「野森動物学校」が開校！ 動物とふれあい生態を学ぼう

【◎文/李暁萍 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/Cindy Lee、黄敬文、Carter ◎挿絵提供/野森動物学校】

ミーアキャットの目の周りが黒いのは、天然のサングラスなんだって？ナマケモノはどれほど遅いの？そんな疑問があれば、本を読むだけでなく、「野森動物学校」の動物先生に尋ねることもできる。

「野森動物学校」は、高雄市の内門紫竹寺の南側の山林にあり、「内門観光レジャー園区」の跡地に作られた。長年の準備期間を経て、高雄市政府観光局の委託する専門家チーム「野森代夫」の運営により、命の教育、動物の保護、地元文化をテーマとする東高雄の新たなスポットが誕生した。

ミーアキャット、ナマケモノ、カピバラ、オグロプレーリードッグ、ファラベラ種の馬、ヴァレーブラックノーズ種の羊は、みんな動物の先生たち。飼育員の引率のもと、少人数のグループで動物の生活エリアに入り、順番で見張りをするミーアキャット、モグラの土堀りの様子を間近に観察し、カピバラと交流する。ここには動物と人を隔てる無機質な檻やガラスの窓はなく、生き生きとした本物のふれあいが可能だ。

アカギツネとホッキョクギツネが1000坪近い生息エリアを自由に駆け回る南台湾で唯一の「キツネの谷」や、訓練されたモモアカノスリが空を自在に滑空する猛禽類の放し飼いエリアも、動物学校の目玉施設だ。屋外のキッチンカーではピザや軽食、スイーツなどが売られている。食事の後は、子どもたちの大好きな「森育冒険村」で思いきり遊ぼう。

野森動物学校

公式サイト https://yessen.com.tw/