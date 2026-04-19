高雄に広がる推し活の熱気 センイルカフェからライトアップまで

【◎文/蘇宇翎 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/Carter ◎写真提供/高雄市政府文化局】

「高雄へようこそ！」高雄MRTの構内ではアーティストの録音した放送が鳴り響き、高雄流行音楽センターが推し色のイルミネーションに輝く。推し活の熱気は今やコンサート会場を飛び出し、都市の路地裏や町灯りにも浸透している。スターを応援する気持ちを大切にする高雄では、推し活の高まりとともに、韓国発祥の「センイルカフェ（誕生日カフェ）」文化も根付きはじめた。

「Un Bon Café」と「Naughty Ｇirl」は、どちらもファンの間の口コミで人気が広まったセンイルカフェだ。アイドルの誕生日が近づくと、ファンがカフェを貸し切りにし、アイドルの写真やポスター、立ち絵パネルを設置して、アイドルの楽曲を店内に流す。カフェがアイドルのミニ展示場に変身し、ファン同士の交流スペースになる。

推し活歴10年のМさんは、スターを応援するためコレクショングッズを展示するだけでなく、指定金額の購入でカードなどの小物を贈呈している。最近ではインタラクティブな体験を追求し、アイドル語録をもとにおみくじを設計している。これを受け取ったファンは、遠くにいるアイドルと対話をしているような気持ちになれる。

「好き」の気持ちがカフェからあふれ出て、都市をイルミネーションで飾りつける。ファンのエネルギーが高雄の新たな風景を作り出しているのだ。高雄では2025年以降だけでも100回以上のコンサートが開催され、42億元の経済的価値を生み出し、町中のファンたちの気持ちを明るく照らしている。