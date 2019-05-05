「皇后」小S徐熙娣稱霸紐約 熱愛耍廢過自己想要的樣子

【撰文 許麗玉】

非常的戲劇化，卻又同時非常生活，小S徐熙娣就像是個愛玩的孩子，遊走在紐約的不同空間中，氣場全開的與極盡造型之能事的變裝皇后們鬥美，私下其實膽小的她，只要站在鏡頭前，就會全力釋放屬於她的光芒。

「皇后」稱霸紐約

什麼，要爬上去！

拍攝之前一定會舌唸一通的小S，只是喜歡習慣性的碎念，爬上計程車頂後，管它有多少人圍觀，她一樣遊刃有餘的展演著非常小S的姿態。

紐約天寒地凍，就像她的慣性反應，這次不例外的又被小S一番唸，從「這天氣也太冷了吧」，到「你看我的鼻水根本控制不住」，然後這些「皇后」這麼高這麼瘦，我怎麼比得過人家啦……，也不例外的在她一連串的霹哩啪啦中，演變到最後自己都忍俊不住的噴笑收場。就像她總會說自己的膽子很小，其實很卒仔一樣，任何形式的action之前，她其實都是緊張的，擔心這擔心那的，拿著放大鏡對自己百般挑剔，然而一旦上場，氣場與自信立刻在瞬間歸位，管你是在人潮上上下下川流不息的地鐵裡，或者置身在把自己的身體當成是創意的舞台，極盡扮裝之能事的「皇后」們中，仍舊可以在非常小S的態度中，揮灑自如。

我到目前為止最得意的事情，是我做的每一個工作，包括代言、拍雜誌，或者主持等等，我覺得自己做得都還蠻稱職的，雖然我很膽小，雖然也不斷的會受到批評，但是每一次的表現，我至少都有通過我自己心中的那一關。

大S是永遠的心靈導師

很多人以為直來直往的小S個性中只有爽朗的一面，然而她卻同時糾結而矛盾。而且都還是些小事哦。她又好氣又好笑的說。比方自從我的化妝師買了個一個正常一個可以放大的鏡子之後，我整個人就瘋了，因為透過放大鏡，你真的會覺得好多東西都值得拔，然後有時候我照照照，照到最後就會受不了的說，你到底在幹嘛啊，難道除了臉之外，你人生就沒有別的東西可以做嗎？小S露出了一臉的咬牙切齒。表情在聲音的抑揚頓挫中轉換著情緒的多變，充滿戲劇感的敘述裡，卻又生動著生活感的真實。

情緒低潮的時候，一定會說出來，我不會把它悶在心裡，我最常是去找大S聊。常常我可能只講了幾句話，她就大概知道我是在什麼樣的狀態中，然後她也會跟我講她自己面臨的困境或什麼的，而當你聽到每個人都有自己的問題，都會有自己的低落感或者不舒服的那種感覺，你會覺得其實你並不孤單，因為原來大家都是這樣子的，然後彼此鼓勵一下，之後就會好很多。

在極端的兩頭，小S徐熙娣順著人生的變化走，隨著不同的階段轉換讓自己舒服的姿勢。

如果真的要說對於工作的想念，我其實蠻想念當年和大S一起主持《娛樂百分百》的時候，雖然常常會覺得好像要把自己逼上絕路，壓力大到在那邊大哭，衝出去說我要開車到一個不知名的地方，結果開著開著，這是哪裡啊，然後就很害怕的回轉。但那時候真的是什麼都敢做，什麼都敢玩，有一種真的是在享受年輕、享受肆無忌憚的感覺，但畢竟現在已經不再年輕，青春已逝，哈哈哈哈哈。

熱愛耍廢 讓我過自己想要的樣子

以前會覺得不做什麼事情會有罪惡感；不把時間排滿，很有罪惡感；不學什麼東西，很有罪惡感……，大概在我三十幾歲的時候，都是處在這種狀態中，然後我覺得那種狀態，已經讓我覺得，不能說夠了，事實上那個時候我也都還蠻欣賞那樣的自己，只是現在的我，不想再這樣了，不想要把自己逼得那麼緊，就覺得，誰規定人生一定要做那麼多那麼多的事，一定要隨時隨地都充滿活力，一定要去戶外運動，一定要接近大自然，一定要把人生排得非常充實，然後定期去旅遊看看這個世界等等等等叭啦叭啦的，以前我會有這樣的想法，但現在的我就是想要be myself，而我現在的self就是不要管我不要煩我，讓我過自己想要的樣子。

因為我實在是太熱愛我的房間了。她笑。對我來說，走出家門是一件毫無吸引力的事情。像我老公早上去健身房前有時就會問說，baby妳今天要幹嘛，我不想要把自己講得太頹廢，就淡淡的說，沒什麼特別的事，就看看劇啊之類的，然後他就會說，你就是想當懶豬豬一整天對不對，我就，嗯。

曾經我也一度因為自己這麼熱愛廢而感到guilty。她突然說。然後我就跟我小姑聊，我說怎麼辦，我最近除了工作之外，並沒有什麼特別想做的事情，而且就真的很想要待在家裡耶。她說，這也沒有什麼不好啊，這是你自己的人生，你只要真的是在enjoy，而不是明明想過這樣的生活，又一直在那邊猶豫掙扎就好了，她說每個人都有權利選擇自己想要過的方式，而此刻的我，就是想要這樣過。雖然最近的我熱愛耍廢，但不代表我上台之後也是個廢物啊，反而因為有了這個耍廢的relax，讓我能夠用不同的心情面對工作。