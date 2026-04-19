高雄に広がる推し活の熱気 センイルカフェからライトアップまで
【◎文/蘇宇翎 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/Carter ◎写真提供/高雄市政府文化局】
「高雄へようこそ！」高雄MRTの構内ではアーティストの録音した放送が鳴り響き、高雄流行音楽センターが推し色のイルミネーションに輝く。推し活の熱気は今やコンサート会場を飛び出し、都市の路地裏や町灯りにも浸透している。スターを応援する気持ちを大切にする高雄では、推し活の高まりとともに、韓国発祥の「センイルカフェ（誕生日カフェ）」文化も根付きはじめた。
「Un Bon Café」と「Naughty Ｇirl」は、どちらもファンの間の口コミで人気が広まったセンイルカフェだ。アイドルの誕生日が近づくと、ファンがカフェを貸し切りにし、アイドルの写真やポスター、立ち絵パネルを設置して、アイドルの楽曲を店内に流す。カフェがアイドルのミニ展示場に変身し、ファン同士の交流スペースになる。
推し活歴10年のМさんは、スターを応援するためコレクショングッズを展示するだけでなく、指定金額の購入でカードなどの小物を贈呈している。最近ではインタラクティブな体験を追求し、アイドル語録をもとにおみくじを設計している。これを受け取ったファンは、遠くにいるアイドルと対話をしているような気持ちになれる。
「好き」の気持ちがカフェからあふれ出て、都市をイルミネーションで飾りつける。ファンのエネルギーが高雄の新たな風景を作り出しているのだ。高雄では2025年以降だけでも100回以上のコンサートが開催され、42億元の経済的価値を生み出し、町中のファンたちの気持ちを明るく照らしている。
もっと読む…(Love Kaohsiung 愛・高雄 英日版トップページへ)
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。