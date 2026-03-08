山間の一泊旅行 花畑の町へ

【◎文/李暁萍 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/Cindy Lee】

高雄の山間の町は、冬でも日差しが暖かい。杉林区のカラフルな花畑から旅を始めて、小さな町を散策し、創業60年の老舗「進香餅舖」へ。夜は六亀区と美濃区の境にある「星空幽谷レジャーキャンプ農荘」で星空と共に眠り、尾寮山の朝日で目覚める。山間の町のゆったりとした生活リズムで、身も心も暖かくほぐれる。

毎年晩冬から初春は、杉林区がもっとも美しい季節。この時期、百日草やひまわり、コスモスなどが咲く月光山のふもとは、台湾南部最大の花畑になる。桃色、薄紅色、オレンジ色の花々が風に揺れ、大地にたゆたう極彩色の帯のよう。2月中旬のベストシーズンには、柔らかな陽光が花びらを明るく縁どる。花見の後は、百年の歴史をもつ「黄家伙房」に足を延ばし、素朴な山の幸を賞味してみては。

創業60年の「進香餅舖」には、地元の人に愛される懐かしのお菓子がたくさん。職人の田雲程さんは、客家人の祭祀や行事に欠かせない供え物である「糖塔」や「鳳片糕」など、今では失われつつある伝統製法を受け継ぎ、大切な伝統文化を守り続けている。

「星空幽谷レジャーキャンプ露營農荘」は、受け入れ人数の制限と低開発の方針により、手つかずの自然を守っている。早朝は尾寮山の柔らかな陽光に包まれて、花畑や星空など、山の思い出が温かく思い起こされる。

☉高雄市杉林区公所

Facebook： 高雄市山林區公所

☉進香餅舖

所在地：高雄市杉林区山仙路141号

☉星空幽谷休閒露營農莊

所在地：高雄市六亀区三民路107号