快訊

WBC最帥外援！「費仔」費爾柴德「顏值、實力全在線」還有超正金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

消失8年露面！張宇與眾多星友資助袁惟仁 不捨弔唁：對他來講是解脫

海辺の新ランドマークが誕生！ 「FOCUS 13 サンゴ広場」

聯合新聞網／ Love Kaohsiung

【◎文/蘇宇翎　◎翻訳/有田夏子　◎撮影/黄敬文、Carter　◎挿絵提供/FOCUS 13】

　高雄流行音楽センターの敷地内にある「FOCUS 13 サンゴ広場」でプレオープンが始まった。エントランス付近では、オリジナルキャラクター「浪子」の青色の大きな像が風にゆられ、まるで道行く人々に手を振っているかのようだ。

　アート・工芸品・ライフスタイル雑貨のオリジナルブランド「focus in SELECT」では、「CREATOR Waves」をテーマとして、10名のクリエイターが協働で創作にあたっている。線画で港のランドマークを描くB6 速写男、南国らしい発想やテンポを表現するKINGJUN、包大山製作所、林彦良、港町高雄の日常的な感性を捉えるSquare Studio、1G、Macaron TOE、文字とイラストで心の声やリラックスした雰囲気を表現する陳威廷、阿旭寫字公司、Bopomooによる作品のほか、韓国のアーティストJung Jisookのデザインによるメインビジュアルキャラクター「浪子」のグッズも取り扱っており、鮮やかさと多様性、クリエイティブなエネルギーが感じられるお店だ。

　飲食店も注目されており、鰻料理チェーン店「鰻魚日記」の新系列店「鰻悠」では、低温でじっくりと焼き上げ、繊細な食感と油の香りを残した養殖のニホンウナギが看板料理だ。FULA COFFEEの階段席では、室内外の景観が一体となり、美しい海の景色がどこまでも見える。また、「海の味」にインスピレーション得て開発された高雄限定の明太子バスクケーキなど、港町高雄らしい料理も楽しめる。

　展示作品の選定から、窓辺の景色、美味しい料理まで、FOCUS 13サンゴ広場では、そこかしこに高雄の港町の息吹が感じられる。訪れるたびに新たなライフスタイルが発見され、何度も足を運びたくなる港町のランドマークだ。

FOCUS 13 サンゴ広場

所在地：高雄市苓雅区海辺路110号

もっと読む…(Love Kaohsiung 愛・高雄 英日版トップページへ)

Love Kaohsiung

追蹤

相關新聞

Up-Close Animal Encounters in Yessen Animal School!

　Did you know that the dark rings around a meerkat's eyes serve as natural “sunglasses”? Have you ever wondered just how slow a sloth really is? Such questions don't have to be answered only through textbooks. At Neimen's Yessen Animal School（野森動物學校）, visitors learn through firsthand observation and interaction with the animals.

Weekend Getaway in Kaohsiung's Mountain Towns

　During the winter months, mountain towns near Kaohsiung attract visitors seeking sunny, natural weekend escapes. Begin your trip in the Shanlin District, where, from late winter to early spring, flower fields burst with vibrant blooms of zinnias, sunflowers, and cosmos flowers that cover the foothi

Jiasian Cat Year: Reimagining Jiasian District Through Art and Memory

　Kaohsiung's Jiasian District（甲仙區）is the gateway to the Southern Cross-Island Highway（南橫公路）, a spectacular high-altitude road connecting the southwest of Taiwan with Taitung in the east. Jiasian itself has long been known for its taro, bamboo shoots, and plums. In 2025, however, the district gradually reinvented itself through the Jiasian Cat Year Project.

FOCUS 13 Coral Plaza Makes Its Debut

　FOCUS 13 Coral Plaza, a new highlight within the Kaohsiung Music Center（高雄流行音樂中心）, recently held its soft opening. At the entrance, the large blue IP character Lang Zi（浪子）sways gently in the breeze, as if waving to passersby and inviting visitors to step inside and explore.

Kaohsiung Lantern Festival Lights Up the City with Heroic Spirit

This year's Kaohsiung Wonderland（高雄冬日遊樂園）takes place from February 7 to March 1 at the Kaohsiung harbor. Departing from the cute style of previous years, the festival is welcoming a heavyweight star: Legendary Japanese hero character Ultraman（超人力霸王）, who's now celebrating his 60th anniversary, is bringing passionate and heroic energy to the port city.

「野森動物学校」が開校！ 動物とふれあい生態を学ぼう

　ミーアキャットの目の周りが黒いのは、天然のサングラスなんだって？ナマケモノはどれほど遅いの？そんな疑問があれば、本を読むだけでなく、「野森動物学校」の動物先生に尋ねることもできる。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。