親子で遊ぼう！ 台湾鉄道の車両基地が遊園地に変身
【◎文/蘇宇翎 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/Carter、蔡信宏】
高雄の新しい親子連れスポット「高雄親子遊楽園区」が正式にオープンした。登って遊べる遊具、滑り台、砂場、キックバイクとパンプトラックなど、約30種類の遊具や運動施設が充実。屋内は高い天井が残され、自然の光や風が入る。涼霧システムが完備され、子どもからお年寄りまで涼しく過ごせる空間となっており、入場料は完全に無料。
かつてはここが、台湾南部で最大の鉄道修理基地だったとは想像しがたい。「電車の病院」の愛称で親しまれた高雄の車両工場は、1975年にこの地に建設されて以来、数十年にわたって列車の修理を担い、鉄道の安全な運行を守ってきた。その建物が基地の遺構や鉄道の要素を一部保存して改造され、歴史とレジャーの融合する憩いの場となった。
遊園地の目玉の一つは、かつての車両吊り下げ用天井クレーンを利用して作られた「つりさげ雲のネット遊具」だ。安全保護具付きで、子どもたちは安心してさまざまな高さを探検できる。また、ボルダリング、パルクール練習場、ミニバスケットボール場、ミニサッカー場のほか、幼児向けの滑り台、丸太ステップなど、さまざまな年齢の子どもが遊べる遊具が揃っている。
親子で思い切り遊べるだけでなく、車両基地の遺構を残した建物も見どころだ。工業的な遺産が親子の楽園に生まれ変わる。創意工夫により、高雄の街の記憶が次の世代に受け継がれていく。
高雄親子遊楽園区
高雄市鳳山区武慶二路221号
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