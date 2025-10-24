縁結びの神様 「月下老人」 への参拝ガイド

【◎文/蔡蜜綺 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/Carter】

旧暦8月15日といえば中秋節が有名だが、実は赤い糸を結びつける良縁の神様「月下老人」の誕生日でもあることから、良縁を求めて月下老人に参拝するのに最適の時期だとされている。

鳳邑双慈殿 (撮影：Carter)

鳳邑双慈殿 (撮影：Carter) 近年では恋人や結婚相手との出会いだけではなく、円満な結婚生活、人生や仕事における良縁、さらにはコンサートチケットの当選をお願いする人もいるなど、古来の信仰と現代生活との融合が見られる。

高雄にも月下老人を祀る有名な廟がいくつかあり、それぞれの特色で参拝客の人気を集めている。高雄関帝廟では、月下老人に参拝する前に、廟の主神である関帝聖君にもご挨拶が必要だ。お供え物には「姻縁合和金」と書かれた月下老人専用のお札や赤い糸のほか、甘いご縁を願って飴やお菓子を供える人も多い。

観音菩薩と媽祖神を主神とする鳳邑双慈殿では、主神が女性の神様であることから、とくに女性への庇護が手厚いことで知られている。この廟の特色は、参拝時に「縁粉」と呼ばれる良縁の粉を用いることであり、男性がこの粉を喉に付けると言葉づかいが良くなり、女性がこの粉を両頬に付けると優しい性格になると言われている。また、廟前にある「許願亭」では、願い事を書いたお札を掛けることができる。

高雄関帝廟 (撮影：Carter) 台北の霞海城隍廟から分祀された高雄市霞海城隍廟では、主神である城隍神のほかに月光老人も祀られており、参拝客は「因縁灯」を灯し、「平安符」のお守りを受け取り、恋愛の成就や幸せな未来を願う。また、城隍夫人の「馭夫鞋」（夫を手懐ける靴）は「幸福靴」とも呼ばれ、円満な結婚生活のお守りとして人気がある。

誠実に祈れば、願いはきっとかなう。今年の中秋は満月を眺めつつ、月下老人に恋人や仕事、推し活での良縁をお祈りしてみては？