浪漫喜劇女王「朴敏英」 鏡頭下的真我

撰文 徐姿婷

掀開螢光幕後的神秘面紗，卸下女演員身份的朴敏英如洋蔥般，一層一層藏著不同面貌，甘甜口味的外在內，卻又伴隨著刺激與驚喜，回過神，已經掉進她的反轉魅力裡。

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追求完美造就浪漫喜劇女王-朴敏英

漂亮可能是許多人看到她的第一印象，如盛開的鬱金香，散發黃金色高雅的光芒，笑容裡蘊藏著陽光，明亮開朗的外表吸引著目光，朴敏英就像鬱金香有著韌性，總想做得更好、更多，被剪下後仍然持續散發生命力，長得比原本更高、更為修長迷人，奮力投身在每一次的作品，不論帶來驚人收視、討論，或者觀眾的評語，仍然往前直行，將動力投注於新的表現，造就了浪漫喜劇女王的封號。

從新人出道在《不可阻擋的High Kick》中發揮自然亮眼的演技，到話題之作《城市獵人》、《Healer治癒者》，以及近期的大熱討論韓劇《金秘書為何那樣》與《她的私生活》，雖然不是頻繁露面於螢光幕上，但總是在大眾心中留下深刻印象。

拍攝封面時，穿上一套套華麗服裝的朴敏英，面對鏡頭時的認真神情，與在螢幕上扮演秘書金微笑、策展人成德美甜美模樣截然不同，持續檢視螢幕中自己表情、肢體的呈現，從開始梳化到拍攝完畢，連續6、7個小時也不喊累也不休息，讓自己保持在高效率的狀態，直到結束後才露出那熟悉的甜美笑容，朴敏英笑說，自己在工作與私下的真實樣子大相逕庭。我工作的時候和平常的自己其實差異蠻大的，工作時是連細枝末節的地方都必須追求完美主義，但日常的朴敏英，是個連生活例行公事都沒有、而且很放鬆懶散的Leon媽媽（Leon是朴敏英的愛犬），基本上就是吃得好、睡得好、好好地休息這樣度過。

不知道是不是特別傾向喜歡學習，發現自己很熱愛學習語言、也會沉浸在運動的樂趣中，即使是到了海外旅遊也一定要去健身房，做有氧運動或是伸展等等，其實沒有什麼太特別的對吧？對了，我還特別喜歡旅遊，是個只要有空閒時間，就會立刻拉著行李箱飛出國的專業旅行者。

畢竟幾乎每天都在工作，包括前置準備也是工作的一環，因此不得不投入最多的時間在工作上，但若有自由時間，最常做的事情就是旅行以及吃東西，我真的非常喜歡吃，吃是一種力量，就像開車要加油，需要注入燃料，對我而言，就是花在吃東西上，因為要努力吃東西，才能獲得動能，因此會努力注入燃料。

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成就、快樂與愛 成為最為重要的驅動力

人生中20歲的青春時代與女演員身分共存，度過無數個白晝黑夜、季節更迭，無數個用笑容、淚水層疊出的日子，現在進入30代的朴敏英，細數自己變化最多的部分「大概是多了從容？可能是年齡贈送的禮物吧，稍微放下了包袱，過去在意鏡頭、視線，要保持漂亮端正、說話的方式等等，但現在更享受於工作，變得更能處之泰然，沒有改變的部分，大概是依然有些不諳世事的明朗性格，我想這可能也是祝福的一種。」

也許這種改變才是貼近真實的自己，朴敏英悠然地談到，因為我的職業是個演員，來自各界關注我的目光也很多，所以其實我已經習慣隱藏自己的情緒，面對情緒或是不開心的狀況，首先會深呼吸後忍下來，如果這方式失敗的話，那我的表情就會露餡了，所以如果真的是讓我無法壓抑、非常生氣的情況下，我反而會變得很安靜，會進到我自己的空間裡，獨自一人想很多。

經歷過這麼多，我覺得在人生最重要的價值，第一個會選擇「成就」，當我做某件事情時，盡己所能、用盡全力後得到的成就感，對我來說，會變成挑戰其他事情的原動力，轉化為極強大的力量，雖然和挑戰有點混淆，以前會對「挑戰」賦予更高的意義，但現在會覺得，只是挑戰但沒有成就，這樣也是不行的，現在的我，多少理解到這世界冷酷的一面，因此選擇了成就。當我做某件事情時，盡己所能、用盡全力後得到的成就感，對我來說，會變成挑戰其他事情的原動力，轉化為極強大的力量。

再來是「快樂」，不管工作或談戀愛，還是像我平時懶惰的模樣，我覺得幸福，就能在我人生中成為最為重要的驅動力，時時刻刻要幸福、快樂，享受當下過生活。還有就是「愛」，對一個人來說，愛是很重要的，愛所有一切，不管對什麼。

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朴敏英：「enjoy my life享受生活」

關於下一部作品，目前還未開始規劃藍圖，但會不疾不徐地開始準備，不是呈現出已經在觀眾面前表現過的模樣，而是全新、給予大眾新鮮感的朴敏英，就像之前，公開了跳舞影片展現出從未看過的我，其實我對舞蹈一直都有在關心，但沒想到要拍攝影片，雖然沒有學太多次，但每次練舞的時候都發自內心覺得很有趣，誠如之前所說，這是送給粉絲們的禮物，為了見面會特別設計的一個橋段，其實想了很久喜愛我的粉絲們會希望看到什麼，以這樣的想法產生出的驚喜，沒想到比預期中的更受到大家喜愛，未來也會堅持不懈地練習，依然秉持著我的座右銘「enjoy my life.享受生活，想開心地生活著，投注熱情地著迷，不管是什麼！」

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