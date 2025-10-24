母の愛から生まれたジャム 台湾から世界へ

【◎文/蔡蜜綺 ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/Carter、黄敬文 ◎写真提供/ Honeybee Jam】

「Honeybee Jam（小甜心 果醤）」は、難病の娘を想う母親の愛から生まれた。この愛の味は世界にひろがり、複数の賞を受賞し、台湾の果物のすばらしさを世界に伝えた。

ブランド創始者である劉彦雯さんは、娘が健康や発育に大きな影響をおよぼすウィリアムズ症候群と診断されたことをきっかけに、栄養のあるもの食べさせるため、ヨーグルトに添えるジャムを自分で作り始めた。子どもの笑顔と健康が、彼女のジャム作りの原点だった。

撮影：Carter 材料の果物は、劉さんが産地に足を運んで厳選したもので、なかでも高雄産の果物が多く使われている。例えば「桃李芳香」には那瑪夏区のモモが、「蜜香荔枝」には大樹区の玉荷包ライチが使われている。2024年にイギリスのダルメイン世界マーマレードアワードの職人部門で金賞を受賞した「夕陽協奏曲」の主な材料は、美濃区のパパイヤだ。また、台湾の異なる地域の果物が味付けのポイントになったジャムもあり、例えば2024年にイギリスと日本の両国で金賞を受賞した「茉莉金柑」は、宜蘭県の金柑と屏東県のジャスミンの融合により生まれた作品だ。

また、若手農家との協力により、斬新な味の開発にも積極的に取り組んでいる。高雄の酒造所で作られたラム酒にジンジャーリリーや柑橘類などを加えた「綻放」は、お酒の香りが果物の余韻を引き立てるママレードで、2025年に日本およびイギリスで受賞するなど高い評価を得ている。複数の国際舞台での受賞は、高雄の若手起業家の実力を世界に示す出来事だった。

撮影：Carter 母の愛から生まれたこだわりのジャムブランド「Honeybee Jam（小甜心 果醬）」は、島国の豊かな実りと温かさを世界中に届けている。