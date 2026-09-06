海辺のスローライフ 永安の小漁村の一日旅行

【◎文/Winnie ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/Carter ◎写真提供/永安区新港社区発展協会】

高雄市の北部に位置する永安区。この土地の人々にとって、「遅さ」は一種の選択であり、ライフスタイルだ。古民家を改装した「住海辺新手村」から竹仔港の文興宮まで、永安を巡る一日の旅で、土地の風景を心に刻み込む。

写真提供/永安区新港社区発展協会 写真提供/永安区新港社区発展協会 撮影/Carter 永安の新港エリアは、高級魚である「ハタの故郷」として有名なだけでなく、台湾全土で唯一のブルーカーボンエリアでもあり、荒廃した養殖池に海草を植え、養殖で排出される二酸化炭素を吸収させている。同区では環境教育を取り入れた旅行ツアーを企画し、漁業体験イベント、タマカイへの餌やり、マングローブ植樹などの活動を通じて、サステナビリティの理念を楽しく学べるようにしている。また、循環経済の実現のため、魚の内臓を液体肥料に、骨をペット食品に、鱗のコラーゲンをアイス菓子に加工するなど、魚を余すところなく利用している。

永安の青年起業家の拠点「住海辺新手村」は古民家を改装した建物で、永安の伝統的な生活文化の保存に取り組んでいる。青年起業家の育成の一環として、参観者向けの食育や手作り体験のコースもあるので、ハタ料理を味わったり、ハタをデザインした巾着袋を手作りしたり、古民家で漁村のスローライフを感じてみよう。

撮影/Carter 旅の最後には、竹仔港の文興宮に立ち寄った。ここにある壁画は、彩色画家の楊逸さんと地元のお年寄りが協力し、牡蠣の殻を利用して制作したパフォーマンスアートで、廟の開祖である応祥禅師の台湾渡航の故事が描かれている。お年寄りの昔語りを聞けば、当時の物語がさらに生き生きとよみがえる。

新港地区から竹仔港まで、永安の旅路に人ごみや喧騒はなく、あるのは海風と、昔ながらの家屋や漁村の日常だけ。誰もがつい足取りをゆるめ、永安独特の魅力をゆっくりと味わいたくなる。