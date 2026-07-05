大樹区 河岸の緑のゆるり旅

【◎文/Winnie ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/Carter、黄敬文】

初夏の陽光が暖かく過ごしやすい五月は、自然豊かな大樹区への心癒される旅にぴったりの季節だ。

※「旧鉄橋湿地」 天空歩道で緑を感じる

南台湾をうるおす母なる川――高屏溪に沿って進むと、広さ100ヘクタールにおよぶ「大樹旧鉄橋湿地」に到着する。生命豊かなこの湿地は、レンカクなど多様な生物の観察にも適した自然の教室だ。100年の歴史を持つ旧鉄橋の天空歩道を歩けば、視界いっぱいに広がる緑色が自由で気ままな旅路を約束してくれる。

撮影／Carter

※「仏光山仏陀記念館」 大人気の博物館を訪れる

仏光山仏陀記念館は台湾全土でもトップクラスの人気を誇る博物館で、高さ108メートルの大仏像は、大樹区で最も目を引くランドマークだ。多様なテーマの展示が楽しめるほか、園内のゆったりとした敷地や生態歩道には静謐な雰囲気が感じられ、家族や友人との散策コースとして人気だ。

※「明山荘人文会館」 森の奥のゲストハウス

仏教芸術に心洗われる巡礼の後は、森の奥の隠れ家のようなゲストハウス「明山荘」で引き続き静けさに身を置こう。建築師の荘輝煌さんが自ら建築に携わったこの施設では、農薬を使用せず原生的な生態を保護している。テラス窓から枝葉の豊かな緑の森を眺め、セミの声を聞き、お茶を味わう。自然の流れに身を任せれば、心身が徐々に解放されていく。

撮影／黄敬文 日差しのうららかな五月。大切な人と大樹区を訪れて、静けさと緑に身をゆだね、初夏を感じる旅に出よう。