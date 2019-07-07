亞洲新二代小s女兒 許曦文創造屬於自己的傳奇

【撰文 許麗玉】

他們有很多仍舊活躍在各自的舞台上，創造著屬於自己的傳奇，而他們的孩子也漸漸長大，準備釋放光芒。

oversize大西裝外套（Balenciaga）標語白T（Dior）-1 分享 facebook 許曦文

喜歡跳舞，喜歡演戲，喜歡北極熊，魔羯座的Elly許曦文，說自己和媽媽徐熙娣最像的地方，是一樣都很愛睡覺，如果沒人叫她起床，她可以從晚上十點睡到隔天下午兩三點；至於像爸爸的地方，是有時候看到桌子太亂了，會覺得不開心，此時一旁的小S立刻吐槽說：明明你的桌子就是亂到不行。Elly立刻回嘴，對啊，就是看到亂會不開心，可是又懶得整理啊。對於女兒未來想當演員這事，小S一度反對，後來覺得不能去限制孩子想做的事，為了要做一個開明的父母，於是退而求其次的跟Elly說，我不會主動幫你，但如果有導演想找你演戲的話，我也不會故意去阻攔。

白字母數字毛衣、層次紗裙（Dior）拼色老爹球鞋（Louis_Vuitton） 分享 facebook 被問到和同學之間最常去玩什麼：密室逃脫，很好玩的，我建議可以去玩。

和媽媽小S最常聊的話題：一堆廢話，例如你幹嘛一直躺在床上。

Elly最像什麼動物：貓咪。小S在旁邊插話，你明明就是樹懶。我說我像貓咪是因為我跟不熟的人就會很安靜，看起來很文靜，一旦熟了，就會很活潑。那像樹懶，是因為我的動作很慢，然後早上都會爬不起來，因為很累啊，不想動。

什麼時候動作最快：出去玩。

什麼時候動作最慢：上學。

小S再度跳出發話：你現在知道好聊的藝人有多難得了吧，哈哈哈哈哈。