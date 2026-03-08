海辺の新ランドマークが誕生！ 「FOCUS 13 サンゴ広場」

【◎文/蘇宇翎 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/黄敬文、Carter ◎挿絵提供/FOCUS 13】

高雄流行音楽センターの敷地内にある「FOCUS 13 サンゴ広場」でプレオープンが始まった。エントランス付近では、オリジナルキャラクター「浪子」の青色の大きな像が風にゆられ、まるで道行く人々に手を振っているかのようだ。

アート・工芸品・ライフスタイル雑貨のオリジナルブランド「focus in SELECT」では、「CREATOR Waves」をテーマとして、10名のクリエイターが協働で創作にあたっている。線画で港のランドマークを描くB6 速写男、南国らしい発想やテンポを表現するKINGJUN、包大山製作所、林彦良、港町高雄の日常的な感性を捉えるSquare Studio、1G、Macaron TOE、文字とイラストで心の声やリラックスした雰囲気を表現する陳威廷、阿旭寫字公司、Bopomooによる作品のほか、韓国のアーティストJung Jisookのデザインによるメインビジュアルキャラクター「浪子」のグッズも取り扱っており、鮮やかさと多様性、クリエイティブなエネルギーが感じられるお店だ。

飲食店も注目されており、鰻料理チェーン店「鰻魚日記」の新系列店「鰻悠」では、低温でじっくりと焼き上げ、繊細な食感と油の香りを残した養殖のニホンウナギが看板料理だ。FULA COFFEEの階段席では、室内外の景観が一体となり、美しい海の景色がどこまでも見える。また、「海の味」にインスピレーション得て開発された高雄限定の明太子バスクケーキなど、港町高雄らしい料理も楽しめる。

展示作品の選定から、窓辺の景色、美味しい料理まで、FOCUS 13サンゴ広場では、そこかしこに高雄の港町の息吹が感じられる。訪れるたびに新たなライフスタイルが発見され、何度も足を運びたくなる港町のランドマークだ。

FOCUS 13 サンゴ広場

所在地：高雄市苓雅区海辺路110号