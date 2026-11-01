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桃源出身のブヌン族の少女 呉妤萱さんが重量挙げでかなえる夢

聯合新聞網／ Love Kaohsiung
撮影：Carter
撮影：Carter

撮影：Carter
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【◎文/蔡蜜綺　◎翻訳/有田夏子　◎撮影/Carter　◎写真提供/呉妤萱】

　16歳のブヌン族の少女・呉妤萱さんが、2026年全国青年重量挙げ大会で女子58キロ級の金メダルを獲得し、台湾代表選手として国際的な舞台に立った。高雄市桃源区の出身である彼女は、地元から世界へと、たゆまぬ努力で一歩一歩夢をかなえてきた。

写真提供：呉妤萱
写真提供：呉妤萱
　呉妤萱さんと重量挙げとの出会いは、小学生の頃、桃源中学校の重量挙げチームの練習を見学したことにさかのぼる。コーチは彼女が興味を持ったことに気づき、入部をすすめたが、両親は体への影響を心配して反対した。中学生となり、再び重量挙げに出会った彼女は、夢中になって練習にはげみ、最後には家族も彼女を応援するようになった。

　台湾代表となった後、試合は常に順調とはいかなかった。エジプトで開催された世界ジュニア選手権大会ではメダルを逃し、8月にウズベキスタンで開催されたアジアジュニア・ユース選手権大会では、61キロ級で第7位の成績であった。国際大会で経験を積んだ彼女は、自身の課題を見つけ、さらなる進歩を目指している。コーチによれば、呉妤萱さんは天才型というよりは、非常に練習熱心な選手で、不慣れな動作があれば、体が記憶するまで何度でも反復練習を怠らないという。家族とコーチの存在が、彼女に挑戦する勇気を与えている。

　彼女の将来の目標は、同じくブヌン族の出身で、オリンピックにも出場した高展宏選手のように、さらに上位の試合に参加することだ。また、地元の桃源中学校に戻り、重量挙げのコーチとして、自身の経験を継承したいとも語る。彼女は今日も、夢と努力のバーベルを持ち上げ続ける。

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