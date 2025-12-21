快訊

朋友初訪1夜市驚呼「太大了！」 在地人揭真實坪數：逛到鐵腿

救援傷者...台大醫父女檔找到了 蔣萬安下午親赴轉達感謝

くつろぎの時間・林園の一日散策

聯合新聞網／ Love Kaohsiung
撮影/黄敬文
撮影/黄敬文

【◎文/蔡蜜綺　◎翻訳/有田夏子　◎撮影/黄敬文、Carter】

　都市の喧騒に疲れたなら、ぜひ林園区を散策してみよう。ここには日本式家屋の史跡を中心とした「小京都」と呼ばれるエリア、生態系の豊かな湿地公園、そして地元で老舗の鴨肉飯の店など、多くのみどころがある。

撮影/黄敬文
撮影/黄敬文
　我々はまず、史跡「原頂林仔辺警察官吏派出所」を訪れた。ここは昔1898年に設立された林園最古の派出所跡である。緑あふれる敷地内には、日本統治時代に建てられたレンガ造りの庁舎、木造宿舎、澎湖諸島のサンゴ礁石で採れる石灰石で作られた防空洞などの建物が残されている。どこを撮影しても日本の古い町並みを思わせる光景から、「小京都」と呼ばれ人気のエリアである。

撮影/Carter
撮影/Carter
　お昼近く、地元で子どもから大人まで広く愛される「蘭姐鴨肉飯」に立ち寄った。こんがり焼けた鴨肉の香りが立ち上る店内で、程よくカットされた鴨肉と黄金色のにんにく片がのった鴨肉飯に、ついつい箸が止まらない。ジューシーな鴨肉の単品も、おろし生姜と甘だれが風味を添えるおすすめの一品だ。

撮影/Carter
撮影/Carter
　午後は、大自然で心身をリフレッシュ。生態系豊かな「林園海洋湿地公園」には、多くの種類の鳥や魚、蝦や蟹などが生息するほか、ヒルギダマシを主な樹種とするマングローブ林があり、カメラ好きにはたまらない場所だ。毎年9月から翌春の5月までは、台湾でも珍しいサカサクラゲの一種「カシオペア・アンドロメダ」が見られることもあるので、ぜひじっくりと観察してみてほしい。

☉原頂林仔辺警察官吏派出所

所在地：高雄市林園区福興街97号

☉蘭姐鴨肉飯

所在地：高雄市林園区文化街143号

☉林園海洋濕地公園

所在地：高雄市林園区半廓路

撮影/黄敬文
撮影/黄敬文

撮影/黄敬文
撮影/黄敬文
もっと読む…(Love Kaohsiung 愛・高雄 英日版トップページへ)

Love Kaohsiung

追蹤

延伸閱讀

高雄沿海違規籠具 茄萣、永安與彌陀查獲394個

薑母鴨沒人吃肉？大票人抱怨「超難咬」 老饕曝關鍵：煮錯了

高雄市議員明年底才選 坊間已有綠營參選人婚外情黑函

高雄林園台17道路工程出車禍 轎車跌落工區釀1傷

相關新聞

くつろぎの時間・林園の一日散策

都市の喧騒に疲れたなら、ぜひ林園区を散策してみよう。ここには日本式家屋の史跡を中心とした「小京都」と呼ばれるエリア、生態系の豊かな湿地公園、そして地元で老舗の鴨肉飯の店など、多くのみどころがある。

イラストレーターがご案内：欧佩玲の高雄散步地図

幼い頃から絵を描くことが大好きだったというイラストレーターの欧佩玲さん。学生時代を高雄で過ごし、その後も高雄で仕事をしながら成長してきた彼女の創作スタイルは、日常生活に密接に根ざしている。彼女は今年、「2026年高雄手書きカレンダー」のイラストレーターに抜擢され、都市の印象を美しいアートとして描き出す。

果嶺自然公園で生態散歩～草原・湖・鳥による緑の饗宴～

草原に朝日が降り注ぎ、そよかぜが月橘の花を揺らし、赤いくちばしのバンが水草の間を泳いでいる。高雄ゴルフ場跡地に建造された「高雄果嶺自然公園」が都市と自然を再び結びつける。

ゴルフ場が自然公園に生まれ変わった ～すべての人々に開かれた広大な緑地～

かつては高価な入場料が必要だったゴルフ場が、誰もが楽しめる「高雄果嶺自然公園」へと生まれ変わった。この70ヘクタールに及ぶ緑地の歴史は、第二次世界大戦後から語る必要がある。

Experiencing Linyuan's Unique Culture

Escape the hustle of city life and discover Linyuan's unique countryside charm, where wooden buildings reminiscent of Kyoto showcase a rich blend of Chinese and Japanese influences. The area also features a tranquil wetland park full of wildlife and local delicacies, including duck rice.

An Illustrator's Guide: Walking Through Ou Pei-ling's Kaohsiung Map

Since childhood, illustrator Ou Pei-ling（歐佩玲）has loved doodling. Growing up, studying, and working entirely in Kaohsiung has allowed her art to stay deeply rooted in everyday life. This year, she was invited to create the 2026 Kaohsiung Hand-Drawn Calendar, transforming her impressions of the city into artistic beauty.

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。