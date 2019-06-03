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面對人生時她選擇平靜 桂綸鎂的那把溫柔的刀

2019-06-03 13:05VOGUE

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【撰文　許麗玉】

相較於激烈的爭吵，桂綸鎂說，她更喜歡的是溫柔的革命，曾經心緒總是處在大起大落中的她，如今對起伏平靜以待，然而那些感覺並沒有消失，只是被她好好收藏著，在面對人生時，她選擇平靜。

溫柔的革命 來自於對人的善意

寬容來自於你內在的寬度，所以它一定是慢慢的積累，一開始時候，你或許會很直覺或者很自我的判斷對錯，但當你的心一點一點的拓寬，你對於人、對於事，對於一個人為什麼會去做一件事情，有了越來越多的理解時，你對於人性的可能，於是有了更多的認識。那就是一種積累，當你的資料庫不停的在擴大，你的寬容度也就會越來越大。

舉例來講前陣子我蠻迷一個叫雙雪濤的作家，他的短篇可能在前三分之二的時候，都非常平實，可鋪疊到快要接近末端時，卻好像是把溫柔的刀，讓你既疼痛，但是又被撫慰了，你知道那個痛感，但你並不會悲傷到無法爬起來。始終我不喜歡強硬的革命，我覺得更強大的力量，是溫柔的一把刀。

若要說桂綸鎂身上最大的力量是什麼，我覺得是溫暖，那個溫暖來自於對人的善意，就算別人的舉止或者做了一些，可能相對而言，負面的事情，我仍舊會用溫暖、溫柔的方式讓他知道，其實對人對世界，好像可以不需要這麼不好。

比方我以前在里昂常常搭地鐵，地鐵裡面總是有很多會偷竊些小東西，或做些挑釁行為的孩子，當時我拿著我的車票要過票口的時候，一個小朋友衝過來把我的票拿走，我當下的反應是對他說，你還給我吧，他說不要，同樣的話我講了好幾次，但他就是不還我，最後我看著他，對他說，你不需要這樣的，然後說，沒關係，如果你需要，你就把票拿走吧，那之後，變成他不斷要把票還給我。或許很多人在那一刻會憤怒，會罵他，會指責他，但我真心的覺得，要讓他知道自己做的不對，不是因為罵，而是來自於他自己的反省，因為真正的學習，是要能夠意識到自己的不對、不好，那個才有用。

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簡單的安慰成為力量

當我渴望愛，當我需要被安慰，當我情緒低潮的時候，我不會期待對方自己發現，我會直接說，可以抱我一下嗎，我現在需要抱抱、可以摸摸我的頭嗎，你把你的手放到這邊，就把對方的手放到自己的頭上，然後說，幫我摸一下。那如果對方沒搞清楚狀況，還是不抱呢？那我抱他啊，不然，就是直接把他兩隻手打開放在我的身上，這樣就可以抱啦。真的，我真的會這樣做的，其實很多時候，一個簡單的抱抱和摸頭，你的心就會得到安慰。

如果我意識到我朋友的朋友有些不對勁，這如果有困擾到我朋友的話，我會主動跟他聊；但如果他並不覺得困擾，那我不會說，頂多會講，那個人好像有些問題，你如果要問我的話，我會告訴你一些我的看法，因為那無關愛不愛嘛，只是點出一個問題，如果你要愛他的話，可以繼續愛啊；那如果他根本不想知道，這就是他自己的選擇了，之後也許如我之前所擔心的出了問題，他受傷了，我不會在那說早就要跟你講有問題了，但是我會陪他。

相對如果朋友想要對我的感情或我的朋友發表意見，那我會跟他說，沒關係，這是我的選擇，但我如果真的怎麼樣，你要接住我哦。

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沒有框架 就沒有所謂的突破

曾經多年前剛從法國回來時，因為從一個很自由的時間空間中，回到一個被限制的狀態裡，你的時間被規劃、空間被侷限，感覺各種建築物切割了你的天空，你突然覺得你的各種想法和行徑，怎麼和你的朋友有這麼大的落差，那種格格不入，讓你覺得跟別人不同，是一件奇怪的事。那時候我一度瀕臨憂鬱。

後來慢慢看了一些書，慢慢理解了，你其實可以按照你的節奏過生活，並不奇怪，而就算奇怪，也是一件可以接受的事情。其實我很少覺得有什麼事情是不可能的，就像我才跟我經紀人聊說，以往只要我接了一個和大家印象裡的我不太一樣的角色，大家就會問我說，是不是想要突破，好像在別人的眼裡，我其實是有一個形狀的，一個他們所認知的我，一個他們所想像的我。

但我個人所認為的我自己，從來沒有框架，而既然沒有框架，就沒有所謂的突破嘛，對不對，所以坦白說我真的沒有突不突破的這個概念，也不會用這兩個字來形容我做的事情。

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生命之流順流而行

我不太想用「生活哲學」這個字眼，嗯……，比較像是一種理念吧。大學時候念了《之命之流》之後，我就老覺得生命真的就是一個河流，在生命之流裡，你會碰到各種各樣的狀況，順境、逆境、意氣風發或者一蹶不振……，無非都只是一個過程，所以，當你陷在低潮的情緒，或者各種各樣的情緒中時，不要著急著一定要在短時間之內獲得某一種答案，不要焦急的去處理你的情緒，其實你就是讓它流動，或急或緩，就是讓它流，讓它順著你的生命自然的流動，然後在這個不管是時間、空間，或者你遇見的人事物的過程中，它會讓你獲得一種感受，那個感受會激發你一些，我們稱之為答案的東西。

所以常常我會讓自己待在一種狀態中，我不會焦急的想要去改變，我會順流的順下去，然後流到某個結點的時候，那個結點就像是我說的時間空間人事物……，它們在改變著你的一些什麼，然後當下你會有個翻轉，那個翻轉讓你會往逆流遊，然後，當你逆流而上到某個階段，你覺得舒服了，你就會繼續的順流而行。

所以，現在的桂綸鎂最想要問桂綸鎂什麼嗎？你到底想幹嘛，你到底想要幹什麼嘛，你到底想做什麼事……，而桂綸鎂的回答是，我不知道啊。生命之流有天自然會找到它的出口。

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VOGUE

關於時尚，《VOGUE》說了算！自從1892年第一本《VOGUE》在美國出版以來，至今已有120年的歷史，始終被時尚專業人士所推崇，因此榮譽為「Fashion Bible時尚聖經」。

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