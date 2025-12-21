果嶺自然公園で生態散歩～草原・湖・鳥による緑の饗宴～
【◎文/李暁萍 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/呉柏源、Cindy Lee】
草原に朝日が降り注ぎ、そよかぜが月橘の花を揺らし、赤いくちばしのバンが水草の間を泳いでいる。高雄ゴルフ場跡地に建造された「高雄果嶺自然公園」が都市と自然を再び結びつける。
公園の緑が澄清湖、双湖森林公園と金獅湖をリボンのようにつなぎあわせ、南台湾有数の生態回廊を形成している。「生息地のモザイク」を主なコンセプトとして設計された園内には、草原、池、林と丘が一体となった景観が広がる。草原ではシロガシラがのんびり散歩し、池ではアマサギなどの水鳥が水生植物の間に見え隠れする。小高い丘の上ではカンムリワシやカンムリオオタカが空を自在に旋回している。
かつてのゴルフコースが、今では動物たちの散歩道になった。ここではカンムリワシが餌をもとめて澄清湖から金獅湖へと滑空し、リスが林の間を駆け回り、植物の種子が動物たちに運ばれて広がっていく。エリアを超えた生物種の交流が実現すれば、地域全体としての生物多様性や土地に生息する生き物たちの保全につながる。
遊歩道を歩けば、植物が四季折々の景色を描き出す。春には月橘やモクセイの花が香り、夏には豊かな緑が茂り、秋には木綿が開花し、冬の落ち葉が詩的な風情を添える。
現在、この緑にあふれたエリアが、市民に親しまれる自然教室となった。園では参観規制や生態系への影響を抑えた施設設計により、生態系と観光の両立を図っている。また、市民に持続可能な環境の大切さを理解してもらうため、生態ガイダンスも行っており、「鳥を撮影する際には近づきすぎないように」と自ら注意を呼び掛ける市民もいる。観光客が自然の保護者になり、人と自然の関係に変化が生まれる。それは生態教育の最も大切な成果でもある。
もっと読む…(Love Kaohsiung 愛・高雄 英日版トップページへ)
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言