候我甚至一度覺得，我不愛了，我不愛表演了，我不想再做這個工作了，因為太痛苦、太撕裂了。

分享 facebook 因為我知道我自己那種求好心切的個性，一旦接了，就一定要做到最好，但當很累或者來不及轉換，瞬間卡詞或怎麼樣時，就會覺得好內疚，覺得對不起對戲的對手和工作人員，所以那種壓力真的是雙重的。

在身心靈極度消耗下，她想要把一切通通放掉，想要回歸到自己原本的生活，想說先到國外念個一年的書吧，她甚至都已經想好了要去念義大利的藝術學校，在找學校時，劇本的邀約仍舊不斷，儘管心很疲憊，但總會有一兩個是自己沒辦法割捨的。然後你會開始幻想如果自己去演，會怎麼來詮釋。她笑。然後當開始動念之後，你又會覺得那個熱情雖然好像被澆熄了，但它底下還是有餘火在燒，你只要稍稍的搧它一下，那個火還是一樣會冒出來，那……。

休息三個多月之後，她又開始拍戲了，拍著拍著，她感覺自己的疲憊狀態一點一點的被治癒了，原來，她並不是失去熱情，而是累了。然後我也更清楚的知道，適合自己的腳步是什麼。真的，過往太多的經驗告訴我，我是那種必須要一步一腳印慢慢走的那種人，就算心裡慌，也不能跑步，不能急，否則就會跌倒；我只能一階一階的，等慢慢累積到某個點之後，才能往上走一階，我如果試圖一下跑到第五階，就會因為很多事情，例如自己身體的疲累等等原因，自動又倒退兩階，那與其這樣一下上去一下下來，我還不如就慢慢走，而雖然慢，但每個腳步都是踩得穩穩的。

而既然想唸書的念頭已經冒出頭，就讓它繼續發芽吧，許瑋甯同時還報名了兒童相關課程，等碩士班唸完後就準備攻讀，等拿到教師執照後，她就可以教小朋友表演，也許辦個幼稚園或者藝術補習班，很喜歡小孩同時愛表演的她，期望能夠把最喜歡的的東西結合在一起。

雙眼晶瑩著光彩，膚色透著純淨光澤的好氣色

分享 facebook 許瑋甯像個孩子般的，戲耍在鏡頭前，化妝師刻意把她的鼻頭塗得紅紅的，搭配著兩頰紅紅的腮，營造出一種陽光女孩的感覺，這個女孩熱愛自然，對宇宙萬物充滿了好奇的懷想，她喜歡研究昆蟲、研究風、研究泥土……，這些真實的觸碰與感受，轉化成為她腦海中的異想世界，在那個世界裡，她可以跳脫在自己之外，盡情徜徉在隨心所欲的自由中。這和演戲，其實很像。

她的氣色看起來挺好，雙眼晶瑩著光彩，膚色透著純淨的光澤。可能因為作息正常吧，新近正在念碩士班的她，固定著規律的生活節奏，上課、做作業，和同學一起吃飯，然後下午再到外公外婆家去混混。蠻好的。她說。很簡單，也很充實。身為Chanel彩妝形象大使，許瑋甯將2019耶誕彩妝，演繹出另一種迷人燦亮氣質。不同鮮紅的唇色，瑋甯詮釋起來有不同的風情，Chanel全球彩妝創意設計總監Lucia Pica說：「我喜歡紅色的飽和度，可以很性感、可以很俏皮，也可以很華麗。」這次推出超炫耀的唇膏金燦版，擁有金邊裝飾與浮雕圖紋，限量的六個顏色，從珊瑚紅、豆沙紅到橘紅與葡萄紫紅，飽滿的紅色，搭配乾淨的肌膚底妝，呈現出好膚感肌膚。為了讓肌膚同步展現天使光感，限量的璀璨印記亮采盤，微透的古銅色珠光，打亮輪廓之外，還可以修飾臉部的線條，亮采盤以香奈兒古董鈕扣浮雕為靈感來源，優雅且亮澤。