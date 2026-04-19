伝統と潮流が融合する舞台！ 廟のコンサート経済学

【◎文/李瑰嫻 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/Kito、頼建宇 ◎写真提供/高雄市立歴史博物館、高雄市政府新聞局】

廟前の広場で行われる陣頭演武は、道教の迎神や巡礼の祭事において最も目を引く演目であるだけでなく、近年では信仰と娯楽、産業振興を兼ねた舞台演出へと発展してきた。銅鑼や太鼓が鳴り響き、刀やこん棒が入り乱れる中、新しい感覚の舞踊や音楽、武術の要素が融合する。音と光の設計、電子ギターと銅鑼や太鼓の掛け合いは見事で、まるで神明に捧げるコンサートのようだ。

高雄市内門区の「振宗芸術団」もこのような転換に力を入れてきた。団長の方宗寅さんは幼い頃から父親に陣頭演武を習い、17歳の時に振宗芸術団を設立した。当団では「宋江陣」を中心として、獅子舞や龍舞、八家将、官将首、鼓陣などにも演目を広げ、長期的な訓練を行っている。また、陣頭の芸術化を推進し、台湾で初めて女子八家将のチームも結成した。女子八家将は伝統の歩陣と神将の枠組みをベースとした舞踊と武術の融合、顔の半分だけの化粧と華麗な衣装、ロックの要素を加えた新たな編曲など、斬新な試みが評価され、海外公演ツアーにも招待された。

方宗寅さんは、「陣頭だけに頼っていては、長く続かない」と語る。コロナ禍で公演が全て中止となった際には、会場設営、マーケティング、宴席ケータリング等の多角的経営に乗り出し、学校との連携を進め、外国籍の学生たちへの宋江陣の指導などにも積極的に取り組んだ。成果発表会の舞台に出演した外国籍の学生は、地元の信仰文化を自ら体験することができた。

「新たな試みは、技をひけらかすためではなく、文化の存続のためです」と方宗寅さんは語る。「神明コンサート」の試みは、台湾民俗史の1ページに「陣頭演武の経済学」という新たな内容を記すことになるだろう。