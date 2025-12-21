ゴルフ場が自然公園に生まれ変わった ～すべての人々に開かれた広大な緑地～

【◎文/李暁萍 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/曽信耀】

かつては高価な入場料が必要だったゴルフ場が、誰もが楽しめる「高雄果嶺自然公園」へと生まれ変わった。この70ヘクタールに及ぶ緑地の歴史は、第二次世界大戦後から語る必要がある。

1961年、当時の陳啓川高雄市長が「大貝湖」（現在の澄清湖）のそばにあるこの土地を高雄ゴルフ場の建設地に選定、後に国際レベルのゴルフ場が完成した。その後、ここは台湾外交で重要な役割を果たし、日本の岸信介首相やアメリカ第七艦隊の将校もここを訪れた。

時代は移り変わり、高雄ゴルフ場は2000年から民間に貸し出されたが、2024年から再び高雄市政府の管理下に置かれることとなった。そして2025年10月10日、この土地は「高雄果嶺自然公園」として生まれ変わった。「果嶺」は中国語でグオリンと読むが、これは高雄ゴルフ場の「グリーン」を象徴し、「自然」には万物が共存する生命力という意義が込められており、「環境正義、全民共有」という理念を体現している。

園内にはもとの地形を生かした2.7キロメートルの遊歩道があり、2600株以上の高木も残された。公園は澄清湖、双湖森林公園、金獅湖をつなぎ合わせ、高雄で最大の緑の回廊を形成している。園内ではこれまでにカンムリワシやカンムリオオタカ、コウライウグイスを含む53種の鳥類が記録されるなど、豊富な生態系が存在し、市民の自然学習に最適な場所である。

果嶺自然公園が一般公開されて以降、SNSには来訪者の写真が次々と載せられ、都市と自然、人々のつながりが広がっている。