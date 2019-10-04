努力演著被塑造出來的「人設」 鄧紫棋：其實你並不一定要成為最好

撰文 許麗玉

曾經，她強迫自己去成為別人眼中的自己，努力演著那個被塑造出來的「人設」，然後有一天，她再也受不了，再也不想裝了，才發現，原來，並不完美的自己，也是可以被喜歡的。

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鄧紫棋：其實你並不一定要成為最好

問鄧紫棋如何保持在最佳狀態，她說重點在於，其實，你並不一定要成為最好。

未滿25歲便完成了100場個人演唱會；曾經登上福布斯中國百大名人權力榜兩次；福布斯2016年「30 under 30」全球三十歲以下，最具潛質音樂人中，她是唯一在榜的亞洲音樂人；她的「光年之外」，在You Tube頻道已達到2億次的觀看次數；而大大小小的獎項，更是羅列在她一路的過程中。

分享 facebook 16歲出道，人生的第一個職業就是當歌手，做為一個新人除了愛音樂、喜歡唱歌，興奮的覺得「我要當歌手嘍」之外，其他所有一切的眉眉角角，完全都不懂。於是每當想要堅持些什麼，想要反抗時，只要有人對她說你不懂啦，她就真的覺得是因為自己不懂，於是繼續做乖乖聽話的那個人。

活在別人的眼光中，她看待自己的標準，就是別人給她的標準，而在別人的標準下，她挫敗的發現自己竟然是不及格的。「你知道我從來在學校的成績都是很好的，於是走到社會裡，有人說你某方面不及格的時候，那個打擊是非常巨大的。」

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強迫自己成為別人眼中的自己，在「人設」的概念中，面對明明自己也沒特別喜歡的造型，卻要擺出一副我就喜歡這樣穿的態度；明明自己心裡虛的要命，處處卻又要演得很自信；然後說她胖，說藝人是不能胖的，於是努力減肥，於是少油少鹽沒味精，餐餐不是水煮西蘭花，就是玉米或番茄，最瘋狂時候，一天吃了16顆番茄，而要是哪天吃了一口飯，心裡就充滿了罪惡感……。然後被諸多誤解，有口難言……。彷彿光鮮，卻活得很累很累很累。

這些狀況周而復始的發生著，直到兩年前，她再也受不了，再也不想裝了，一種豁出去的放棄心情想著；反正我都胖成這樣子了，反正我都跟公司吵架吵成這樣子了，反正大家都已經這樣看我了，反正都已經怎麼怎麼樣了，還可以怎樣。她不想要再逼自己了。

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那時候的她正在做《Queen Of Hearts》的世界巡演，演唱會上，她開始和大家分享她真實的心裡感受，說著說著，她哭了，然後在慢慢卸下防備的過程中，她突然發現，原來大家沒有要看她裝耶，原來大家是可以接受她的軟弱的，原來當情緒激動而唱到破音，沒有辦法做到最完美的演唱時，大家仍舊願意用尖叫來表達他們的喜歡、鼓勵與支持……。「原來，我可以放鬆一點。」

「如果不是因為我有信仰，我想我早就得情緒病了」。沈浸在曾經記憶的起伏中，鄧紫棋突然說。那些台面上大家知道，或者台面下大家所不知道的，她經歷了太多太多。而因為堅信萬事都互相效力，堅信上帝不會讓你遭遇你無法承受的挑戰，於是可以始終往前邁開步伐。

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重新去看自己，她接受了這個並不完美的自己，「十指有長短，數目有高低嘛」，沒有人應該被一種標準所定義；重新看自己一路的過程，她說「你不需要把這個世界看得太過美好，但是永遠不要失去希望」。

學會放鬆之後，別人心寬體胖，她卻慢慢瘦了下來，正常吃，不忌口，但是懂得適可而止，飽了就停；過往每每情緒震盪時候，她就寫歌，就像是一個出口，釋放著她鬱積在心底的感受，如今音樂仍舊是她與世界溝通的管道，然而心的視野擴大了。

我不認為當你跌倒時候，就要逼自己馬上堅強的站起來，不想站起來就好好的坐著休息啊，也許就是要在那樣的一個情況中，你才會發現自己擁有什麼。我相信人生中所遭遇的一切都不會是無緣無故的，都是有意義的，或許你現在不明白，但有一天，你會知道。

她說，出生在一個普通家庭的我，沒有任何的背景，單純只是一個喜歡音樂的女孩，然後慢慢擁有了自己的舞台，擁有了一群聽眾，我很想讓大家看到的，是一個希望，是：如果我可以，大家都可以。

她說至今11年的過程裡，嘗試過攀登高峰，達到了自己想要的高度，也試過去到谷底，看盡人世百態，然而不管是成就的掌聲，或者抵過了一些謾罵，對她而言都是已經經歷過的的，都已經是曾經了，現在她更在乎的事情，是做有意義的事。

她說上帝讓我擁有影響力，不可能只是為了讓我在舞台上唱得爽吧，祂在我身上一定有一個目的性，一個意義性，是能夠帶給人力量的，如果我所經歷的一切困局，能夠轉化成一種鼓勵，那麼我所曾經受過的痛，也是值得的了。

不只是娛樂圈，任何一個領域其實都一樣，人在謀生的過程中，為了生存可能會做出一些不對的事情，曾經我對這種現象覺得非常失望，但慢慢越來越清楚的明白，你不需要把這個世界想的太美好，但是，也永遠不要失去希望。

音樂的奇妙在於，當你在一個很絕望的狀態裡時，如果有人說出了你的絕望，你突然就會覺得，你是被理解的，我自己也曾經經歷過一段瀕臨崩潰邊緣的時候，也在那邊徘徊過，我知道那種感受，於是我能做的，就是為他們寫歌，如果剛好遇到了那些人，就算不能成為他們的希望，也能成為他們的出口。

她說，以前我曾經說，音樂是我的生命，但我現在覺得，音樂不是我的生命，我的生命大於音樂。

2019臺北時裝週X VOGUE全球購物夜

超人氣歌手 鄧紫棋壓軸演出

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