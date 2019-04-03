地才的耀眼蛻變 朴敘俊：打開心房 不再設限自我

【撰文 徐姿婷】

不是如雕像般難以接近，笑起來瞇著的單眼皮更具有眼緣，加上寬闊肩膀、結實腹肌與長腿，散發著少年美的男人，不知不覺，用他獨特的魅力在觀眾心上種下一畝花田。

地才的耀眼蛻變

不是每個人起頭都一帆風順，總要經歷過幾次跌倒，喪氣的失敗，再拍拍膝蓋上的塵土，繼續站起來挑戰，即使是朴敘俊也不例外，既不是天才也沒有背景，靠著好作品，慢慢累積出優秀演員的光芒，大眾讚許著他的演技、與挑作品的好眼光，朴敘俊坦言，其實我不是會去考量結果而選擇劇本的個性，只要覺得我能表現出這個角色、或是劇本很有趣、故事內容讓我引發共鳴，這些因素都會成為選擇的基準，也因此我演出的戲劇，多以觀眾能感受親近、容易理解並有同感的故事為主，雖然挑選的過程中會花較久的時間，但開拍時是帶著這份確信開始，也成就了踏實的自信感，似乎也幫助呈現出好的成果，即使最後結果不盡人意，但我投注心力與時間去選擇與考量了，所以也不會後悔。

在當演員的生活當中，雖然很感謝能夠成為一名演員，但從某個瞬間開始，有種自己好像被關在某個地方的感覺，也因為這種想法，我想更加地進步，苦惱著自己的極限是在哪裡，還有，因為演員這個職業，必須暴露在大眾面前，必須要接受對我的評判，總是要讓自己保持在最佳狀態，因此常極具壓力，覺得生活過得滿辛苦，從某些角度來看，我現在可能要懂著享受這部分，才能讓自己更上一層樓，現在的我，好像還處於由「壓力」到「懂得享受」這兩者的過渡階段中。

打開心房 不再設限自我

悠悠地說著心理變化的朴敘俊，讓人有點難想像，在螢幕前好似無憂無慮，露出迷人呆萌笑容的他，邁入3字頭後，腦中的自我掙扎伴隨著成長，疼痛中卻帶來新的醒悟，外表看起來還帶著年少氣息，心靈已半步邁進成熟的轉換期。曾經我給自己的座右銘就像是：「過著不會留下後悔的生活吧！」這類的話，給自己立下了基準，像是12點必須回到家、做哪件事是不行的這樣的想法，反而有種被困住的感覺，設限自我，因此為了讓我的思想更自由，畢竟演員是需要表現的職業，如果我鎖起想法，同時也限制了我的表演。

回想一下，我好像從某個瞬間開始，自己的個性就已經改變了。本來是非常怕生、內向的人，演員當久後，會遇到很多初次見面的人，也必須更懂得親切待人，原本我是不熟悉的狀態下，跟對方見面有時會產生些誤會，但現在，我會打開心房更親近對方一點，這種心態，跟以往的自己不太一樣，有在一點一點地進步，我還是原本的我，只是現在除了跟比較合得來的人們維繫關係之外，也更懂得尊重自己的方法。曾經常常想，不要跟與我不合適的人來往，但最近打破了這種觀念，而是應該要去認同別人的做法，去接受並承認比我更優秀的事物，那些似乎才是更重要的，比起競爭和嫉妒，更重要的是，認可並接受比我更早出發的人們，他們所累積的歷練和經驗。

充滿信心的挑戰 讓更多機會產生

與其說去年是因為滿滿的工作，而讓生活過得很緊湊，不如用「充實」形容會更貼切，從年初開始，就少了那種不知所措的忙碌感，自從踏入30歲之後，已經不太會有「今年該怎麼做才好」的想法了，反而想讓一切順其自然地發展下去，有時也覺得自己需要些改變。但持續這樣生活下去，好像有一道牆擋著，就算把它打碎，又會出現另一道牆，不知道從哪個瞬間，我開始覺得這些牆好像都不會消失，於是下定決心，又遇到牆的話，就好好跟它打聲招呼，再好好戰勝它。所以比起設下特別的目標，我想我在短時間之內，會更專注於努力完成眼前的事情，讓自己的人格有所成長。隨著現在有越來越多關注我的人，我也必須去面對更多的人，即使沒辦法滿足所有人的期待，但至少能得到大家的好感，我好像更常花時間去省思這些事情。

才剛結束拍攝電影《死者》，又接著出席演技大賞擔任頒獎人，緊接著進行封面拍攝，忙碌的朴敘俊沒有停歇地工作著，他仍感激，這期間託拍攝廣告和雜誌的福，做了久違的畫報拍攝很有趣呢，而且這次還是台灣的雜誌，對我來說更獨具意義，會如何呈現也讓我備感好奇，雖然今年還沒有確切的其他計畫，但我不會忘記要努力讓更多機會產生的。

對於挑戰事物，我是有信心的，但有時候「挑戰」這個字的意義，也包含了盲目的行動，我所謂的「挑戰」是拋開了那些盲目，如何用演技去詮釋一部作品，才更像給自己的一種挑戰與成就。