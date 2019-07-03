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我玩故我在 徐若瑄：我寧可忙死也不要無聊死

2019-07-03 14:08VOGUE

【文　許麗玉】

白色澎澎圓點紗拼接黑色貼身洋裝、手環（Givenchy）
白色澎澎圓點紗拼接黑色貼身洋裝、手環（Givenchy）
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Vivian徐若瑄常常很瘋狂的挑戰自我極限，創造不同的人生風景，她說或許這讓自己又忙又累，但是卻玩的開心，讓她可以在不斷的豐富中，一直綻放自己的光芒。

白色領結襯衫、磚紅色西裝外套、白色棉質長裙（All_by_Dior）Tiffan...
白色領結襯衫、磚紅色西裝外套、白色棉質長裙（All_by_Dior）Tiffany_T系列戒指、Tiffany_Soleste_V_Band鉑金鑲鑽戒指（Tiffany___Co.）
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我玩故我在 寧可忙死也不要無聊死

拍攝空檔，她好玩的問大家，忙死和無聊死，你們會選哪一個？在眾說紛紜間，她一臉不解的說，怎麼會有人選無聊死？無聊不是一件很無聊的事嗎，我是寧可忙死也不要無聊死。

一旦決定，就一定要堅持到底。徐若瑄有一種找忙的本能，而且理直氣壯。

她很貪心的什麼都想要，同時要求自己全部做好，於是很忙很累，長期以來睡眠不足，然而她的心卻是快樂的。她說，因為我所做的，都是我喜歡的事情，都讓我覺得很有趣；讀碩士是一件很好玩很有趣的事情，演員很好玩，音樂也很好玩，甚至做媽媽、做老婆我都覺得很好玩。而因為好玩，我會一直綻放自己的光芒，雖然累，但是我玩的很開心。她說，我玩故我在。

很多人可能會覺得，結婚生小孩之後，就應該要考慮放棄工作，但為什麼要放棄呢？Vivian說：我從來不覺得我應該要放棄自己的工作，因為那樣我會變得不快樂，因為這份工作陪伴我太久了，如果放棄我會空掉，即使我的生活很幸福，我仍舊會覺得空掉了好大一塊，不行，我人生的這一塊不能空掉。

要說Vivian想念悠閒，毋寧說她渴望時時刻刻的充實感覺。

綠色緞面襯衫、長裙（Balenciaga）
綠色緞面襯衫、長裙（Balenciaga）
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不要做一個等別人給你幸福的女人

「同樣的，因為我想要一個幸福的婚姻，想要甜甜蜜蜜的白頭偕老，想要即使到了八十歲，兩個人還會手牽手的一起散步…..」；

「我知道這其實是不容易的，兩個不同個性的人要在同一個屋簷下相處，一定會碰到數不清的芝麻小事和大事，你說我和我老公那麼好，但我們當然也會吵架，也一定會有意見不合的時候，這其實是很正常的，真正的關鍵是，不要因為這些生活上的枝枝節節，讓你們忘記了當初結婚是為了什麼。不願意溝通，不願意退讓，導致狀況變得越來越糟。婚姻原本就是一種彼此的學習，而既然我清楚我要的是一個幸福的婚姻，那麼體諒、調整、溝通，甚至退讓等等，當然就是必須的。」。

「人常常會因為環境，因為各種經歷而忘記了自己的初衷，不願意溝通，不願意退讓，導致狀況變得越來越糟，讓愛變得不再美麗，但你們明明是因為愛而在一起的啊。婚姻原本就是一種彼此的學習，那麼既然我渴望的是一個幸福的婚姻，那麼體諒、調整、溝通，甚至退讓等等，當然就是必須的。例如，我發現老公好像在吃兒子的醋嘍，我就要給他更多的care」。

綠色緞面襯衫、長裙（Balenciaga）-1
綠色緞面襯衫、長裙（Balenciaga）-1
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正能量秘訣 解決問題才是根本

我覺得我通常的EQ都還蠻高的，但不代表我就不會失控，尤其是MC要來的前幾天，脾氣就會特別的躁，人的火氣也會變大，那時身邊的人就會被我一片掃過，當然，我事後會道歉啦。情緒管理其實是一種學習，曾經二十幾歲的時候，有回我坐在工作人員的車子裡，當時的我因為工作人員沒有盡到他該盡的責任而感到非常非常憤怒，憤怒到車子停下來等紅綠燈時，就從車子裡奪門而出，現在回想來，如果是現在，我應該會用更成熟的方式處理吧。

為了能夠持續做自己想做的事，徐若瑄人生中幾乎五分之四的時間都在減肥，常常得認真計算著何時需要節制，何時可以放肆的吃。因為我現在一個禮拜最多大概只能瘦三公斤左右，所以如果我兩三個禮拜後才要工作，這頭一兩天我就會吃的很盡興；那如果一個禮拜後就要工作，我就會每天只吃少少。有的時候真的會覺得很痛苦，因為我其實非常非常愛吃，要是我能夠有一種吃多少東西都不會胖的超能力就好了。她大笑。長期壓抑不會憂鬱嗎。問她。所以要運動啊。

擅長把事情簡單化，在目標與過程之間，她說很多事情其實都有直接的對應關係。

膚粉紅色條紋雪紡洋裝（Dior）T_Smile_18K金項鍊、T_Square1...
膚粉紅色條紋雪紡洋裝（Dior）T_Smile_18K金項鍊、T_Square18K金鑲鑽手環、Tiffany_T_True18K金鏤空T字設計戒指（All_by_Tiffany___Co.）
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好比我是一個貪吃的人，這件事情是無法改變的了。她笑。那我為了不要得憂鬱症，我就要常常整堆人一起吃飯，這樣每個人點的菜給我個一兩口，我就可以吃到各種不一樣的東西，然後再配合運動，就解決這個問題啦。

不要讓自己循環在抱怨的負能量中，不斷的抱怨代表你不去解決，而不去解決就不會有解決的能力，而你的人生，也不會快樂。終究，人生還是要快樂。

就是要去解決問題。她進一步強調。當你清楚自己想要什麼，不想要什麼之後，你就會去思考並尋找屬於你自己的方法了。

做著自己喜歡的事，還有很多的事情想做，例如擔綱電影《孤味》的監製，將自己原有的才華，延伸出更多觸角的發揮；例如發出瘋狂宏願：繼完成碩士學位後，將挑戰劍橋的英文檢定，她說我一直想要把英文學好。熱情擁抱並且創造，同時延續人生的豐富，徐若瑄或許很瘋狂，但她說，我喜歡這麼瘋狂的自己。

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VOGUE

關於時尚，《VOGUE》說了算！自從1892年第一本《VOGUE》在美國出版以來，至今已有120年的歷史，始終被時尚專業人士所推崇，因此榮譽為「Fashion Bible時尚聖經」。

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