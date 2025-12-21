イラストレーターがご案内：欧佩玲の高雄散步地図

快訊

【◎文/蘇宇翎　◎翻訳/有田夏子　◎撮影/曽信耀　◎挿絵提供/欧佩玲】

　幼い頃から絵を描くことが大好きだったというイラストレーターの欧佩玲さん。学生時代を高雄で過ごし、その後も高雄で仕事をしながら成長してきた彼女の創作スタイルは、日常生活に密接に根ざしている。彼女は今年、「2026年高雄手書きカレンダー」のイラストレーターに抜擢され、都市の印象を美しいアートとして描き出す。

挿絵提供/欧佩玲
挿絵提供/欧佩玲
　午後の散歩は、欧佩玲さんにとって貴重なインスピレーションの源だ。彼女の散歩ルートには、港湾に巨大なクジラのようにそびえたつ高雄港旅運センターがある。中でもおすすめは、３階にある「海韻芸術広場」から地平線まで続く高雄の街並みや、港湾の壮大な景色を眺めることだ。クルーズ船が入港するとき、ここから甲板の旅行客に手を振るのが、日々の散歩でもっとも楽しいひとときだという。

挿絵提供/欧佩玲
挿絵提供/欧佩玲
　散歩や創作の合間には、素朴で温かな空間と、店主の心づくしの軽食やコーヒーが特徴のカフェ「頂加点心珈琲」でひと休み。彼女はよくここでミニケーキとアイスコーヒーを注文し、窓際の席で自分だけの午後の時間を楽しむ。

撮影/曽信耀
撮影/曽信耀
　欧佩玲さんのもう一つのお気に入りは、「鯨魚堤岸」の賑やかな景色だ。ジョギングやサイクルリングをする人々、ヨットや客船が描く水紋、水面をかすめて飛ぶ鳥たちのすべてが、港の景色に命を吹き込む。それから「中都願景橋」一帯の緑あふれる遊歩道も住宅や店が緑の木陰に融け込み、街の灯りがゆったりとしたテンポの生活を照らしだす大好きな散歩コースだという。日々の生活を構成する一つ一つのディテールが、彼女に創作のインスピレーションを与えている。

