「姐姐謝金燕」 穿出自己的態度！

【撰文．許麗玉、蔡宜芳】

姐姐謝金燕以自我鮮明的特質，強勢演繹台灣新生代設計師作品，這些新銳設計師們充滿實驗性的奇想，在重新解構與重組之後，在她身上展現出近未來的時尚想像，前衛中延展著藝術的底蘊，冷硬的光影下，有著女人獨有的嫵媚。

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「姐姐謝金燕」，穿出自己的態度！

鮮少出現，總讓人覺得神秘的姐姐謝金燕，面對工作一絲不茍，但私底下卻其實是一個很皮的人，腦袋裡面天馬行空的有著各種稀奇古怪，像個梗王似的，一個想法冒出點苗頭之後，又會觸類旁通的無限擴散，常常說著說著，自己也忍俊不住的大笑起來。姐姐謝金燕這回與Vogue再度合作挑戰的是時裝週大串連，起點從台北開始，將台灣新銳設計師的作品重新組合搭配，以前衛的造型展演時尚，然後紐約、倫敦、米蘭、巴黎，最後一站回到「台北時裝週」，她以她自己的方式傳達時尚態度：時尚不是讓你變成另外一個人，而是在「仍舊是你」的前提下，展現出更多不同的趣味與樣貌。屬於姐姐謝金燕的態度是自信與霸氣，她選擇用自己的方式過自己想要的生活，或許低調，然而每次出擊，都非常謝金燕。

【採訪撰文 Daisy Hsiao】

台灣原創設計，用創作傳遞溫度！

Bob Jian 任性走不一樣的路

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簡國彥成立品牌純粹是想幫這些設計取個名字，做衣服也不是為販售，因為這些風格根本不符合大眾市場的期待。「訂製服的市場或許很小，但就是會有這樣的需求。」他回憶曾經以造型師的身分接了個案子，客戶要的只是需一件非常簡單的衣服，他找遍各大品牌卻找不著，最後只能自己動手做，「能滿足這種需求，是我的強項，也是訂製服的真義。」

簡國彥的設計從靈感、選定布料、打版、剪裁、車縫等所有過程，全由他一手包辦，他喜歡做衣服，那份創作的樂趣讓他很著迷。

簡國彥在設計唯一堅持的是：美。他總是以「這件衣服我會想穿」的心情製作每一件服裝。從2010年迄今，簡國彥的訂製服已經站穩腳步，現在的他開始思考如何讓Bob Jian以更具完整概念的系列呈現，進行中的設計也朝著品牌化的方向前進，這條路或許走得比較緩慢，但Bob Jian的新篇章仍是令人期待。

JENN LEE 說出女人心底話

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「女人經常被傳統束縛，被許多有形或無形的規範要求要成為什麼樣的人，要溫馴、要乖巧，但其實女人也可以有很多野性的情感。」JENN LEE設計師李維錚將情色藝術轉化成野性女人的美，透過戲謔的方式喚醒女人心底最深處充滿力道的野性、慾望與愛，激發女人潛藏的熱情、直覺與創造力。

JENN LEE的服裝主題總是離不開女人對於自身的思考，妳以為維錚天生是個女權主義者，殊不知她從小日子過得渾渾噩噩，大學志願也是隨便填的，直到一次因緣際會參加了英國教育博覽會，發現世界上竟然有服裝設計這回事並且深深被倫敦藝術大學吸引，茅塞頓開的她立刻休學，花了一年的時間準備作品集的，最後，成功帶著滿腔熱情飛往倫敦念書、追夢。

不經世事的少女成了備受矚目的新銳服裝設計師，而品牌的核心價值：女性意識與女人自覺，說的正是維錚自個兒的故事，「女人的內在力量很強大，只要願意相信自己。」

Allen Ko 有溫度的科幻風

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《Urban Odyssey》，靈感來自《2001: 太空漫遊》，年輕的柯瑋倫聰明透頂，能參透電影傳遞的訊息並把這底電影中重要的概念轉化成設計。「人們對於機能這些字眼的思考太平面了，我希望能透過設計去改變這些既定印象，好比用人體肌肉的輪廓切入，利用線條、幾何壓紋，創造出斑駁的質地。」柯瑋倫認為創品牌、做設計是必須帶點社會使命的，他說：希望每個系列都能拋出一個可以讓人思考的議題。然而，更重要的實穿性Allen Ko也兼顧了，簡約俐落的剪裁，款式不浮誇、不做作，拉近了人類與科技之間的距離，多了溫度與彩度。

柯瑋倫結合不同創作領域的好友組一個工作室，將能量發揮到最大。「大家都說我們要走向國際，但我認為新世代的設計師，無論哪個領域，要走出去之前得先把自己100%準備好，那樣才會有意義，才能讓國際真正認識我們。」

WooLeeX 多元文化藝術

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創立品牌是2014年的事，「創作比現在更瘋狂，有時候不只是我們刻板印象中的衣服，媒材也不只是布料，而是結合空間、視覺、藝術型態與各式素材的主題呈現。」或許是這樣的訓練加上天生愛玩的性格，讓WooLeeX的作品流露吸引人的藝術氣息。

國外生活過一陣子也經常到處旅行的謝雨農，把長年來在海外吸收到的人文素養與自身的興趣如饒舌音樂、街頭風格、美式刺青、日本文化等結合，加上很台灣味的元素，東方傳統情調與西方當代流行的純熟混搭，型塑WooLeeX既衝突又有趣的獨特個性。

