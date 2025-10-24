快訊

聯合新聞網／ Love Kaohsiung
写真提供：Honeybee Jam
写真提供：Honeybee Jam

【◎文/蔡蜜綺　◎翻訳/有田夏子　◎撮影/Carter、黄敬文　◎写真提供/ Honeybee Jam】

　「Honeybee Jam（小甜心 果醤）」は、難病の娘を想う母親の愛から生まれた。この愛の味は世界にひろがり、複数の賞を受賞し、台湾の果物のすばらしさを世界に伝えた。

　ブランド創始者である劉彦雯さんは、娘が健康や発育に大きな影響をおよぼすウィリアムズ症候群と診断されたことをきっかけに、栄養のあるもの食べさせるため、ヨーグルトに添えるジャムを自分で作り始めた。子どもの笑顔と健康が、彼女のジャム作りの原点だった。

撮影：Carter
撮影：Carter
　材料の果物は、劉さんが産地に足を運んで厳選したもので、なかでも高雄産の果物が多く使われている。例えば「桃李芳香」には那瑪夏区のモモが、「蜜香荔枝」には大樹区の玉荷包ライチが使われている。2024年にイギリスのダルメイン世界マーマレードアワードの職人部門で金賞を受賞した「夕陽協奏曲」の主な材料は、美濃区のパパイヤだ。また、台湾の異なる地域の果物が味付けのポイントになったジャムもあり、例えば2024年にイギリスと日本の両国で金賞を受賞した「茉莉金柑」は、宜蘭県の金柑と屏東県のジャスミンの融合により生まれた作品だ。

　また、若手農家との協力により、斬新な味の開発にも積極的に取り組んでいる。高雄の酒造所で作られたラム酒にジンジャーリリーや柑橘類などを加えた「綻放」は、お酒の香りが果物の余韻を引き立てるママレードで、2025年に日本およびイギリスで受賞するなど高い評価を得ている。複数の国際舞台での受賞は、高雄の若手起業家の実力を世界に示す出来事だった。

撮影：Carter
撮影：Carter
　母の愛から生まれたこだわりのジャムブランド「Honeybee Jam（小甜心 果醬）」は、島国の豊かな実りと温かさを世界中に届けている。

相關新聞

中油職員思い出のレトロスポット 「六燃丁種宿舍」

MRT「世運」駅の近く、古跡「中油宏南宿舍」の敷地内にある木造の連棟式建築「六燃丁種宿舍」では今年ついに修復が完了し、建物を囲っていた高い塀が取り払われ、一般参観客に開放された。1940年代における台湾経済の躍進を象徴するこの建物は、過去80年間、数世代にわたる「中油」（※旧称「中国石油」の略称、改名後の現社名は「台湾中油」）の職員にとっては共通の思い出が残された場所でもある。

縁結びの神様 「月下老人」 への参拝ガイド

旧暦8月15日といえば中秋節が有名だが、実は赤い糸を結びつける良縁の神様「月下老人」の誕生日でもあることから、良縁を求めて月下老人に参拝するのに最適の時期だとされている。

ペットと仕事へ！高雄の新たな職場風景

ペットがいると、職場の雰囲気が柔らかくなる。高雄市農業局の扉を開ければ、そこではネコが窓枠を優雅に散歩し、アヒルが机の下で飼い主の靴ひもをつつき、モコモコの可愛い顔をひょこっとのぞかせたり、パソコンモニターと書類の間に隠れたりしているかもしれない。姚志旺局長は、「このペットたちは、みんな私たちの同僚です」と語る。ある職員のペットは分離不安症に悩まされていたが、飼い主と一緒に出勤することで、症状がかなり改善したという。

母の愛から生まれたジャム 台湾から世界へ

「Honeybee Jam（小甜心 果醤）」は、難病の娘を想う母親の愛から生まれた。この愛の味は世界にひろがり、複数の賞を受賞し、台湾の果物のすばらしさを世界に伝えた。

D-Type Dormitory of the Sixth Fuel Factory Revives the Memory of Oil Workers

During World War II, Japan constructed the Sixth Naval Fuel Plant（第六海軍燃料廠）in Taiwan, with its headquarters in Kaohsiung. It served as housing for officers and technicians. The government built four types of dormitories: A, B, C, and D. Just a short walk from Kaohsiung's MRT World Games Station（世運站）i

A Sweet Guide to Praying to Yue Lao

The 15th day of the eighth lunar month is not only the Mid-Autumn Festival, but also the birthday of Yue Lao（月老）, the matchmaker god who “ties red strings of fate.” Tradition holds that it is the perfect time to pray for love and good relationships.

