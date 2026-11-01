美しく変貌する「後勁」を訪ねて

【◎文/李暁萍 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/Cindy Lee】

撮影：Cindy Lee 石油化学産業の要地「後勁」が、産業転換を経て、風光明媚な土地へと生まれ変わった。北高雄社区大学の林財正講師とともに、後勁渓の中下流域を探訪し、水が記憶する街の歴史をたどる。この河はかつて、平埔族の一派であるマカタオ族のTaccariangh社の移転や、明・清時代の漢民族による移住と開墾の歴史を見守ってきた。日本統治時代には、灌漑により後勁・橋頭一帯の田畑を潤す「母なる河」となった。その後は「反五軽運動（第5ナフサ分解工場建設反対運動）」の中心地となり、環境保護意識の高まりと河川整備を経て、再び緑豊かな生態系を取り戻した。

撮影：Cindy Lee 撮影：Cindy Lee まずは早朝、石油精錬所の宿舎群に近い「宏毅市場」で朝食を取り、地元のお年寄が「中油百貨」と呼ぶ商店ビルや、長いレンガの塀を見学する。路地裏の古い砲台は、ここがかつて日本統治時代、日本海軍第六燃料工場であり、戦時の要地であったことを物語っている。

撮影：Cindy Lee その後、伝統的な「八卦」に基づき、曲がり角が多く外敵の侵入を防ぎやすいつくりをした旧市街地を探訪する。なかでも「陳家古厝」は、色鮮やかなレンガ壁がひときわ目を引き、華やかな交趾（コーチ）焼の陶器タイルに往時の住人の富と繁栄が感じられる。また、「林恵安古厝」のレンガ壁には、福を象徴するコウモリの意匠が施され、歳月を経ても風化しない生活のぬくもりを感じさせる。

撮影：Cindy Lee 渓流の蛇行部に、かつては「水龍頭」と呼ばれた水の汲み上げ設備が2か所あり、汲み上げた水は灌漑に利用されていた。後勁側の1基はすでに撤去されたが、九甲囲側の1基は今でも当地の農業に利用されている。

旅の終わりに、「後勁食品部」で中油印のアイスバーを味わい、緑化された「右昌排水溝」のモンキーポッドの並木道を歩く。風がそよぐ美しい水辺では、整地で生まれ変わった後勁渓の新たな時代の始まりを感じられるだろう。