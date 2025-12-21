くつろぎの時間・林園の一日散策

【◎文/蔡蜜綺 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/黄敬文、Carter】

都市の喧騒に疲れたなら、ぜひ林園区を散策してみよう。ここには日本式家屋の史跡を中心とした「小京都」と呼ばれるエリア、生態系の豊かな湿地公園、そして地元で老舗の鴨肉飯の店など、多くのみどころがある。

撮影/黄敬文 我々はまず、史跡「原頂林仔辺警察官吏派出所」を訪れた。ここは昔1898年に設立された林園最古の派出所跡である。緑あふれる敷地内には、日本統治時代に建てられたレンガ造りの庁舎、木造宿舎、澎湖諸島のサンゴ礁石で採れる石灰石で作られた防空洞などの建物が残されている。どこを撮影しても日本の古い町並みを思わせる光景から、「小京都」と呼ばれ人気のエリアである。

撮影/Carter お昼近く、地元で子どもから大人まで広く愛される「蘭姐鴨肉飯」に立ち寄った。こんがり焼けた鴨肉の香りが立ち上る店内で、程よくカットされた鴨肉と黄金色のにんにく片がのった鴨肉飯に、ついつい箸が止まらない。ジューシーな鴨肉の単品も、おろし生姜と甘だれが風味を添えるおすすめの一品だ。

撮影/Carter 午後は、大自然で心身をリフレッシュ。生態系豊かな「林園海洋湿地公園」には、多くの種類の鳥や魚、蝦や蟹などが生息するほか、ヒルギダマシを主な樹種とするマングローブ林があり、カメラ好きにはたまらない場所だ。毎年9月から翌春の5月までは、台湾でも珍しいサカサクラゲの一種「カシオペア・アンドロメダ」が見られることもあるので、ぜひじっくりと観察してみてほしい。

☉原頂林仔辺警察官吏派出所

所在地：高雄市林園区福興街97号

☉蘭姐鴨肉飯

所在地：高雄市林園区文化街143号

☉林園海洋濕地公園

所在地：高雄市林園区半廓路

撮影/黄敬文