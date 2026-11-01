高雄最大の楠仔坑運動センターが楠梓区の健康生活を応援

【◎文/李瑰嫻 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/李瑰嫻、黄敬文】

午後5時、楠梓の街角で退勤ラッシュが始まる頃、旗楠路生活圏にある楠仔坑運動センターは、一日で最もにぎやかなスポーツの時間を迎える！

撮影：黄敬文 今年オープンした楠仔坑運動センターは、延床面積8,932.9平方メートルに及び、現在の市営運動センターのなかでも最大の規模を誇る。建物の外観は「楠梓」の地名とグリーン建築のコンセプトに合わせ、「楠木の樹林」をイメージしたデザインとなっている。館内には水泳、球技、フィットネス、多目的教室の4大エリアがあり、様々な年齢層の運動ニーズを満たしている。

撮影：黄敬文 撮影：黄敬文 最大の特色は、高雄で営業中の運動センターで唯一の50メートル室内プールであり、ほかにも児童プール、スパ、乾式・湿式サウナを併設する。球技場はバドミントンのダブルスコートが2面、バスケットボールのフルコートが2面取れるほか、柔軟な空間利用により、さまざまな球技に対応できる。2階にある約300坪のフィットネス場では、マシンピラティス、TRX、障がい者向け訓練の設備が利用可能だ。お年寄りから親子連れ、会社帰りのビジネスパーソンまで、誰もが自分にぴったりの運動を見つけられる。

撮影：黄敬文 撮影：黄敬文 運動センターの周囲には、多くの企業や医療機関、公共機関が隣接し、社員利用や団体レッスンを企画すれば、スポーツがより身近なものとなる。退勤後は、すぐ帰宅して横になるより、楠仔坑運動センターで体を動かして、身も心もリフレッシュしよう！

☉楠仔坑運動センター

高雄市楠梓区旗楠路168号