愛河湾にヒーローが終結！ 英雄たちの光が照らす「高雄ランタン祭り」

【◎文/蘇宇翎 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/黄敬文、曽信耀】

今年の「高雄冬の遊園地」は、2月7日から3月1日まで高雄港で開催される。昨年までの可愛いスタイルから一変し、今年の主役は重量級。60週年を迎える日本のヒーロー・ウルトラマンが高雄港に登場し、港町に熱血パワーを送り込む。

初代ウルトラマンとウルトラマンティガが巨大な水上バルーンになり、高雄流行音楽センターのWave TowersとCoral Zoneにそびえたつ。昼間はヒーローの英姿、夜は光と影のイルミネーションと写真映えもばっちり。大人も子どももイベント限定「ウルトラマン・ランタン」を手に、共に祭りを盛り上げよう。

陳其邁高雄市長は、「街の運営は、医療、消防、清掃や災害復旧などの現場で汗を流す多くの人々の努力に支えられている。地球を守るウルトラマンと同じく、この街のために黙々と貢献する“無名のヒーロー”たちに敬意を表したい」と語った。

高雄港の16～18埠頭の「親子ランド」では、遊具やキャラクターグリーティング、舞台イベント、マルシェやポップアップストアなど、来場者を引き付ける楽しいアトラクションがたくさん。

また、イベントテーマに合わせて装飾されたライトレール、バス、渡し船の３大交通機関も、「移動するエキシビション」として高雄の街を彩る。乗客たちは「光」とともに都市を駆け抜け、ヒーローと一緒にみんなの希望を守る。