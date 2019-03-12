Ella陳嘉樺：我的漂亮 來自於自我認同

【撰文 許麗玉】

Ella最喜歡聽到的稱讚是，你人好好啊，她大笑著說，因為這代表做人還蠻成功的。她說從小她就知道自己是獨一無二的，知道這個世界沒有第二個陳嘉樺，而因為對於自我的認同，讓她能夠自在的，活出屬於自己的獨特風采。

Ella：我的漂亮，來自於自我認同

不是在富裕的家庭中長大，但是有屋子住有飯吃；也許腿不夠長，手臂不夠細，那就穿高跟鞋，那就運動嘛，要不別穿無袖的，Ella說她從來沒有羨慕過別人，也從來沒有不喜歡過自己。Ella：因為我從小就知道，這個世界上再也找不到第二個陳嘉樺，知道我是獨一無二的。真的，像我們三個人好了，我不覺得我是最漂亮的那個，我也不認為我一定要當一個最漂亮的女生，但我覺得我很可愛，我有人緣，我清楚我的優勢是什麼，我也認同我自己，而我的漂亮，來自於自我的認同。就像我不知道別人會給我打幾分，但我可以知道的是，我投入了多少心力，我有沒有盡力，我做到了什麼，那個分數是我可以自己打的，啊，我會給自己打幾分嗎？這太難了啦，但如果你問我有沒有遺憾的話，我是沒有遺憾的人，一定要打的話，89分吧，剩下的11分是？謙虛，哈哈哈哈哈，我臉皮厚歸厚，但還是沒有那麼不要臉啦。Ella大笑。

就像她常會故意厚著臉皮說，我真的是不可多得的好藝人，工作準時，又會自己想「點」一樣，Ella其實是一個非常體貼的人，她總會推己及人的顧慮不同人的立場，希望在和諧的狀態中，皆大歡喜。

珍惜自己 保持樂觀度過每一天

因為女子團體S.H.E而出道，一出道就爆紅，然後儘管多年後團體解散，仍舊一路長紅至今。問Ella在過程中是否迷失過，她毫不遲疑的說，有。因為一出道就很紅，然後就是不斷的忙忙忙忙忙，生活幾乎沒有一點空隙的就是到處跑到處飛，加上那時候的感情狀態也不是很好，其實已經有憂鬱症的徵兆，常常躺在飛機的座椅上時，眼淚就會不自覺的一直往下掉，心裡不斷的在問為什麼，為什麼會這麼忙這麼累，始終活在別人的期待中的我，對自己的期待又是什麼。

直到應世界展望會之邀去了一趟印度的加爾各答，看到了街頭的貧童、看到有人就住在有錢人家的圍牆旁，他們的生活就是旁邊的那條水溝，看到貧民窟中的生活……，中午時候，她們去了一家中餐廳吃飯，她吃了一口炒飯眼淚就開始狂流，因為清楚的感受到，這些孩子要吃一頓這樣的飯，有多麼的困難，多麼的不容易。然後我就覺得說，如果你不好好珍惜你自己，就真的太過份，太不惜福了。心態的改變，讓原本蒙塵的樂觀重新鮮活。

而如何讓自己開心，就是不要去想不開心的事情啊，我不會讓負面的情緒在我心裡太久，因為，人生中明明就還有很多開心的事，有很多美好的事情啊，比方勁寶的笑容，比方老公一早給我的擁抱、睡前的親吻，比方走在路上時，老公一定會記得牽著我的手……，這些都是很值得去珍惜的，因為人生真的，不知道意外和明天哪一個先來，這些東西可能一下子就沒有了，所以為什麼不抱著感恩的心情去度過每一天呢。

和家人一起成為最勇敢的自己

覺得和過往相比，自己最大的改變是長大了，長大的關鍵點是不會再那麼衝動了，以前真的非常衝動，像有次被媒體誤會，我整個人就好像瘋了一樣開車衝出去，內心想的是可能會發生車禍，然後更小時候生氣不知道該怎麼處理情緒就會去撞牆，而之所以不再那麼衝動，是跟老公學的，他跟我是完全不一樣的人；因為結了婚就再也不是一個人了，必須要認真的考慮對方，因為婚姻真的是需要用心去經營跟維持的，而為什麼會嫁給一個和自己完全不一樣的人？因為衝動嘍，哈哈哈哈哈。結婚是需要衝動的。

一直記得剛生完孩子時，我對自己說……我要當一個職業婦女，因為我想要用我自身去做一個示範，來告訴我的孩子說，你不需要為了任何人停下你的腳步，即使你是我的孩子，我仍舊要告訴你，你的人生是你自己的，去做你想做的事，然後努力做到。我絕對不要在孩子長大後跟他說，你看，媽媽當初為了你，放棄了什麼什麼，搞不好他會回我說，我沒有要你這麼做啊，我沒有要求你犧牲自己的夢想來成全我。然而說是這麼說，做為一個母親的心卻其實很難放下，在前往洛杉磯沙漠的車程裡，不時可以聽到小孩童稚的笑聲，稍有空閒的時候，Ella就滑手機，手機裡紀錄著兒子勁寶各種各樣的生活片段，她的行李中還帶著勁寶的毛絨玩偶，每晚抱著玩偶入睡，彷彿勁寶就在身邊。

從幾天前我就開始提醒他說，爸爸媽媽會要去哪裡哪裡工作哦，然而到了要離開的那天，他雖然很體貼，沒有哭鬧的上演十八相送，只是說，我要嘴嘴，然後說他想睡覺，但我知道每當他想要逃避某種心情時，就會用這個方式來掩飾，那一刻，我突然就覺得好捨不得哦。要是我會瞬間移動就好了。她突然大笑著說。這樣我做完訪問就可以立刻回家，然後我又可以瞬間再出來，多好，還沒有時差問題。瞬間移動，絕對是世界上最棒的超能力。

我對我自己最大的期望，是永遠都可以這麼的幸福快樂，這個不容易啊，表示我永遠都要保有一個健康的心態，我希望老天爺還是這麼的眷顧我，讓我可以這麼幸運，然後我的家人都健康平安，因為他們如果都健康平安，我也會覺得很幸福很心安，當然，我也要很健康，因為這樣，

我才能夠有能力去照顧他們。

人生真的很有趣的事情，是你如果光用想的永遠都沒用，你得做了之後才知道，那是什麼滋味，所以勇敢吧，不要怕。————Ella