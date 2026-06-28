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布袋戲の被り物は個性の象徴 「紅燈師」蘇志栄さんの美学

聯合新聞網／ Love Kaohsiung
写真提供／蘇志栄
写真提供／蘇志栄

【◎文/李暁萍　◎翻訳/有田夏子　◎撮影/Carter　◎写真提供/蘇志栄、高雄市立歴史博物館】

　台湾伝統人形劇「布袋戲」の舞台では、銅鑼の音とともに人形が登場すると、頭上の被り物がひときわ目を引き、その人物の役柄や性格を教えてくれる。業界内で「紅燈師」と尊敬をこめて呼ばれる蘇志栄さんは、人形の衣裳の一部にすぎなかった被り物を、登場人物の個性を表す鍵にまで高め、その作品は多くの劇団に採用された。

撮影／Carter
撮影／Carter
写真提供／高雄市立歴史博物館
写真提供／高雄市立歴史博物館
　蘇志栄さんは若い頃に高雄で「錦五洲掌中劇団」を設立したが、劇で使う人形の衣裳の部品が手に入らず、いつも苦労していた。ある時、職人と連絡が取れなくなり、やむなく自分で制作したところ、意外にも好評で、職人への道を歩むきっかけとなった。彼は人形遣いとしての経験を被り物の制作に生かし、徐々に人形遣いから工芸作家へと転身した。布袋戲のキャラクター「紅燈」のように正義感が強いことから、職業人生にわたり「紅燈師」の尊称で親しまれた。

撮影／Carter
撮影／Carter
　布袋戲の被り物には兜、冠、頭巾、帽子などの種類があり、型の裁断から布の貼り付け、装飾に至るまで、制作には細やかさが必要である。蘇志栄さんによれば、被り物は軽くて取り回しやすく、貼り付けが強固でなければ、激しい動きに耐えられない。構造設計と材料選択のバランスを追求し、機能と美感、丈夫さを兼ね備えた彼の作品は業界から広く認められ、布袋戲の宗師として有名な黄海岱氏もその技術を信頼していた。

撮影／Carter
撮影／Carter
　四十年余の研鑽を経て、蘇志栄さんは高雄市政府文化局から「布袋戲人形被り物制作技術文化資産保存者」に認定され、これからも新たな工法を探り、伝統技術を受け継いでいく。また、弟子の曽莨鈞さんは、この無形文化資産の美をより多くの人に伝えるため、異業種交流による新たな発展にも力を入れている。

写真提供／蘇志栄
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