ペットと仕事へ！高雄の新たな職場風景

聯合新聞網／ Love Kaohsiung
撮影：曽信耀
撮影：曽信耀

【◎文/蘇宇翎　◎翻訳/有田夏子　◎撮影/曽信耀】

　ペットがいると、職場の雰囲気が柔らかくなる。高雄市農業局の扉を開ければ、そこではネコが窓枠を優雅に散歩し、アヒルが机の下で飼い主の靴ひもをつつき、モコモコの可愛い顔をひょこっとのぞかせたり、パソコンモニターと書類の間に隠れたりしているかもしれない。姚志旺局長は、「このペットたちは、みんな私たちの同僚です」と語る。ある職員のペットは分離不安症に悩まされていたが、飼い主と一緒に出勤することで、症状がかなり改善したという。

撮影：曽信耀
撮影：曽信耀

撮影：曽信耀
撮影：曽信耀
　同じくペットの可愛い声が聞こえるのは、衛武営国家芸術文化センターだ。事務所の廊下でゴールデンレトリバーが舌を出し、ハッハッと元気よく息をしているのは、今日が月に一度の「ペットデー」だからだ。衛武営アートディレクター・簡文彬さんによれば、同センターでは動物愛護の理念から、毎月ペットデーを設けているほか、野良犬を引き取ってパトロール犬チームを編成し、定期的な健康診断も行っている。

撮影：曽信耀
撮影：曽信耀
　農業局ではペットのニーズを満たすため、トイレ、遊戯コーナー、簡易救急センターなどを含むペットに優しいエリアを設けている。また、衛武営では同僚たちが暗黙の了解により、ペットの世話を協力して行っている。今では多くの職員が動物と過ごす時間を楽しみにしており、職場が暖かく癒しに満ちた空間になっただけでなく、職場における「尊重」と「寛容」の実践にもつながっている。

