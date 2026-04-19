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甲仙区の「猫元年」計画 ～アートで猫とかくれんぼ～

聯合新聞網／ Love Kaohsiung

【◎文/李暁萍　◎翻訳/有田夏子　◎撮影/Cindy Lee、黄敬文】

　高雄市甲仙区は、台湾南部を東西に横断する「南横公路」の西端に位置し、タロイモやたけのこ、梅などの特産品で有名だ。そんな甲仙区が2025年、アート企画「猫元年」により、ひそかな変貌をとげた。

　甲仙の町には猫が多いわけではないのに、なぜ猫が主役になったのだろう？甲仙イメージ商圏促進会の林瑋凌理事長によれば、甲仙と猫との縁は1970～1980年代にさかのぼる。当時、甲仙の路地裏では住民が猫に餌をやり、子どもと猫がたわむれる光景がよく見られた。この「路地裏と猫」という子ども時代の忘れられない記憶をテーマとして、2015年、地元の住民と学校の協力によりストリートアートが創作され、「猫巷」と呼ばれるユニークな路地が生まれた。2025年の計画はこれをアップグレードする試みであり、商圈促進会の黄琮駿顧問によれば、そのコンセプトは「猫のいない町で、猫の物語を語る」ことで、住民の集団的な記憶から飛び出した猫たちが町のシンボルとなり、旅人たちの足を引き留め、町の探索へいざなうというものだ。

　林瑋凌理事長が発起した「猫元年」に、グラフィティアーティストグループCITYMARXが協力し、多くの国際的アーティストが招待された。そして、オランダ出身のFleksとフランス出身のDoomによる「ゴジラ猫」「最もクールな町」、台湾出身のCOLASAとMr.Ogay黒鶏の共作による「百猫図」、香港出身のSINICによる「猫開花富貴」など、数々の作品が生みだされた。創作期間中には、地元住民がアーティストにお茶やお菓子をふるまうなど、言語の壁を超えた交流が広まり、心のふれあいと芸術が共鳴する場面も見られた。

　作品が並ぶ甲仙商圏から忠孝路と林森路の交差点までのエリアは、旅人たちが猫の足跡をたどりながら山間の町の物語に触れることができる新たな散策コースとなっている。

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