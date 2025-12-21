快訊

朋友初訪1夜市驚呼「太大了！」 在地人揭真實坪數：逛到鐵腿

救援傷者...台大醫父女檔找到了 蔣萬安下午親赴轉達感謝

ゴルフ場が自然公園に生まれ変わった ～すべての人々に開かれた広大な緑地～

聯合新聞網／ Love Kaohsiung
撮影/曽信耀
撮影/曽信耀

【◎文/李暁萍　◎翻訳/有田夏子　◎撮影/曽信耀】

　かつては高価な入場料が必要だったゴルフ場が、誰もが楽しめる「高雄果嶺自然公園」へと生まれ変わった。この70ヘクタールに及ぶ緑地の歴史は、第二次世界大戦後から語る必要がある。

　1961年、当時の陳啓川高雄市長が「大貝湖」（現在の澄清湖）のそばにあるこの土地を高雄ゴルフ場の建設地に選定、後に国際レベルのゴルフ場が完成した。その後、ここは台湾外交で重要な役割を果たし、日本の岸信介首相やアメリカ第七艦隊の将校もここを訪れた。

　時代は移り変わり、高雄ゴルフ場は2000年から民間に貸し出されたが、2024年から再び高雄市政府の管理下に置かれることとなった。そして2025年10月10日、この土地は「高雄果嶺自然公園」として生まれ変わった。「果嶺」は中国語でグオリンと読むが、これは高雄ゴルフ場の「グリーン」を象徴し、「自然」には万物が共存する生命力という意義が込められており、「環境正義、全民共有」という理念を体現している。

　園内にはもとの地形を生かした2.7キロメートルの遊歩道があり、2600株以上の高木も残された。公園は澄清湖、双湖森林公園、金獅湖をつなぎ合わせ、高雄で最大の緑の回廊を形成している。園内ではこれまでにカンムリワシやカンムリオオタカ、コウライウグイスを含む53種の鳥類が記録されるなど、豊富な生態系が存在し、市民の自然学習に最適な場所である。

　果嶺自然公園が一般公開されて以降、SNSには来訪者の写真が次々と載せられ、都市と自然、人々のつながりが広がっている。

もっと読む…(Love Kaohsiung 愛・高雄 英日版トップページへ)

Love Kaohsiung

追蹤

延伸閱讀

高雄七旬婦駕車失控逆向衝撞 機車母子遭夾…母當場無呼吸

影／轉接、變造電話大本營！台東警破設高雄IP-PBX詐騙電話機房

南北兩樣情！高雄白天最高26度 網揭「最冷的地方」答案讓人笑翻

緝毒犬「可樂」助高雄刑大立功 曾搜索毒品工廠

相關新聞

くつろぎの時間・林園の一日散策

都市の喧騒に疲れたなら、ぜひ林園区を散策してみよう。ここには日本式家屋の史跡を中心とした「小京都」と呼ばれるエリア、生態系の豊かな湿地公園、そして地元で老舗の鴨肉飯の店など、多くのみどころがある。

イラストレーターがご案内：欧佩玲の高雄散步地図

幼い頃から絵を描くことが大好きだったというイラストレーターの欧佩玲さん。学生時代を高雄で過ごし、その後も高雄で仕事をしながら成長してきた彼女の創作スタイルは、日常生活に密接に根ざしている。彼女は今年、「2026年高雄手書きカレンダー」のイラストレーターに抜擢され、都市の印象を美しいアートとして描き出す。

果嶺自然公園で生態散歩～草原・湖・鳥による緑の饗宴～

草原に朝日が降り注ぎ、そよかぜが月橘の花を揺らし、赤いくちばしのバンが水草の間を泳いでいる。高雄ゴルフ場跡地に建造された「高雄果嶺自然公園」が都市と自然を再び結びつける。

ゴルフ場が自然公園に生まれ変わった ～すべての人々に開かれた広大な緑地～

かつては高価な入場料が必要だったゴルフ場が、誰もが楽しめる「高雄果嶺自然公園」へと生まれ変わった。この70ヘクタールに及ぶ緑地の歴史は、第二次世界大戦後から語る必要がある。

Experiencing Linyuan's Unique Culture

Escape the hustle of city life and discover Linyuan's unique countryside charm, where wooden buildings reminiscent of Kyoto showcase a rich blend of Chinese and Japanese influences. The area also features a tranquil wetland park full of wildlife and local delicacies, including duck rice.

An Illustrator's Guide: Walking Through Ou Pei-ling's Kaohsiung Map

Since childhood, illustrator Ou Pei-ling（歐佩玲）has loved doodling. Growing up, studying, and working entirely in Kaohsiung has allowed her art to stay deeply rooted in everyday life. This year, she was invited to create the 2026 Kaohsiung Hand-Drawn Calendar, transforming her impressions of the city into artistic beauty.

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。