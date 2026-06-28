全世代の元気を応援する 鼓山運動センターが新オープン

【◎文/李瑰嫻 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/曽信耀 ◎写真提供/鼓山運動センター】

旧小学校の跡地に誕生した鼓山運動センターは、「全世代向け、地域で共有」を中心理念とし、鼓山区や左営区一帯の地域を元気にする新たなランドマークだ。

写真提供／鼓山運動センター 同センターは、屋内外の運動スペースがつながる二階建ての複合設計で、親子から大人、お年寄りなど様々な世代向けのレッスンを企画している。また、教室はすべて多目的な機能を備え、午前中はヨガ教室、午後はTRX訓練、夜はエアロビクス教室といったように、レッスンのニーズに合わせて柔軟に変換できる。そのため、教室の使用率が高まるだけでなく、より柔軟で多様な授業が可能だ。

撮影／曽信耀 二階の総合球場はバドミントンのコート6面が取れるほか、最近注目を集めるピックルボールの運動場も兼ね、フレキシブルな配置により様々なスポーツに対応可能だ。屋外には元の学校のグラウンドや屋根付きバスケットボール場などの施設が残されている。館内の「全民体力トレーニング場」では体成分分析装置InBodyも導入され、各年齢層に適した筋トレ、エアロビクス、ストレッチの器材が置かれている。

撮影／曽信耀 撮影／曽信耀 鼓山運動センターは、朝6時から夜10時まで開館中。開放的で使いやすく、どの世代にも適したこの場所は、市民の散歩や交流の場としても最適で、近隣の介護施設や非営利幼稚園とともに地域の生活に溶け込みつつある。

撮影／曽信耀

鼓山運動センター

所在地：高雄市鼓山区雄峰里桃子園路1号