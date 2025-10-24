快訊

聯合新聞網／ Love Kaohsiung
撮影/黄敬文
撮影/黄敬文

【◎文/李瑰嫻　◎翻訳/有田夏子　◎撮影/黄敬文】

　MRT「世運」駅の近く、古跡「中油宏南宿舍」の敷地内にある木造の連棟式建築「六燃丁種宿舍」では今年ついに修復が完了し、建物を囲っていた高い塀が取り払われ、一般参観客に開放された。1940年代における台湾経済の躍進を象徴するこの建物は、過去80年間、数世代にわたる「中油」（※旧称「中国石油」の略称、改名後の現社名は「台湾中油」）の職員にとっては共通の思い出が残された場所でもある。

　第二次世界大戦中、日本政府は台湾に海軍の第六燃料工場を建設し、その本部を高雄に設立した。その際、士官や技術者のために甲、乙、丙、丁の四種類の宿舎が建設され、そのうち丁種は二棟続きの木造家屋だった。戦後、この海軍第六燃料工場（六燃）高雄本部は、高雄煉油工場と改名され、中国石油に接収された。中油の職員たちは、昼間は台湾工業の発展のために働き、夜はこれらの宿舎で家族と暮らした。

　丁種宿舍は独特の木造構造を有することから、2014年に高雄市の指定古跡に認定され、台湾中油がシロアリなどの難題を克服しながら、三年にわたる修復を完了した。屋内には古い家具や写真が展示され、まるで往時にタイムスリップしたかのようだ。

　屋内では、国立科学工芸博物館の協力により「建物が語る」プロジェクションアートが企画され、宿舎の歴史や建築技術などを楽しく学ぶことができる。屋外では、かつて病院やプールなどが配置されていた生活エリア、樹々の生い茂る緑の天蓋、木の窓枠など、レトロ感たっぷりな光景が広がっている。昔懐かしい「梅花アイス」は、中油の売店で売られていた人気商品だ。

　六燃丁種宿舍には、台湾の工業化の歴史や、当時の生活文化の息吹が残されている。静けさの中、台湾と高雄の物語に耳を傾けてみよう。

中油職員思い出のレトロスポット 「六燃丁種宿舍」

