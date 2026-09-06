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潮風の町・茄萣の一日散歩

聯合新聞網／ Love Kaohsiung
撮影/黄敬文
撮影/黄敬文

【◎文/Winnie　◎翻訳/有田夏子　◎撮影/Carter、黄敬文】

　海風が吹く町・茄萣を訪れた。朝は伝統的な焼き菓子の香りに包まれ、昼には薬膳を味わい、午後には塩田から生まれた湿地で元気に飛び跳ねるトビハゼを観察する。夕方には興達港のにぎやかな魚市場を訪れ、高雄北端の町の魅力を堪能した。段落

撮影/Carter
撮影/Carter
　早朝、白沙崙エリアにある老舗の菓子店「嘉和餅舖」を訪れた。この店では、茄萣名物の白香餅を今も手作りしている。白香餅とは、ふくらみのある椪餅（ぽんぴん）という菓子を平たく改良したもので、かつては地元の漁師たちの携帯食として、今では旅行客に人気のおみやげとして、漁村の生活の記憶を代々引き継いでいる。

　次に、崎漏エリアにある「徳興堂中薬房」を訪れた。ここは創業百年の歴史ある漢方薬房であるが、今では薬膳や養生茶、五感の体験を楽めるコースや、香り袋の手作り講座が開催されるなど、誰もが漢方と健康に気軽に親しめる窓口ともなっており、漢方の伝統文化を生かした地方再生に貢献している。

撮影/Carter
撮影/Carter
撮影/Carter
撮影/Carter
　午後は、茄萣湿地公園をゆっくりと散策する。ここはかつて「竹滬塩田」と呼ばれる塩田だったが、現在では生態豊かな湿地となり、トビハゼ、シオマネキといった浜辺の生き物や、百種を超える鳥が観察される。眺望台に登り、海風に吹かれながら湿地の風景を眺めていると、悠々自適な気分になれる。

撮影/Carter
撮影/Carter
　夕方には、興達港の観光魚市を訪れ、漁村の活気を体感する。市場には水揚げしたばかりの魚介類や、新鮮な食材を用いたイカ団子、鮮魚スープ、牡蠣オムレツ、煮イカなどの海鮮料理が並び、思わず食指が動く。段落

撮影/Carter
撮影/Carter
　茄萣にはおいしい魚介料理の他にも、多くの見どころがある。ぜひゆっくり散策して、漁村ののどかな風景や、歴史ある町の物語を味わってみよう。

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