「新系列會以很純粹的顏色作為創作主題，透過紅色、藍色、綠色、彩色這四個方向各自發展出不同的服裝。」以東方元素為基底，好比以台灣錦緞作主要面料，並在錦緞上賦予很西方色彩的塗鴉、手繪圖案等創作，真期待這次WooLeeX的新作品會蹦出什麼新花樣。

Sabrina Hsieh 設計傳達快樂

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「旅行的藝術」，創作靈感來自於一趟紐約的旅行，她將街頭看到的塗鴉、海報、斑駁的牆、有趣的裝扮以大膽的印花解構、重現，透過誇張的服裝輪廓，傳遞新世代時尚迷的創意美學。而這個初試啼聲的系列，也成了Sabrina Hsieh最具標誌性的風格——印花。

Sabrina Hsieh的設計線條簡單但有時會用上誇張的輪廓和剪裁，色彩運用也很大膽、不受限， Sabrina說視覺藝術或影像的刺激是最重要的靈感來源，電影、影集、畫作、甚至旅行時的所見所聞經常成為創作主題。進行中的新系列《艾蜜莉的異想世界》， Sabrina說想把這部喜愛的電影做成系列很久了，主題設定為：幻奇的愛戀，風格則是十九世紀初期浪漫主義。

Sabrina Hsieh透過多元主題、設計風格與穿搭方式，展現新世代的世界觀與價值觀，Sabrina不喜歡為自己的作品設定成某一種風格，唯一堅持的是希望透過設計傳達快樂、積極、正向的能量。

C Jean 感動瞬間化為創作

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非常年輕的C Jean有一幅老靈魂，而這大概也源自於簡君媛的熱愛思考的個人特質，她說自己喜歡大自然，靈感經常是來自於自然萬物帶給她的驚奇與感動，創作是透過觀察對人、對社會以及對這個時代的思考，將這些經驗轉化為動人的故事作為設計創作的靈感，2019秋冬系列傳達的便是對極圈環境變化的反思，透過多元布料變化、剪裁、色彩與結構，展現冰河裂縫、冰川融化等狀態，間接倡議永續與環保議題。

以自然為題，用服裝做工具，發人深省，是C Jean的靈魂。進行中的2020春夏系列〝Full Fathom Five〞則以莎士比亞名作《暴風雨》中那場驚天動地的暴風雨為靈感，傳達任何風雨最後都會成為重生與覺悟的序曲的思考。

Story Wear 做有故事的衣服

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「地球最大的汙染源除了石油，就是時尚了，時尚製造的污染除了生產過程中的資源浪費、對環境的傷害，還有垃圾。」這讓有十多年時尚及廣告產業經驗的Kuan既震驚又汗顏，回國後便致力於永續議題的推廣，創立Story Wear。

Story Wear以「零廢棄時尚品牌」為概念，找來曾經一起在國產女裝打拼的陳敏芬擔任設計師，

走訪了全台灣無數回收廠、尋找原料，再拜訪社會福利機構與婦女關懷組織，建構生產線。「盡可能用回收布料與廢棄原料，透過幫助弱勢的方式，在製造時尚的同時也回饋在地。」

問Kuan對於品牌的期望，她的回答讓人感動：堅持初衷，「繼續推廣永續時尚的理念，教育消費者什麼是對環境好的時尚，證明社會企業是可以被量產、甚至規模化，是可以讓整個經濟體有良好的循環的。最重要的是，不要再製造更多垃圾了！

Seivson 創作與商業的平衡

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創立Seivson之前她是新銳男生時裝品牌(A)crypsis的設計師之一，帶著品牌前往日本闖蕩已有多年經驗，借助(A)crypsis奠定的良好關係與基礎為Seivson加持，正是她的策略。

Seivson的過程，Jill提到當初單純是想帶給台灣女裝市場新的想法「生活中的時裝，每一件設計都兼顧市場性與實穿性，但同時也必須是有故事的，是可以賦予女人魅力與力量的。」好比2019春夏系列「魔鏡魔鏡，誰是世界上最美麗的女人？」以女人出門前總愛對著鏡子東照西照的經驗，展現女人從女孩到成熟的每個階段，心境上的各種成長蛻變，2019秋冬則以外太空為主題，企圖傳遞女人安靜無聲的巨大力量。

對許多新銳設計師品牌來說，創意展現與商業模式很難取得平衡，於是在「生存」這條路上走得小心翼翼，Jill則與眾不同，她認為品牌最大的武器是把衣服做到最好，而作為品牌創辦人，最大的責任絕對是市場，沒有人買單，一切都只是空談，而這是新世代設計師的都該懂的生存之道。

一年一度的時尚盛事

臺北時裝週X VOGUE全球購物夜

今年的「台北時裝週VOGUE全球購物夜，NEXT GEN 下一站臺北 」將連結社群、跨界合作、整合產業， 引領多元化的年輕世代向時尚新世界邁進，讓每位參與者都能綻放歡樂笑容踏上台北夢想舞台。這次的台北時裝週 VOGUE全球購物夜，除了國際規模的時尚大秀外，我們將在”信義區香堤廣場”打造信義街區新玩法！從時尚街拍、美妝美髮、肌膚保養、特色文創品牌、新潮科技應有盡有，眾多網紅打卡新地標等你/妳來體驗！如果是對時尚產業想有更深入的解析，這次的國際時尚高峰論壇絕對不容錯過！我們邀請到重量級的國際時尚人士與國內時尚權威與會分享自身經驗。議題從2020時尚大趨勢、循環設計到電商等創意的跨界合作案例，與國內有志從事時尚設計人士進行交流。

無畏、無限、無界的時尚新世代，邀請每位市民一同親臨感受台灣多元時尚的新原力！