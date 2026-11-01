バナナの街「旗山」の今と昔

【◎文/蔡蜜綺、蘇宇翎 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/Carter】

良質の水と土壌、豊かな陽光に恵まれた旗山は、かつてはバナナの重要な産地で、輸出のピークであった1950～1960年には「バナナ王国」と呼ばれていた。輸出の勢いが衰えた現在でも、旗山とバナナの縁は深く、新鮮なバナナがお菓子やドリンク、料理に姿を変え、地域の記憶を今につないでいる。

撮影：Carter 旗山の街に足を踏み入れると、そこかしこにバナナの姿が見え隠れする。新鮮なバナナだけでなく、バナナまん、バナナ天ぷら、バナナスープといった地元料理が食べられるほか、旧市街ではバナナケーキ、バナナエッグロール、バナナチーズスティックといったお菓子や、特色あるバナナドリンクなど、ぜひ家に持ち帰りたいバナナみやげが豊富にある。

2025年末、歴史と文化を誇るこの街が、ひそかな変化をとげた。「CISHAN（旗山）」の新ロゴブランドと空間活用戦略のもと、旧市街地が再デザインされ、歴史的な文脈にサステナビリティの新たな鼓動が刻まれた。たとえば、大溝頂「無人旅客サービスセンター」では、曲がり角に設置されたフレームが、旅行客の視線を自然に天后宮の屋根に向かわせ、地元の文化を新たな角度で見せる巧妙な仕掛けとなっている。

撮影：Carter 撮影：Carter 昔日のバナナ産業の繁栄から、今日の特色あるおみやげと旧市街の活性化まで、旗山では、地域の記憶が今でも日常に溶け込む。旗山を訪れたら、ぜひ旧市街をゆっくりと散策してほしい。地元の風味や文化を味わい、この街を知る旅に出よう。