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單身不是一個罪 林志玲：現在就是最好的時光

2019-01-31 08:52VOGUE

VOGUE雜誌提供
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【撰文　許麗玉】

人生會經歷很多的變動，會在變動中漸漸改變，在不可逆的時間軸裡，過去沒有如果，未來沒有假設，於是，請將現在，活成最好的時光

前段時間我生活中最大的改變，是摯愛的祖母離開了我。因為祖父很早就過世，我的祖母在非常年輕的時候，就一個人帶著孩子長大，我不曾看她有過任何的抱怨，是她讓我懂得了對每一個人都要有感恩的心，懂得了你在做任何事情的時候，必須要想到下一個人；事情做得再好再大，也要保持謙卑的心，她教會了我在女人的美德之外，如何做一個堅強的自己。

我想人生中唯一難以克服的，就是時間，我們不能逆轉時間，也沒有辦法讓它走得慢一點，有時候時間這事會讓我覺得down，但每當我往下墜一點的時候，我就會把自己提起來，告訴自己，你的心是非常青春的，我覺得健康的心態決定了你所有的事情，而不是大家口裡的那個年紀，所以年齡這事應該由你自己來掌控，在這個不可逆的時間軸中，讓我們優雅的迎接它，做一個不要被年齡支配的女人。人的皮囊當然會漸漸老去，我們不可能永遠保持著十幾歲青春少女的模樣，現在的我對於這些，已經比較坦然了，我更希望大家能夠看到的，是一個有趣的靈魂，是一個願意相處、願意傾聽、願意放在心中、願意記得的，志玲姐姐。

現在，就是最好的時光，而當你時時刻刻活在現在時，每一個現在，都將是最好的時光。

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堅「定」的魔法 實現自己和孩子的夢想

我覺得現在的我，可以更淡定的面對所有困難，可以更篤定並且更堅定自己所擁有的信念是正確的，這樣的一個「定」，除了讓我的心覺得更踏實之外，它同時擁有一種魔法，一種自己有這個能力，去實現自己，以及他人夢想的魔法。如果我能夠擁有改變的力量。雖然說我已經慢慢在「定」中找到了開啟魔法的方式，然而有些事情，終究會有一種無能為力的感覺，在可以做到的事情上，我希望盡自己所能的將慈善做得更廣、更深、更遠，能夠觸及到每一塊需要被看見、聽見的地方，然後將這個可以改變的力量好好紮根。像我們已經在做的築巢計畫，用一些硬體設備去改變偏遠山區的孩子的未來，希望藉由好的學習環境、生活環境，甚至衛生環境，讓這些或許在人生的最當初，沒有一個公平起跑點的孩子們，還是可以跟一般的孩子一樣起跑。我不敢說教育是最好的禮物，但我覺得讓他們看到世界，卻絕對是最好的禮物，只要和外面的人事物有了不同的互動，或許就會讓他們對人生產生了不同的想法。我想我最大的悲傷應該是當我知道我沒有能力可以幫助生病的人的時候，所以我要把志玲姊姊基金會好好做好，這是我承諾的事，而我既然承諾，就不會改變了。

我的快樂很簡單，工作結束之後可以好好的吃一頓，很快樂；去外地工作，多留個兩天給自己好好的放個假，很快樂。但現今更讓我快樂的事情，是能夠真正的去落實別人的夢想，比方基金會裡面一些原本看似十分困難，但最後一步步走到可以落實的時候，那個內心的感覺，是飽滿而強大的，是勝過於我自己得到快樂的時候。

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渴望擁有的幸福？

當出現「渴望」這兩個字，代表你現在沒有。但我真的真的覺得，我現在的生活很幸福，或許有人對幸福的註解是婚姻與愛情，那麼單身女子就不能擁有幸福嗎？我覺得不是耶，單身不是一個罪吧，單身女子沒結婚，並不代表現在的我們就不幸福。我們當然可以期待兩個人的共處，但當妳一個人的時候，就應該享受一個人的獨處，而當你每一刻都活在當下，你於是可以看到當下最好的自己，而不是始終在等待你的下一個未來，如果你總是把心放在等待，你就失去了現在那個無可取代、無可彌補的那一刻的自己了。現在的我，很幸福。

如果說，還有什麼若是沒做會覺得遺憾的事情，應該就是還沒有走進婚姻，還沒有當媽媽吧。但不管未來會如何，我真的覺得所有的單身女子都應該要好好的讓自己的生活過得更好，因為我們現在處在一個很好的年代，我們沒有上一代那種會綁住女性的社會價值觀，也不像下一個

新世代的那種速度感，我們只是一步一步的去經歷，不管是跌倒，或者獲得，這一切，其實都非常珍貴。

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正能量女神微笑就是使命

她從來不喊苦不喊累，她總是說我不能再許願了，因為老天爺已經給了我太多，我更應該做的事情，是分享；她總是說，快樂不是一種性格，而是一種可以學習的能力。在她看似平順，卻其實風風雨雨的過程中，有很多的困惑，很多的衝擊，很多起伏，她一一用自己的方式讓腳步再度前進，然後心越來越定，在那些可能感傷可能快樂可能無力可能脆弱的起伏中，林志玲說著屬於她的現在：「在我至今的一路過程中，得到太多太多的禮物了，從我父母那裡得到的，讓我一輩子受用的，是信任，我覺得信任是人生中很重要的禮物，在任何的關係中，它都非常重要。請記得，沒有任何事情是理所當然的，別人對你的好，對你的給予，或者幫助你成就不同的事情，都不是理所當然的，所以要時時的保持著感受力，好好的去想想每一個時刻的自己。而我能夠以現在的姿態存在於演藝圈，是老天爺給的一個奇蹟與祂所賦予我的使命，於是我必須帶給大家的，是把自己當成是一個最好的作品，將溫暖的自己、微小的自己，正能量的自己傳遞給大家，一路大家為我貼上了各種標籤，從今以後，請在我身上，貼上微笑的標籤吧。」

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VOGUE

關於時尚，《VOGUE》說了算！自從1892年第一本《VOGUE》在美國出版以來，至今已有120年的歷史，始終被時尚專業人士所推崇，因此榮譽為「Fashion Bible時尚聖經」。

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