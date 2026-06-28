タイボアン族の故郷に響く古謡の調べ
【◎文/李暁萍 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/李暁萍 ◎写真提供/大満舞踊団、高雄市政府文化局】
小林村の出身者にとって、「大満舞踊団」は故郷へとつながる道だ。小林村は2009年に起こった「八八水害」により壊滅的な被害を受け、住民たちは他の土地へ移住した後も、空虚感と不安にさいなまれた。王民亮さんは、自分たちの文化を取り戻すため、故郷の地へ戻り舞踊団を設立した。団名にはタイボアン族の「タイボアン」と閩南語の発音が近い「大満」を採用し、歌と踊りで互いに寄り添い、悲しみの谷底から抜け出し、部族のつながりを取り戻そうと部族の人たちに呼び掛けた。
水害による文化の断絶は深刻だったが、舞踊団は各地に残る古謡と祭儀を積極的に収集した。団員の潘品岑さんは、部族の古い言葉に苦労しつつも、高齢の出身者による吟唱を電話口で何度も聞いて記録した。おなじく団員の羅潘春美さんは、伝統舞踊や料理などの文化や生活の知恵を若者に伝える中で、リズムのある生活を取り戻していった。
こうした継承の背景には、女性たちの力強い働きがあった。団員の多くは母親で、子どもや家族のサポートで忙しい生活の隙間を縫って歌の練習を続けた。団員は互いに子どもを預け、子どもたちは古謡の旋律の中で成長した。張恵慈さんを始めとする多くの女性が、母親や協会の仕事など複数の役割を同時にこなし、ときに柔軟にときに力強く村の人々を守り支えた。
文化の種が芽吹いて成長の軌道に乗り、生活の一部となれば、もう保護されるだけの存在ではない。大満舞踊団で発揮された女性の力が文化の担い手となる。人々の記憶が歌声となり、失われた集落の音楽と舞踊が新たな故郷を織り上げる。
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