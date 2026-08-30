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旗津フェリーターミナルが装いを一新！ 魅力あふれる半島への小旅行

聯合新聞網／ Love Kaohsiung
撮影／黄敬文
撮影／黄敬文

【◎文/蘇宇翎　◎翻訳/有田夏子　◎撮影/Carter、黄敬文】

　真夏の高雄、海風の吹く港。旅行客を載せたフェリーが、新しく生まれ変わった「旗津フェリーターミナル」に向かう。旗津半島への旅の玄関口であるこのターミナルは、9か月の改修を経て構造安全性や運行サービスが改善されたほか、地方振興や観光拠点などの機能も加味され、海辺の旅の玄関口によりふさわしく、装いを新たにした。

撮影／Carter
撮影／Carter
　人々の記憶に残る黒い丸屋根のモチーフは大切に保存され、一方で日本の耐震技術を採用し、耐震性と省スペースにすぐれた制震壁が6か所に設置された。外壁にはアンティークデザインのブリックタイルを採用し、対候性と歴史的外観の保存を両立させた。また、待合室の設計や旅客動線を改善したほか、日除け屋根や多言語表示を充実させ、旅の入口としての利便性も向上。第二待合室では、旅行情報やアート作品が展示され、旗津の文化や魅力を知ることができる。

撮影／黄敬文
撮影／黄敬文
　廟前路に沿って歩くと、ひんやり涼しい「星空トンネル」に到着する。美しくライトアップされた構内を海風が吹き抜け、真夏の熱気を押し流す。トンネルを抜けると、壮大な海の風景が目の前に現れ、旗津の大自然に魅了される。100年の歴史をもつ高雄灯台が鎮座する高台に登ると、港湾の景色が一望できる。ここは人気の写真スポットだ。

撮影／黄敬文
撮影／黄敬文
　灯台の横で売られている「OCEAN BAKERY」のクロワッサンアイスや、「海秋咖啡 High Chill Café」のココナツコーヒー、シシリアコーヒーなどを片手に、ゆったりと海景色を楽しむのもおすすめ。

撮影／黄敬文
撮影／黄敬文
　空が暗くなる頃、ゆったり進む帰りのフェリー上で、旗津をふり返る。光輝くフェリーターミナルが海面に映り、夏の旅の思い出を美しく締めくくる。

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